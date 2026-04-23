Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στη μάχη του Europe Trophy Grand Final στο πινγκ πονγκ

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στο Μπέοτσιν από 24 έως 26 Απριλίου και έχει δυνατές ευρωπαϊκές ομάδες, με στόχο την κορυφή αλλά και πολύτιμες εμπειρίες για τους αθλητές.
Ο Παναθηναϊκός συμμετέχει τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο του τμήμα, έχοντας υψηλές βλέψεις, καθώς στο παρελθόν έχει κατακτήσει τον τίτλο. Η ανδρική ομάδα θεωρείται από τα φαβορί, ενώ στις γυναίκες ενισχύεται με σημαντικές παρουσίες όπως η Ντίνα Μεσρέφ.
Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ δίνει το «παρών» με το γυναικείο της τμήμα, συμμετέχοντας για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό αυτού του επιπέδου. Παρά τις απουσίες, η ομάδα στοχεύει σε ανταγωνιστικές εμφανίσεις και απόκτηση εμπειριών απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους.
Μετά τη φάση των ομίλων, η διοργάνωση θα συνεχιστεί με νοκ άουτ παιχνίδια, όπου θα κριθούν οι ομάδες που θα φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής και τον τίτλο του Europe Trophy.