Με τον Τσιμίκα βασικό η Λίβερπουλ κόντρα στη Μπρέντφορντ

Με το... δεξί μπαίνει το 2023 για τον Κώστα Τσιμίκα, με τον «Greek Scouser» να βρίσκεται στην 11άδα στο πρώτο ματς της Λίβερπουλ για το νέο έτος. Συγκριμένα, ο Γιούργκεν Κλοπ αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού στον Τσιμίκα στην αναμέτρηση των reds κόντρα στη Μπρέντφορντ (19:30).

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Λίβερπουλ (4-3-3): Άλισον - Αλεξάντερ Άρνολντ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Τσιμίκας - Φαμπίνιο, Τιάγκο, Έλιοτ- Σαλάχ, Νούνιες, Τσάμπερλεϊν

Our first line-up of the year is in 📋👊 #BRELIV