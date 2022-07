Ο Μάρκανεν «σκότωσε» τους Κροάτες που έχασαν… δική τους πρόκριση (vid)

Η Κροατία κατάφερε με σερί 14-0 να αντιστρέψει το εις βάρος της σκορ, κάνοντας το 61-57, όμως στο τέλος όλα πήγαν… λάθος. Το 79-75 στα 33’’ έγινε 79-78 με τρίποντο του Μαξχούνι, ο Γκνίντιτς έχασε και τις δύο βολές του, με τον Μάρκανεν στην τελευταία φινλανδική επίθεση (6’’) να γράφει με νέο τρίποντο το 79-81. Και στο τέλος πάλι οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία τους, όμως ο Ζούμπατς αστόχησε στις βολές που θα έστελναν το ματς στην παράταση.

Για τους νικητές ο Μάρκανεν έφτασε τους 19 πόντους, ο Σαλίν είχε 14 και ο Μάντσεν 10, ενώ για τους γηπεδούχους Μπογκντάνοβιτς και Ζούμπατς σκόραραν από 21 πόντους, με τον Χεζόνια να σκοράρει 13.

Δεκάλεπτα: 17-21, 34-43, 61-60, 79-81

Η φάση που έκρινε τον νικητή:

Colder than a Finnish winter🥶@MarkkanenLauri wins it for the wolfpack! 🐺#FIBAWC | #WinForFinland pic.twitter.com/sKRJrDQBFA