Στα ημιτελικά του Europe Trophy ο Παναθηναϊκός!

Η ανδρική ομάδα πινγκ πονγκ του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στα προκριματικά του Europe Trophy, εξασφαλίζοντας απευθείας την πρόκρισή της στα ημιτελικά, ως η δεύτερη καλύτερη ομάδα μεταξύ των πρωτοπόρων των ομίλων.

Εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλό του ο Παναθηναϊκός και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Europe Trophy Grand Final ανδρών.

Παρέταξε την ίδια τριάδα και στα δύο ματς δηλαδή τους Τάμας Λάκατος, Κιμ Ταεχιούν και Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο.

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Κυριακή και ο Παναθηναϊκός αναμένει αύριο να μάθει τον αντίπαλο του.

Παναθηναϊκός - Σάνυμπεργκ (Λετονία) 3-0

Κιμ Ταεχιούν-Ντανιέλ Κογκάνς 3-1 (8-11, 11-9, 11-4, 11-8)

Τάμας Λάκατος-Λάρι Τρουμπάουσκας 3-0 (11-3, 11-5, 11-2)

Κ.Κωνσταντινόπουλος-Πετ Λέτλαν 3-0 (11-2, 12-10, 11-6)

Παναθηναϊκός - Πούλα (Κροατία) 3-0