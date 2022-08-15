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Συμπαίκτης του Ρογκαβόπουλου στην Τουρκία ο Γκίελο (pic)

Μπάσκετ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Έπειτα από ένα πέρασμα στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Περιστερίου, ο Τόμας Γκίελο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, για λογαριασμό της Μερκεζεφέντι.

Συμπαίκτης του Νίκου Ρογκαβόπουλου, αλλά και του Τσαντ Μπράουν, θα είναι τη νέα σεζόν ο Τόμας Γκίελο. Ο Πολωνός φόργουορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, με την Μερκεζεφέντι να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Συμπαίκτης του Ρογκαβόπουλου στην Τουρκία ο Γκίελο (pic)
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