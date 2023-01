Επίσημο: Τέλος από την Έβερτον ο Λάμπαρντ

Ήταν γνωστό, πλέον έγινε και επίσημο, με την Έβερτον να ανακοινώνει πως ο Φρανκ Λάμπαρντ δεν θα συνεχίσει να είναι προπονητής της ομάδας και πως τα ηνία αναλαμβάνουν ο Πολ Τέιτ και ο Λέιτον Μπέινς μέχρι να προσληφθεί ο νέος τεχνικός.

Ο Λάμπαρντ πλήρωσε την πολύ κακή σεζόν που διανύει η Έβερτον, η οποία βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Premier League και είναι ορατός ο κίνδυνος του υποβιβασμού.

#EFC can confirm that Frank Lampard has left his post as Senior Men’s First Team Manager today.



Paul Tait and Leighton Baines will take training until a new manager is appointed.