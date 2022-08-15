Συμπαίκτης του Ρογκαβόπουλου στην Τουρκία ο Γκίελο (pic)

Συμπαίκτης του Νίκου Ρογκαβόπουλου, αλλά και του Τσαντ Μπράουν, θα είναι τη νέα σεζόν ο Τόμας Γκίελο. Ο Πολωνός φόργουορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, με την Μερκεζεφέντι να ανακοινώνει την απόκτησή του.

#buşehrintakımına hoş geldin Tomasz Gielo!



⭐Yeni transferimiz Tomasz'ı tanıyalım.

29 yaşında ve 205 cm boyundaki Tomasz Gielo geçtiğimiz sezonu Almanya ve Yunanistan Lig’lerinde 10.9 sayı, 3.2 ribaund ve %44 3 sayı ortalamaları ile tamamladı. pic.twitter.com/Ws0VTwMYkC