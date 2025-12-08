Συμφωνία ΠΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την κάρτα φιλάθλου

Ο Δικέφαλος προχωρά σε μια σπουδαία κίνηση, με την έκδοση νέας κάρτας φιλάθλου από τον ΑΣ ΠΑΟΚ, η οποία θα ισχύει από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας ΠΑΕ και ΑΣ, με στόχο την ενίσχυση όλων των τμημάτων του Eρασιτέχνη. Η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στον ΑΣ ΠΑΟΚ και τα έσοδα θα διατεθούν για την υποστήριξη των τμημάτων του. Το κόστος της κάρτας είναι 10 ευρώ, τα οποία πηγαίνουν εξολοκλήρου στον ΑΣ.

Η κάρτα φιλάθλου θα είναι απαραίτητη για την αγορά εισιτηρίου των εντός έδρας αγώνων, καθώς θα πρέπει να καταχωρείται ο αριθμός της κατά την αγορά. Ισχύει μόνο για τους αγώνες της πρώτης ομάδας ενώ οι κάτοχοι των φετινών εισιτηρίων διαρκείας δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ύστερα από συμφωνία με τον ΑΣ ΠΑΟΚ, ανακοινώνει ότι για το υπόλοιπο της σεζόν 2025-26, θα είναι απαραίτητη για την αγορά εισιτηρίου για τους αγώνες της ομάδας μας στην Τούμπα η κάρτα φιλάθλου.

Για την τρέχουσα σεζόν έχει κόστος 10 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά από τον ΑΣ ΠΑΟΚ και τα έσοδα πηγαίνουν για την ενίσχυση των τμημάτων του.

Η κάρτα φιλάθλου είναι προσωπική, αντιστοιχεί σε έναν ΑΜΚΑ, εκδίδεται μία φορά, θα πρέπει να καταχωρείται για την αγορά του εισιτηρίου και ισχύει για όλους τους φετινούς αγώνες.

Δεν είναι απαραίτητη για την αγορά παιδικού εισιτηρίου, αλλά και για τους αγώνες του ΠΑΟΚ Β.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αγοράς κάρτας φιλάθλου και σε πιθανές δυσλειτουργίες στη χρήση της.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την αγορά ή καταχώρηση της κάρτας φιλάθλου, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι φίλαθλοι θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση πελατών του ΑΣ ΠΑΟΚ στο τηλέφωνο 2310988000 ή στο email [email protected].