O Μακρόν αποθέωσε τον Σοφιάν Άμπραμπατ

Όπως ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο Twitter, ο Μακρόν επισκέφτηκε τα αποδυτήρια του Μαρόκου, προκειμένου να μοιράσει συγχαρητήρια για την φανταστική πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Μόλις αντίκρισε μάλιστα τον Σοφιάν Άμραμπατ, του ανέφερε ότι είναι ο καλύτερος χαφ του τουρνουά, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικές του εμφανίσεις.

Been told France president Emmanuel Macron has visited Morocco’s dressing room after the game and told Sofyan Amrabat that he has been “the best midfielfer of the tournament” in front of all the squad. 🇲🇦🤝🏻 #Qatar2022 pic.twitter.com/Ya9dOlB7u8