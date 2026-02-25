Ησαϊάδης: «Οι σχέσεις του ΑΣ με την ΠΑΕ είναι πολύ καλές» - Οι ατάκες Τσαλόπουλου για Σαββίδη

Ο Άλκης Ησαϊάδης μίλησε στην ΓΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ για τις σχέσεις με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ, μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, για τον Θανάση Κατσαρή αλλά και τον Αριστοτέλη Μυστακίδη - Οι ατάκες του Αντώνη Τσαλόπουλου.

Απαντήσεις για τις σχέσεις του ΑΣ ΠΑΟΚ με την ΠΑΕ, αλλά και τον Θανάση Κατσαρή έδωσε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, κ. Άλκης Ησαϊάδης κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής ΓΣ.

«Για το έτος 2025 είναι σχεδόν καλυμμένα όλα» ήταν η απάντηση του κ. Ησαϊάδη σε ερώτηση μέλους για το αν έχουν καλυφθεί οι υποχρεώσεις της ΠΑΕ προς τον ΑΣ.

«Από τις 20 Νοέμβρη που έχουμε έρθει σε συμφωνία δεν υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Είναι μηδαμινό το ποσό» πρόσθεσε και κατέληξε: «Είμαστε καλά με την ΠΑΕ».

«Δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα προς τον κ. Κατσαρή ούτε απαίτηση του ιδίου»

«Δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα προς τον κ. Κατσαρή ούτε απαίτηση του ιδίου» απάντησε ο κ. Ησαϊάδης σε ερώτηση μέλους του ΑΣ ΠΑΟΚ για το αν υπάρχουν εκκρεμότητες με τον απερχόμενο πρόεδρο.

Σε ερώτηση μέλους του ΑΣ ΠΑΟΚ για τον κ. Κατσαρή ότι έβαζε χρήματα όλα αυτά τα χρόνια, ο κ. Ησαϊάδης απάντησε:

«Δεν προέκυψε κάποια απαίτηση του κ. Κατσαρή αυτό το εξάμηνο. Δεν υπάρχει καμία διεκδίκηση. Δεν μπορώ να απαντήσω για παλιότερα για το 23′ και το 24′. Το να διευκολύνει κάποιος ανά πάσα στιγμή τον σύλλογο ταμειακά μπορεί να το κάνει. Δεν χρωστούσε ο Ερασιτέχνης στον Κατσαρή, ούτε ο Κατσαρής στον Ερασιτέχνη. Δεν υπήρχε καμία καρτέλα προς τον κ. Κατσαρή όταν ανέλαβα».

Ησαϊάδης: «Δεν μπορώ να χρεώσω λάθη σε άλλους» – Τσαλόπουλος: «Κάνατε έγκλημα»

Εν συνεχεία ο κ. Καραμπέρης πήρε τον λόγο και ρώτησε τον κ. Ησαϊάδη για το πώς κατέληξε ο ΑΣ σε «σύγκρουση» με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ζητώντας εξηγήσεις, αλλά και διενέργεια εκλογών για την αποχώρηση κάποιων μελών από το τρέχων ΔΣ.

Παράλληλα, χαιρέτισε την κίνηση του κ. Μυστακίδη να αναλάβει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια στη διοίκηση Χατζόπουλου – Τσαλόπουλου για τα όσα κατάφεραν, καταλήγοντας ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι κανενός και ότι ο ΠΑΟΚ ανήκει στο λαό του.

Ο κ. Ησαϊάδης ανέφερε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ΠΑΕ και από την περίοδο της κρίσης φτάσαμε στην ιστορική στιγμή της συμφωνίας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναφερθούμε ξανά στο θέμα. «Δεν μπορώ να χρεώσω σε άλλους λάθη. Λάθη έγιναν και από εμάς. Από τον Οκτώβριο και μετά βρέθηκε λύση».

«Κάνατε έγκλημα» ανέφερε ο κ. Τσαλόπουλος.

Εν συνεχεία ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ είπε:

«Ανέλαβα σε περίοδο κρίσης. Μπροστά σε μια ιστορική απόφαση για το γήπεδο της Τούμπας. Δεν μπορούσαμε οι 15 που συνεχίσαμε να μην ψάξουμε όλες τις γωνίες. Πήραμε μόνο ένα proof of funds για 250 εκατ. για το γήπεδο. Πήραμε 250.000 τον Αύγουστο ως δωρεά προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια.

Τίποτα παραπάνω. Όλα έγιναν μέσω τραπεζών και επίσημων αλληλογραφιών. Καθυστερούσαμε να πάρουμε απόφαση γιατί δεν υπήρχαν επιτροπές για να ελέγξουν τι θα γίνει με το γήπεδο. Δεν έβγαινε λύση από τα άτομα που επιλέγονταν στις επιτροπές».

«Μπήκατε για να συνεχίσετε την κρίση ή για να την τελειώσετε; Πέσατε σε τοίχο» είπε ο κ. Τσαλόπουλος. «Για να τη συνεχίσω την κρίση; Σας διαψεύδει η κατάληξη» απαντά ο κ. Ησαϊάδης.

«Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και τον Σαββίδη και τον Μυστακίδη. Τώρα τα βάλατε με εκείνη την πλευρά» ανέφερε ο κ. Τσαλόπουλος.