Μετά το «ναυάγιο» με Βλαχοδήμο κινείται για Ρούλι ο Άγιαξ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε Ολλανδία και Ισπανία, οι ιθύνοντες του Άγιαξ, κινούνται ζεστά για την απόκτηση του Χερόνιμο Ρούλι από την Βιγιαρεάλ, για να καλύψουν το τεράστιο κενό κάτω από τα γκολποστ.

Σύμφωνα, μάλιστα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Ολλανδοί έχουν ήδη προσεγγίσει τον Αργεντινό τερματοφύλακα και απομένει να βρεθεί η χρυσή τομή με την Βιγιαρεάλ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Ρούλι βρίσκεται τη Βιγιαρεάλ από το καλοκαίρι του 2020, μετρώντας 80 συμμετοχές, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Εστουντιάντες, Σοσιεδάδ, Μάντσεστερ Σίτι και Μονπελιέ.

Excl: Ajax are interested in signing Argentinian goalkeeper Gerónimo Rulli in January, he’s top of the list. 🚨🇦🇷 #Ajax



Gerónimo, key player for Villarreal but contacts have already started — Ajax will sign new GK and Rulli is number 1 option. pic.twitter.com/bxbH0oIzN2