Ένα TBD για τον Μπακαμπού!

O ΠΑΟΚ το είχε πάθει ξανά. Ο Λεβαδειακός δεν το είχε πράξει ξανά. Έγινε την Κυριακή και ο Άντονι Μπελμόντ έγινε η συζήτηση των ημερών. Μια από τις συζητήσεις των ημερών! Ο Γάλλος μέσος που ήρθε από την League 2 και την Γκρενόμπλ στο ελληνικό πρωτάθλημα, έβαλε ένα από τα ωραιότερα γκολ της αγωνιστικής, αλλά και εκείνο που δύσκολα θα μπορέσει να επαναλάβει τη φετινή σεζόν. Γκολ σε μεγάλο αντίπαλο, σχεδόν στην εκπνοή του ματς και δίνοντας βαθμό στην ομάδα του. Bonsoir!

Ο Τορνίκε ακόμα προσπαθεί να επιστρέψει από τον τραυματισμό του, έχασε το ευρωμπάσκετ, έχασε την πρεμιέρα της ευρωλίγκα, έχασε την πρεμιέρα του ιταλικού πρωταθλήματος, αλλά φέτος μάθαμε κι άλλον Σενγκέλια. Και το γκολ που πέτυχε απέναντι στον Βόλο θα μπορούσε να μετρήσει για τρεις! Πόντους. Βέβαια, με τη διάθεση αυτοχειρίας που είχε ο Παναιτωλικός στο συγκεκριμένο ματς θα έβρισκε τρόπο και πάλι να χάσει από τον αντίπαλό του, αλλά αν μη τι άλλο ο 26χρονος Λεβάν μάς χάρισε ένα από τα πιο όμορφα γκολ της αγωνιστικής!