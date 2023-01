Ο Αλέ «γαμ@@ε τον καρκίνο» και επιστρέφει νικητής στα γήπεδα!

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Άουγκσμπουργκ για τη 16η αγωνιστική της Bundesliga, ο προπονητής της Ντόρτμουντ Έντιν Τέρζιτς, εμφανίστηκε με ένα πλατύ χαμόγελο, ανακοινώνοντας ότι έχει πλέον στη διάθεσή του και τον 28χρονο επιθετικό.

«Για αυτόν, η χειμερινή διακοπή ήταν μικρότερη από ό,τι για τους άλλους, δούλευε μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου εδώ. Και μεταξύ των διακοπών, δούλεψε επίσης σκληρά, το έβλεπες αυτό», είπε ο Τέρζιτς.

Ο Αλέ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 για να αναπληρώσει την αποχώρηση του Νορβηγού Έρλινγκ Χάαλαντ, που μεταγράφηκε στη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά μπόρεσε να συμμετάσχει μόνο σε μερικές προπονήσεις κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας προτού διαγνωστεί με καρκίνο των όρχεων λίγες μόνο ημέρες μετά την μεταγραφή του.

Χειρουργήθηκε, στη συνέχεια υποβλήθηκε σε τέσσερις κύκλους χημειοθεραπείας και χρειάστηκε να χειρουργηθεί ξανά στα μέσα Νοεμβρίου.

Στις αρχές Ιανουαρίου πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις πριν από την επιστροφή του στον σύλλογο και μπόρεσε να συμμετάσχει στο προπονητικό καμπ της Ντόρτμουντ στη Μαρμπέγια της Ισπανίας δείχνοντας αισιόδοξος για επιστροφή στα γήπεδα.

«Ήταν ένα πολύ μεγάλο διάλειμμα, αν κοιτάξετε απλώς την ασθένεια. Αλλά αν κοιτάξετε επίσης παραπέρα, το τελευταίο επίσημο παιχνίδι που έπαιξε ήταν με τον Άγιαξ στα τέλη Μαΐου», πρόσθεσε ο Τέρζιτς.

«Είμαστε απλά χαρούμενοι που ήταν πλήρως ανήκει ξανά στην ομάδα, είμαστε περήφανοι για αυτόν, για τον τρόπο που αγωνίστηκε αυτή την περίοδο».

Τα πρώτα του λεπτά με τη φανέλα της Μπορούσια, ο Αλέ τα έπαιξε εναντίον της Φορτούνα Ντίσελντορφ, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, για περίπου είκοσι λεπτά στις αρχές Ιανουαρίου, πριν πετύχει τα πρώτα του γκολ τρεις μέρες αργότερα εναντίον της Βασιλείας, ένα χατ-τρικ σε οκτώ λεπτά.

«Θα είναι μια συγκινητική στιγμή. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα συμβεί, αλλά πότε», πρόσθεσε μιλώντας για τα πρώτα βήματα του Αλέ μπροστά από το Κίτρινο Τείχος στο «Βεστφάλεν».

Τα παπούτσια που έφτιαξε η Puma για τον άσο από την Ακτή του Ελεφαντοστού, αυτά που θα φορέσει στην -επίσημη- επιστροφή του στην αγωνιστική δράση είναι… ειδική παραγγελία. «Γ@@@ τον καρκίνο» αναγράφεται.

«Ξεκίνησε, απ’ ό,τι θυμάμαι, με πόνο στο στομάχι ενώ έλειπα με την ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στις 31 Μαΐου. Πήρα φάρμακα για τρεις ή τέσσερις ημέρες και εξαφανίστηκε, αλλά μετά άρχισα να νιώθω ότι είχα γρίπη, οπότε πέρασα όλο το χρόνο μου με την εθνική ομάδα νιώθοντας άρρωστος.

Ένιωσα καλύτερα μόλις επέστρεψα στο σπίτι, αλλά από τότε που συνέβη για πρώτη φορά, είχα ένα πόνο λίγο κάτω από το στομάχι μου. Ήταν ενοχλητικό, αλλά δεν ήταν πραγματικά επώδυνο, υπέφερα κατά καιρούς από δυσπεψία κι ένιωθα πρήξιμο.

