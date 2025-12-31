Ησαϊάδης: «Ο ΠΑΟΚ μάς ενώνει γιατί ξεπερνά τις επιμέρους διαφορές»

Ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Άλκης Ησαϊάδης, ευχήθηκε σε όλο τον κόσμο του Δικεφάλου, λίγο πριν μπούμε σε ένα ιστορικό έτος για τον σύλλογο.

Λίγο πριν «μπει» το 2026, μία ιστορική χρονιά για όλο τον ΠΑΟΚ, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Άλκης Ησαϊάδης, ευχήθηκε σε όλο τον «ασπρόμαυρο» κόσμο.

Όπως ανέφερε:

«Καθώς υποδεχόμαστε το νέο έτος, αισθάνομαι την ανάγκη να απευθυνθώ σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ με ειλικρίνεια και αίσθημα ευθύνης.

Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ποτέ μόνο οι τίτλοι ή οι στιγμές της επιτυχίας. Είναι ο ίδιος ο Σύλλογος, η ιστορία του, οι αξίες του και ο λαός του, που τον στηρίζει διαχρονικά, σε κάθε συνθήκη.

Στον τόπο μας, συχνά επιλέγουμε να χωριζόμαστε σε «εμείς» και «εσείς», σαν να χρειάζεται πάντα ένας αντίπαλος για να αποκτήσει νόημα η ύπαρξή μας. Κι όμως, η πραγματική πρόκληση είναι να μπορούμε να ξεχωρίζουμε έννοιες και προτεραιότητες, να τοποθετούμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση και να προχωράμε με καθαρή σκέψη και κοινό στόχο.

Ο ΠΑΟΚ μάς ενώνει ακριβώς γιατί ξεπερνά τις επιμέρους διαφορές. Μας συνδέει μια κοινή ταυτότητα, χτισμένη με αγώνα, αξιοπρέπεια και επιμονή. Αυτή την ταυτότητα οφείλουμε να υπηρετούμε καθημερινά, με σοβαρότητα και συνέπεια.

Μπαίνοντας στη χρονιά που μας φέρνει πιο κοντά στα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου, η ευθύνη όλων μας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Να τιμήσουμε το παρελθόν, να προστατεύσουμε το παρόν και να χτίσουμε το μέλλον του ΠΑΟΚ με ενότητα και σεβασμό στο μέγεθός του.

Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και δύναμη.

Άλκης Ησαϊάδης

Πρόεδρος Α.Σ. ΠΑΟΚ»