Ο Μέσι λίγο πριν μιλήσει στην αργεντίνικη τηλεόραση για την πρόκριση της Αλμπισελέστε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, έδειξε μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του.

Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός κοιτούσε επίμονα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, λέγοντας: «Τι κοιτάς ρε; Τι κοιτάς; Φύγε ρε βλάκα από δω!», χάνοντας προσωρινά την ψυχραιμία του.

“What are you looking at you fool”..



"What are you looking at you fool"..

Messi wants all the smoke