Σάλος στην Ολλανδία με ακυρωθέν νικητήριο γκολ της Φέγενορντ! (vid)

Χαμός στην Ολλανδία με ένα σφύριγμα που αλλάζει τις ισορροπίες στην κορυφή της Eredivisie. Η Φέγενορντ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις γκέλες Αϊντχόφεν και Άγιαξ και να περάσει την πρώτη θέση, όμως έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Ναϊμέγκεν, έχοντας σοβαρά παράπονα από την διαιτησία.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Σίλεσεν εκτέλεσε βολέ πάνω στον Χιμένεθ, ο οποίος βρισκόταν σε απόσταση δύο μέτρων μακριά του. Ο Μεξικανός στόπαρε και σε κενή εστία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε ποτέ, αφού ο διαιτητής έδωσε φάουλ, προκαλώντας θύελλα διαμαρτυριών από τους ανθρώπους της ομάδας του Ρότερνταμ.

Δείτε την απίστευτη φάση…

Looks like Santiago Giménez got robbed of a goal… pic.twitter.com/dGVyzBzlDp