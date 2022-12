«Η Αλ Νασρ έχει προγραμματίσει τις ιατρικές εξετάσεις του Ρονάλντο» (Pic)

Στην Αλ Νασρ είναι διάχυτη η αισιοδοξία πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα γίνει... Σαουδάραβας και πως το deal θα ολοκληρωθεί

Και πώς προκύπτει κάτι τέτοιο; Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον διεθνή Τύπο, στην Αλ Νασρ έχουν ήδη προγραμματίσει τις ιατρικές εξετάσεις του Πορτογάλου σταρ θεωρώντας πως ο CR7 θα αποδεχθεί την πρόταση-βόμβα που έχουν καταθέσει.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το CBS, η αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Αλ Νασρ σχετικά με την ολοκλήρωση του deal είναι τέτοια που οι ιθύνοντες έχουν προγραμματίσει ήδη τις ιατρικές εξετάσεις για τον 37χρονο πρώην επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Κι όσο καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν καταθέτει ελκυστική πρόταση για να αλλάξει τα δεδομένα, το μέλλον του Κριστιάνο φαντάζει όλο και πιο πιθανό o Ρονάλντο να δικαιώσει μέχρι και τον Ταγίπ Ερντογάν και να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία!

