Εκτέλεση αλά Πανένκα για... κλάματα από τον Τσιτσαρίτο (vid)

Ο Μεξικανός σταρ φλέρταρε με το χατ-τρικ και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με το σκορ στο 2-2 ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε η LA Galaxy, έχοντας την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του!

Ο Τσιτσαρίτο πήρε φόρα και θέλησε να εκτελέσει αλά Πανένκα, αλλά το αποτέλεσμα ήταν για... κλάματα με τον Μεξινακό να στέλνει την μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα που δεν χρειάστηκε καν να πέσει!

Ο έμπειρος επιθετικός εμφανώς απογοητευμένος ζήτησε συγγνώμη από την κερκίδα με χαρακτηριστική κίνηση των χεριών του.

Δείτε παρακάτω την άστοχη εκτέλεση του Τσιτσαρίτο:

Chicharito had a chance to complete his hat trick and give the Galaxy a late lead.



Then he tried this 🙃



(via @MLS)pic.twitter.com/7kLG54PpdE