Κινείται για την απόκτηση του Γκάλαχερ η Έβερτον - Προσφέρει πάνω από 50 εκατ. ευρώ

Mετά την πρόσληψη του Σον Ντάις, στην Έβερτον κινούνται και για μεταγραφές, προκειμένου να αντιστρέψουν το κλίμα και η ομάδα να σωθεί, καθώς αυτή τη στιγμή είναι ορατός ο κίνδυνος του υποβιβασμού. Έτσι, τα «ζαχαρωτά» έχουν ήδη κάνει επίσημη πρόταση στην Τσέλσι για την απόκτηση του Κόνορ Γκάλαχερ, προσφέροντας στους Λονδρέζους 51 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Μάλιστα, είναι μία μεταγραφή που μπορεί να γίνει, καθώς και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να βρίσκεται σε μία ομάδα όπου θα είναι βασικός, κάτι που δεν έχει αυτή τη στιγμή στους «μπλε», έχοντας καταγράψει φέτος 25 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

EXCL: Everton have submitted a bid to sign Conor Gallagher from Chelsea. It’s £40m proposal plus £5m add ons. 🚨🔵 #EFC



Chelsea will make a decision soon as there are also other clubs interested in Gallagher — and player has to decide his future too. pic.twitter.com/xZeuGqaR01