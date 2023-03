Το «Survivor» για έξι... έπαθλα παραμονής και δύο αποχωρήσεις απ΄τη Super League

Το SDNA ανοίγει την ατζέντα του αγώνα επιβίωσης με επίκεντρο τα play out του πρωταθλήματος και καταγράφει όλα τα δεδομένα των οκτώ ομάδων – Οι «αδιάφοροι», τα…μαξιλαράκια ασφαλείας, αυτοί που «καίγονται» και τα παιχνίδια – «φωτιά».

Super League, δεν είναι…μόνο τα play offs.

Μπορεί τα περισσότερα φώτα της δημοσιότητας να πέφτουν στα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που τερμάτισαν στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος και στις μάχες με φόντο τον τίτλο και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ωστόσο στην ατζέντα υπάρχουν και τα play out.

Το μίνι πρωτάθλημα των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 7-14 στην κανονική διάρκεια του φετινού «μαραθωνίου», εμπεριέχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον, έστω κι έρχεται δεύτερο από πλευράς εμπορικότητας.

Δεδομένου μάλιστα πως φέτος υποβιβάζονται απευθείας οι δύο ομάδες που θα τερματίσουν στην 13η και 14η θέση και δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία (βλ. μπαράζ) για τον προτελευταίο της βαθμολογίας, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως και ο βαθμός δυσκολίας και η αγωνία αυξάνονται κατακόρυφα.

Σημειωτέων πως εν αντιθέσει με τα play offs στην ατζέντα των play out δεν υπάρχει β΄γύρος. Κάθε ομάδα θα δώσει επτά παιχνίδια με τις υπόλοιπες ομάδες και τέλος.

Ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ατρόμητος, ο Παναιτωλικός και ο ΟΦΗ τερματίζοντας στη regular season στις θέσεις 7-10 θα δώσουν τέσσερα ματς στην έδρα τους και τρία εκτός.

Το αντίστροφο ισχύει για τους ΠΑΣ Γιάννινα, Ιωνικό, Λαμία και Λεβαδειακό που καταλαμβάνοντας τις θέσεις (11-14) στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος θα δώσουν τέσσερα ματς μακριά από το…σπίτι και τρία στην έδρα τους.

Ατρόμητος: Χωρίς – βαθμολογικό - κίνητρο

Τυπικό χαρακτήρα έχει η παρουσία της ομάδας του Περιστερίου στα play out. Με 29 βαθμούς στο σακούλι από τα ματς της κανονικής περιόδου, μπήκε στο μίνι πρωτάθλημα χωρίς κανένα άγχος για την παραμονή και με στόχο την πρωτιά και την 7η θέση στην τελική κατάταξη.

Παρά την έλλειψη σοβαρού βαθμολογικού κινήτρου δεν…χαρίστηκε στον Ιωνικό στην πρεμιέρα και «εκτέλεσε» την ομάδα της Νίκαιας που «καιγόταν» για βαθμούς.

Κι αυτή ακριβώς η νίκη αποτέλεσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις υπόλοιπες ομάδες που βρουν στο δρόμο τους το συγκρότημα του Κρις Κόουλμαν.

Ακολουθούν τα ματς με Λεβαδειακό (εκτός), ΠΑΣ Γιάννινα (εντός), Λαμία (εκτός), ΟΦΗ (εντός), Παναιτωλικό (εντός), Αστέρα Τρίπολης (εκτός).

Παναιτωλικός: Με…μαξιλάρι ασφαλείας

Οι Αγρινιώτες είναι μία ακόμη ομάδα των play out που παρουσιάζεται βαθμολογικά αδιάφορη.

Με 29 βαθμούς απόθεμα από την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος κι όντας στο +11 από την προτελευταία θέση, τα «καναρίνια» θα πρέπει να παρουσιάσουν αυτοκτονικές τάσεις για να μπλέξουν σε σοβαρές περιπέτειες.

Στην πρεμιέρα ηττήθηκαν από τον Αστέρα στην Τρίπολη κι έχασαν έδαφος στο κυνήγι της πρώτης θέσης των play out.

Ακολουθούν τα ματς με Λαμία (εντός), Ιωνικό (εντός), ΠΑΣ Γιάννινα (εκτός), Λεβαδειακό (εντός) και Ατρόμητο (εκτός), ΟΦΗ (εντός).

Αστέρας Τρίπολης: Γερή υποθήκη

Με δέκα βαθμούς διαφορά από την προτελευταία θέση της βαθμολογίας που οδηγεί στη Super League 2, οι Αρκάδες έχουν βάλει όχι απλά γερή υποθήκη, αλλά και κάτι παραπάνω για την αποφυγή μπλεξιμάτων σχετικά με την άνετη εξασφάλιση της παραμονής.

Η νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό στην πρεμιέρα των play out ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την θέση του Αστέρα Τρίπολης και τον κρατάει μέσα στο κυνήγι της πρώτης θέσης των play out.

