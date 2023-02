Αποθέωση του Γιάνκτο από τους οπαδούς μετά την δημόσια δήλωση ότι είναι ομοφυλόφιλος (vid)

Ο διεθνής Τσέχος μέσος πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι της Σπάρτα με τη Γιάμπλονετς.

Το χειροκρότημα από την εξέδρα ήταν θερμό, ενώ υπήρξαν και συνθήματα υπέρ του από τους οπαδούς της ομάδας της Πράγας που ήταν στο γήπεδο.

«Γεια, είμαι ο Γιάκουμπ Γιάνκτο. Όπως όλοι, έχω τις δυνάμεις μου, έχω τις αδυναμίες μου, έχω μια οικογένεια, έχω τους φίλους μου. Έχω μια δουλειά, την οποία κάνω όσο καλύτερα μπορώ για χρόνια, με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και πάθος. Όπως όλοι οι άλλοι, θέλω επίσης να ζήσω τη ζωή μου ελεύθερα, χωρίς φόβους, δίχως προκαταλήψεις, χωρίς βία, αλλά με αγάπη. Είμαι ομοφυλόφιλος και δεν θέλω πλέον να κρύβομαι» έλεγε ο Γιάνκτο στο μήνυμά του, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από μερικές ημέρες.

Δείτε το βίντεο:

This is encouraging: There were cheers from Sparta Prague fans for Jakub Jankto when he came on as a substitute this evening, days after his headline-grabbing coming out. pic.twitter.com/Tlm64OYTc3