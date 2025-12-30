Στο πλευρό του ΑΣ ΠΑΟΚ: Στήριξη 950.000 ευρώ από τον Σαββίδη!

Ο Ιβάν Σαββίδης συνεχίζει αδιάκοπα την στήριξή του στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του ακόμα και σε μια χρονιά με έντονες αναταράξεις. Μόνο τους τελευταίους τέσσερις μήνες έχουν διατεθεί 950.000 ευρώ για την υποστήριξη του ΑΣ.

Πολλά έχουν ακουστεί και ειπωθεί φέτος για τη σχέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Ερασιτέχνη δεδομένης της... αναστάτωσης του καλοκαιριού. Οι δύο πλευρές όμως βαδίζουν -πια- δεδομένα στο ίδιο μονοπάτι, οι σχέσεις έχουν αποκατασταθεί πλήρως και η στήριξη του Ιβάν Σαββίδη στον ΑΣ ΠΑΟΚ αποτυπώνεται και στο γεγονός πως μόνο τους τελευταίους τέσσερις μήνες έχουν καταβληθεί 950.000 ευρώ προς τον Ερασιτέχνη.

Συν τοις άλλοις, ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ερασιτέχνης έχουν θεσπίσει την κάρτα φιλάθλου, που προσφέρει επιπλέον βοήθεια στον ΑΣ, ενισχύοντας την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της σχέσης μεταξύ της ομάδας και των φιλάθλων.

Σήμερα, η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών επεκτείνεται και στο θέμα της Νέας Τούμπας. Οι άνθρωποι της ΠΑΕ και του ΑΣ εργάζονται από κοινού για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου γηπέδου, ενώ η συμμετοχή τους είναι ενεργή και στους εορτασμούς των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, μια επέτειο ορόσημο για τον ιστορικό σύλλογο.

Η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Θεσσαλονικείς. Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει έναν αιώνα ζωής και η ομάδα ποδοσφαίρου δίνει τη «μάχη» της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, σε ένα πρωτάθλημα όπου όλοι οι αντίπαλοι φαίνεται να συσπειρώνονται για να δυσκολέψουν την πορεία της.