Ακολουθούν τα ματς με Ιωνικό (εκτός), Λεβαδειακό (εντός), ΟΦΗ (εκτός), Λαμία (εντός), ΠΑΣ Γιάννινα (εκτός), Ατρόμητο (εντός).

ΟΦΗ: Το καθάρισμα της…μπουγάδας

Μπορεί να πέταξε δύο βαθμούς στο ματς της πρεμιέρας με τον Λεβαδειακό στην έδρα του, ωστόσο θεωρητικά δεν θα έχει πρόβλημα να καθαρίσει την…μπουγάδα της παραμονής.

Οι 27 βαθμοί προσφέρουν σημαντική ασφάλεια, όχι όμως και 100% σωτηρία.

Με τη δέουσα σοβαρότητα δεν θα κινδυνέψει σε περιπέτειες.

Στην ατζέντα του υπάρχουν τα ματς με ΠΑΣ Γιάννινα (εκτός), Λαμία (εντός), Αστέρα Τρίπολης (εντός), Ατρόμητο (εκτός), Ιωνικό (εντός) και Παναιτωλικό (εκτός).

ΠΑΣ Γιάννινα: Έμπλεξε…μέσω Λαμίας

Η ήττα από τη Λαμία στην πρεμιέρα των play out βάζει στην «πρίζα» την ομάδα της Ηπείρου.

Με 23 βαθμούς στο ενεργητικό της και με μόλις 5 πόντους πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, ασφαλώς και κάθε άλλο παρά ήσυχη μπορεί να κοιμάται εν όψει της συνέχειας.

Το καλό για τους Ηπειρώτες είναι πως όπως έδειξαν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος διαθέτουν το know how να εκμεταλλεύονται τον παράγοντα έδρα σε παιχνίδια must win.

Ακολουθούν τα ματς με ΟΦΗ (εντός), Ατρόμητο (εκτός), Παναιτωλικό (εντός) , Ιωνικό (εκτός), Αστέρα Τρίπολης (εντός) και Λεβαδειακό (εκτός).

Τα παιχνίδια στους «Ζωσιμάδες» κόντρα σε…αδιάφορους βαθμολογικά αντιπάλους προσφέρονται για βαθμούς.

Λαμία: Το «χρυσάφι» της πρεμιέρας

Νίκη – «χρυσάφι» για την ομάδα της Φθιώτιδας στην πρεμιέρα των play out.

Το «τρίποντο» με αντίπαλο τον ΠΑΣ Γιάννινα την έφερε στο +2 πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, αφήνοντας πίσω Λεβαδειακό (18β. ) και Ιωνικό (18β.).

Ακολουθούν τα ματς με Παναιτωλικό (εκτός), ΟΦΗ (εκτός), Ατρόμητο (εντός), Αστέρας Τρίπολης (εκτός) που…προσφέρονται για βαθμούς κόντρα στους «αδιάφορους» των play out ,καθώς και τα παιχνίδια – «φωτιά» με Λεβαδειακό (εντός) και Ιωνικό (εκτός).

Λεβαδειακός: Η χαμένη ευκαιρία και οι «τελικοί»

Η ομάδα της Βοιωτίας έχασε την ευκαιρία να «αποδράσει» με το υπερπολύτιμο «διπλό» από την Κρήτη στο ματς της πρεμιέρας με αντίπαλο τον ΟΦΗ κι έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας από το «Γεντί Κουλέ.

Κάτι που δεν την ικανοποιεί όσο θα ήθελε, δεδομένης της ταυτόχρονης νίκης της Λαμίας και της ήττας του Ιωνικού.

Μαζί με τον Ιωνικό είναι κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού κι ακολουθούν έξι «τελικοί» κόντρα σε Ατρόμητο (εντός), Αστέρα Τρίπολη (εκτός), Ιωνικό (εντός), Παναιτωλικό (εκτός), Λαμία (εκτός) και ΠΑΣ Γιάννινα (εντός).

Ιωνικός: Πληγώθηκε στην πρεμιέρα και…καίγεται!

Ήττα - «μαχαιριά» για την ομάδα της Νίκαιας από τον («αδιάφορο») Ατρόμητο στο Περιστέρι στην αυλαία των play out.

Με 18 βαθμούς πάει χέρι, χέρι με τον Λεβαδειακό κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού και «καίγεται» για βαθμούς.

Ακολουθούν τα παιχνίδια με Αστέρα Τρίπολης (εντός), Παναιτωλικό (εκτός) ο σούπερ – «τελικός» με τον Λεβαδειακό (εκτός), ΠΑΣ Γιάννινα (εντός), ΟΦΗ (Ιωνικό) και η εντός έδρας αναμέτρηση – «φωτιά» με τη Λαμία την τελευταία αγωνιστική.

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ PLAY OUT

7) Ατρόμητος 32

8) Παναιτωλικός 29

9) Αστέρας Τρίπολης 28

10) ΟΦΗ 27

11) ΠΑΣ Γιάννινα 23

12) Λαμία 20

13) Λεβαδειακός 18

14) Ιωνικός 18