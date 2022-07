Ο Αμερικανός με τουρκικό διαβατήριο πρόσφερε μερικές εντυπωσιακές στιγμές, είτε με τρίποντα εκτός ισορροπίας, όπως του αρέσει, είτε με… χορευτικές κινήσεις ή και ασίστ.

Συνολικά είχε 22 πόντους με 3/6 τρίποντα, 3/4 δίποντα και 6/10 βολές και μαζί με αυτά και 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Δείτε μερικές από τις στιγμές του:

Nothing like watching @ShaneLarkin_3 doing his magic! 🎩



📊 22 PTS | 3 REB | 6 AST | 22 EFF#FIBAWC | #WinForTurkiye x @TBF 🇹🇷 pic.twitter.com/woWVZLC7NO