Σοκ στο Τρουά-Ρεν: Λιποθύμησε ο βοηθός διαιτητή πριν τη σέντρα (pics)

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τη σέντρα του ματς και αφού είχαν γίνει οι κλασικές χειραψίες και είχαν βγει οι φωτογραφίες, ο βοηθός διαιτητή λιποθύμησε.

Άμεσα οι παίκτες των δύο ομάδων έκαναν έναν κύκλο γύρω από τον πεσμένο στο έδαφος διαιτητή, την ώρα που του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Και όλοι χαλάρωσαν μόλις διαπίστωσαν πως επανήλθαν οι αισθήσεις του και τους χαμογέλασε κατά τη μεταφορά του στα αποδυτήρια με φορείο.

One of the match officials in the league game between Troyes and Rennes has just collapsed before kick-off. #ESTACSRFC pic.twitter.com/FIZGxGD8zo