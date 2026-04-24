Στα ημιτελικά του Europe Trophy ο Παναθηναϊκός!

Εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλό του ο Παναθηναϊκός και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Europe Trophy Grand Final ανδρών.
Παρέταξε την ίδια τριάδα και στα δύο ματς δηλαδή τους Τάμας Λάκατος, Κιμ Ταεχιούν και Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο.
Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Κυριακή και ο Παναθηναϊκός αναμένει αύριο να μάθει τον αντίπαλο του.
Παναθηναϊκός - Σάνυμπεργκ (Λετονία) 3-0
- Κιμ Ταεχιούν-Ντανιέλ Κογκάνς 3-1 (8-11, 11-9, 11-4, 11-8)
- Τάμας Λάκατος-Λάρι Τρουμπάουσκας 3-0 (11-3, 11-5, 11-2)
- Κ.Κωνσταντινόπουλος-Πετ Λέτλαν 3-0 (11-2, 12-10, 11-6)
Παναθηναϊκός - Πούλα (Κροατία) 3-0
- Κιμ Ταεχιούν-Αλεξάντερ Σένα 3-0 (11-8, 11-6, 11-9)
- Τάμας Λάκατος-Αντρέι Μρκιτς 3-0 (11-8, 11-0, 11-7)
- Κ.Κωνσταντινόπουλος-Βάλε Ντένι 3-0 (11-4, 11-4, 11-7)