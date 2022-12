Πάρτε δραμαμίνη: Η υπέροχη σόλο ενέργεια του Μέσι στο 3-0 από κοντινή λήψη (vid)

Σε viral εξελίσσεται το βίντεο από κοντινή λήψη της ενέργειας του Λιονέλ Μέσι στο 3-0 της Αργεντινής επί της Κροατίας.

Φίλος της Αργεντινής που βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από τον αγωνιστικό χώρο, είχε την έμπνευση να τραβήξει βίντεο την συγκεκριμένη φάση και φυσικά όταν το μοιράστηκε στα social media έκανε θραύση.

Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε ελάχιστα λεπτά, αφού δίνει μια ιδιαίτερη οπτική της έτσι κι αλλιώς απίθανης ατομικής ενέργειας του Μέσι.

by far the best video i’ve ever taken #messi pic.twitter.com/vJglh088Dr