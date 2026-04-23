Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στη μάχη του Europe Trophy Grand Final στο πινγκ πονγκ

Σε μια σημαντική ευρωπαϊκή αποστολή πάνε Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, οι οποίοι ταξιδεύουν στη Σερβία για να συμμετάσχουν στο Europe Trophy Grand Final, τη μεγάλη τελική φάση της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης στο πινγκ πονγκ.

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στο Μπέοτσιν από 24 έως 26 Απριλίου και έχει δυνατές ευρωπαϊκές ομάδες, με στόχο την κορυφή αλλά και πολύτιμες εμπειρίες για τους αθλητές.

Ο Παναθηναϊκός συμμετέχει τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο του τμήμα, έχοντας υψηλές βλέψεις, καθώς στο παρελθόν έχει κατακτήσει τον τίτλο. Η ανδρική ομάδα θεωρείται από τα φαβορί, ενώ στις γυναίκες ενισχύεται με σημαντικές παρουσίες όπως η Ντίνα Μεσρέφ.

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ δίνει το «παρών» με το γυναικείο της τμήμα, συμμετέχοντας για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό αυτού του επιπέδου. Παρά τις απουσίες, η ομάδα στοχεύει σε ανταγωνιστικές εμφανίσεις και απόκτηση εμπειριών απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους.

Μετά τη φάση των ομίλων, η διοργάνωση θα συνεχιστεί με νοκ άουτ παιχνίδια, όπου θα κριθούν οι ομάδες που θα φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής και τον τίτλο του Europe Trophy.