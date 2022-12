Yolo και OMG, Κατάρ edition!

Yolo (you only live once)!

Υπάρχουν παίκτες που κάνουν ατομικά ρεκόρ. Παίκτες που σπάνε ρεκόρ. Παίκτες που κυνηγούν την ιστορία και παίκτες που έχουν, ήδη, γράψει ιστορία. Το YOLO, όμως, είναι μια διαφορετική ιστορία. Είναι για εκείνη την τρέλα της μιας στιγμής, το yolo είναι η Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου με την Αργεντινή, είναι η ανατροπή στο σκορ και είναι μια νίκη που μεταφράστηκε σε εθνική αργία! Γιατί έτσι πρέπει να γιορτάζονται όλες οι νίκες, ακόμα κι αν δεν έχουμε… ΠΑΣΟΚ. Μόνο που δικαιωματικά το Μαρόκο αφήνει πίσω του τη Σαουδική Αραβία. Ένα YOLO η ζωή του όλη σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο και ακόμα δεν έχει τελειώσει η διαδρομή. Κέρδισε το Βέλγιο, κέρδισε τον Καναδά, απέκλεισε την Ισπανία και περιμένει την Πορτογαλία. Η αφρικανική ομάδα είναι η μεγάλη έκπληξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έχουν κάθε δικαίωμα να το ζουν με την καρδιά τους!

Είναι Παγκόσμιο κύπελλο! Δε θα περίμενες τίποτα λιγότερο από σπουδαίες ατομικές ενέργειες, απίστευτο ρυθμό, εξαιρετική ατομική ποιότητα και γκολ. Πολλά γκολ, απίστευτα γκολ, γκολ με μακρινά σουτ, γκολ με περίτεχνα πλασέ, γκολ μετά από εκπληκτικές ομαδικές συνεργασίες, γκολ με πέναλτι, γκολ ακόμα και σε μερικές περιπτώσεις από λάθος ή κατά λάθος. Μπορούμε να διαλέξουμε το καλύτερο; Σηκώνει μεγάλη συζήτηση, αλλά φαντάζει πως ο Ριτσαρλίσον το έχει καταφέρει! Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι τη λήξη του μουντιάλ, ωστόσο ο Βραζιλιάνος έδωσε τον ορισμό του «η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται». Και είναι, πράγματι, μια καλή μέρα… Αντί, λοιπόν, να χρονοτριβούμε με λέξεις, πατήστε το play και απολαύστε.