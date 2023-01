Επίσημο: ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ είναι ο νέος προπονητής της εθνικής Πορτογαλίας

Ο Ισπανός προπονητής είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Φερνάντο Σάντος, ο οποίος αποχώρησε μετά τον αποκλεισμό των Πορτογάλων από το Παγκόσμιο Κύπελλου του Κατάρ.

Είχε προηγηθεί ο αποκλεισμός της εθνικής ομάδας του Βέλγιου, που δεν κατάφερε να περάσει από τους ομίλους της διοργάνωσης, που έφερε την απομάκρυνση του Μαρτίνεθ από τη θέση του.

Ο Ισπανός τεχνικός αναλαμβάνει την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας υπογράφοντας μέχρι το 2026. Είναι μόλις ο τρίτος ξένος που θα καθίσει στον πάγκο των Ιβήρων, μετά τους Βραζιλιάνους Ότο Γκλόρια και Λουίς Φελίπε Σκολάρι.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira



A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9