Βλέποντας ότι ήμουν σε διακοπές, σκέφτηκα ότι θα έφευγε, αλλά αυτό δε συνέβη, οπότε άρχισα να αναρωτιέμαι αν μπορεί να είναι κήλη ή κάτι τέτοιο και ζήτησα από τον οστεοπαθητικό μου να το ελέγξει.

Πήγα στο Ντόρτμουντ μερικές φορές στο μεταξύ, νομίζοντας ότι δεν θα ήταν κάτι σοβαρό, αλλά και πάλι δεν έφευγε. Ο οστεοπαθητικός μου είπε να πάω για υπερηχογράφημα, καθώς μπορεί να είναι κήλη ή κάτι παρόμοιο.

Έπειτα συναντήθηκα με την ομάδα για την προετοιμασία μας στην Ελβετία και ζήτησα να πάω για εξετάσεις. Ένιωθα κάποια πίεση πίσω από τους κοιλιακούς μου, οπότε αποφασίσαμε να πάμε για μαγνητική τομογραφία το επόμενο πρωί.

Αμέσως μετά τη μαγνητική τομογραφία, μου είπαν ότι υπήρχε ένας όγκος εκεί, αλλά δεν ξέραμε ακόμη αν ήταν καλοήθης ή κακοήθης. Πήγα στην προπόνηση, μετά όταν επέστρεψα, μου είπαν να πάω σε έναν ουρολόγο για να πάρω μια δεύτερη γνώμη.

Του πήρε περίπου δέκα δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσει ότι επρόκειτο για όγκο. Έπειτα, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Έπρεπε να μάθουμε τι είδους όγκος ήταν, πόσο μεγάλος ήταν, αν οι μεταστάσεις είχαν εξαπλωθεί οπουδήποτε αλλού.

Μετά από αυτό, έπρεπε να ξεκινήσω θεραπεία, να οργανώσουμε χειρουργική επέμβαση, να ενημερώσουμε τον κόσμο, υπήρχαν πολλά πράγματα που έπρεπε να σκεφτούμε τις πρώτες μέρες» είχε πει ο Αλέ μιλώντας για το πως ένιωσε όταν έμαθε την διάγνωση πριν από έξι μήνες.

Και ποιο ήταν τότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε;

«Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ότι αυτή η θεραπεία και η αποκατάσταση της υγείας μου θα πάρει λίγο χρόνο. Σκέφτηκα ότι υπάρχουν επίσης πράγματα στα οποία θα πρέπει να είμαι καλός.

Νομίζω ότι η διατροφή και η προπόνηση είναι πολύ σημαντικά για να παραμείνουμε υγιείς σωματικά και ψυχικά. Έκανα πλάκα με τη γυναίκα μου, της είπα ότι είναι ενοχλητικό που έπρεπε να αρρωστήσω για να γίνω ειδικός στον καρκίνο.

Ξέρω τα πάντα για αυτό, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, τα πάντα. Φυσικά, όταν σε επηρεάζει προσωπικά, καταλήγεις να προσπαθείς να μάθεις περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο, ξοδεύεις όλο τον χρόνο σας προσπαθώντας να μάθεις περισσότερα για αυτήν την ασθένεια, για τον καρκίνο σας.

Περνάω πέντε ημέρες στο νοσοκομείο, όπου είμαι…κολλημένος 24 ώρες το 24ωρο, δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι, ενώ η θεραπεία γίνεται με ένεση στο σώμα μου. Μετά, ξεκουράζομαι για δύο εβδομάδες.

Αυτή είναι μια φάση και πρέπει να την κάνω τέσσερις φορές. Τέσσερις φάσεις χημειοθεραπείας που διαρκούν περίπου τρεις εβδομάδες η καθεμία. Μετά από αυτό, ανάλογα με το πώς εξελίσσεται ο καρκίνος μου και πώς εξαπλώνεται, μπορεί να αναγκαστώ να υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση».

"F--- cancer."



The boots Sebastien Haller will wear on his Borussia Dortmund return 💪



(via sebastien.haller/IG) pic.twitter.com/jC3WHAgCgX