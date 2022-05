Μακάμπι: Ο Πασκουάλ είναι ο Νο. 1 στόχος, αλλά όχι και ο μοναδικός - Τα ονόματα της λίστας

Το SDNA «σκαλίζει» το θέμα του επόμενου προπονητή της Μακάμπι Τελ Αβίβ: Νο. 1 υποψήφιος ο Τσάβι Πασκουάλ, αλλά στην λίστα των Ισραηλιών υπάρχουν άλλα τρία ονόματα. Μάλιστα, το ένα θα προκαλέσει αίσθηση...

Η «ομάδα του λαού» μετά το «διαζύγιο» με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο κατά τη διάρκεια της σεζόν 2021-2022 συνέχισε με τον Αβί Εβέν, καθώς δεν βρήκε στην αγορά μια διαθέσιμη επιλογή που να την καλύπτει μακροπρόθεσμα. Έτσι, τα στελέχη της αποφάσισαν να περιμένουν την καλοκαιρινή αγορά, για να αποφασίσουν σε ποιον θα δώσουν τα «κλειδιά» της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.

Όπως έχει γραφτεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, ο Νο. 1 υποψήφιος για τον πάγκο της ιστορικής ομάδας είναι ο Τσάβι Πασκουάλ. Οι Ισραηλινοί θέλουν να φέρουν στο Τελ Αβίβ τον άλλοτε τεχνικό του Παναθηναϊκού, ωστόσο η περίπτωσή του είναι αρκετά περίπλοκη, καθώς πέρυσι το καλοκαίρι ο Πασκουάλ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τη Ζενίτ. Με άλλα λόγια, ο Καταλανός δεσμεύεται για άλλη δύο χρόνια με τους Ρώσους και αν δεν βρεθεί λύση στο συμβόλαιό του, δεν θα μπορέσει να μετακινηθεί στην Μακάμπι.

Για τον λόγο αυτό, η ομάδα «σκανάρει» κι άλλες τρεις περιπτώσεις, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του SDNA. Μάλιστα, με δύο προπονητές έκανε ήδη συζητήσεις κατά τη διάρκεια του Final Four του Βελιγραδίου, ενώ ο τρίτος αποτελεί ένα όνομα - έκπληξη.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η διοίκηση των Ισραηλινών συναντήθηκε επί σερβικού εδάφους με τον προπονητή της χρονιάς στο Eurocup, Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς. Ο 36χρονος τεχνικός κάθισε στο παρελθόν στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα (2017-2018), ενώ φέτος οδήγησε την Μπούρσασπορ μέχρι τον τελικό του Eurocup, αποκλείοντας νωρίτερα την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έτσι, η περίπτωσή του είναι μεταξύ αυτών που εξετάζονται και βρίσκονται ψηλά.

Μια άλλη πιθανή επιλογή είναι ο Ζβέζνταν Μίτροβιτς, με τον οποίον επίσης υπήρξε ραντεβού στο Βελιγράδι. Ο Μαυροβούνιος τεχνικός... πλήρωσε το μάρμαρο για τη συνεργασία με τον Μάικ Τζέιμς και αποχώρησε από την Μονακό στα μέσα της σεζόν, όμως το όνομά του δεν περνά απαρατήρητο στο Τελ Αβίβ, καθώς είναι ένας κόουτς με εμπειρία από τα παρκέ της Euroleague.

Last but not least, στην λίστα της Μακάμπι υπάρχει και το όνομα του Πάμπλο Λάσο. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να μπει ένας αστερίσκος: η «ομάδα του λαού» θα κάνει την κίνησή της για τον Ισπανό μόνο εάν δεν συνεχίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σε περίπτωση που ο Λάσο αποχωρήσει από τη «βασίλισσα» ύστερα από 11 έτη και πολλούς τίτλους, τότε η Μακάμπι θα του προτείνει ένα πολυετές συμβόλαιο, δίνοντάς του την ευκαιρία να δημιουργήσει όπως ο ίδιος επιθυμεί την επόμενη μέρα του κλαμπ.

Σε κάθε περίπτωση, η αναζήτηση του επόμενου προπονητή της Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν έχει ολοκληρωθεί, οι επαφές με υποψήφιους τεχνικούς έχουν... φουντώσει το τελευταίο διάστημα και η υπόθεση παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.