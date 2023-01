Yolo οι γκολκίπερ, OMG ο Σέρχιο!

Yolo (you only live once)!

Καλοί οι σκόρερ, οι επιθετικοί, οι μέσοι, οι αμυντικοί, αλλά τα φώτα πρέπει να πέφτουν και σε εκείνους που με μια απόκρουση (ενίοτε δύο, οι τρεις, οι τέσσερις) καταφέρνουν να κάνουν τη διαφορά σε ένα ματς. Και στην Τούμπα οι δύο γκολκίπερ έκαναν τη διαφορά. Το 0-0 του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ μπορεί και να είναι μαγική εικόνα και το στείρο αποτέλεσμα να αδικεί την εικόνα του ματς, αλλά δε γίνεται να μην δοθούν τα εύσημα σε δύο τερματοφύλακες. Ο Χρήστος Μανδάς έκανε εκείνο που χρειάζεται η φιλοξενούμενη ομάδα και αουτσάιντερ για να μπορέσει να «κλέψει» αποτέλεσμα, τουτέστιν έμοιαζε ανίκητος με αποκορύφωμα την απόκρουσή του στο σουτ του Ολιβέιρα, ενώ ο Ντομινίκ Κοτάρσκι, παρότι δε χρειάστηκε να επέμβει πολλές φορές, ήταν καθοριστικός στην επέμβασή του στην προσπάθεια του Ντίκο.

Ο ρόλος του είναι διαφορετικός. Λιγότερο επιθετικός, περισσότερο δημιουργός, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, αλλά δε σημαίνει ότι δε ζει για το γκολ. Σκόραρε στα Γιάννινα, αλλά δεν το χάρηκε όσο θα ήθελε, είχε τις παραδοσιακές του ασίστ στον Βόλο, αλλά και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όμως αυτή τη φορά, αυτή την Κυριακή, ο Σέρχιο Αραούχο μπόρεσε να το γλεντήσει με την ψυχή του. Όχι απλώς πέτυχε γκολ, το πέμπτο του στη σεζόν στο πρωτάθλημα, όχι απλώς άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ απέναντι στον Παναιτωλικό και έκανε το απόγευμα ευκολότερο για την Ένωση, αλλά πέτυχε και το γκολ της αγωνιστικής. Με σουτ στην κίνηση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Γιάννη Ανέστη και βρήκε δίχτυα για δεύτερη φορά στη φετινή σεζόν στην «Αγιά Σοφιά». Ένα από εκείνα τα γκολ που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν το χάρηκε περισσότερο ο σκόρερ ή ο κόσμος. Γιατί ο Αραούχο είναι κάτι το ξεχωριστό τόσο για τον κόσμο της ΑΕΚ, όσο πλέον για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.