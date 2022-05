Έρχεται συμφωνία ΝΒΑ-Euroleague-FIBA και «Netflix» που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ!

Ο πόλεμος οδεύει στο τέλος του! Οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι καταιγιστικές. Ποιος ο ρόλος Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού και νέας tv πλατφόρμας τύπου Netflix. Το SDNA και ο Σωτήρης Βετάκης έχουν το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.

Ζυμώσεις για αλλαγές που θα δημιουργήσουν διαφορετικό τοπίο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ συντελούνται τους τελευταίους μήνες. Αλλαγές που θα είναι συνταρακτικές εφόσον ευοδωθούν οι “διαπραγματεύσεις” που γίνονται παρασκηνιακά και αφορούν σε όλη τη δομή των διοργανώσεων στην Ευρώπη.

Οι εξελίξεις αναμένεται να τρέξουν γρήγορα, σε σχέση με την αλλαγές που σχεδιάζονται να γίνουν. Αλλαγές εκ βάθρων, που εκτιμάται πως θα αναβαθμίσουν το άθλημα και θα το βοηθήσουν να αναπτυχθεί σημαντικά. «Θα εκτοξευθεί» λένε όσοι γνωρίζουν πλήρως σχέδια, καταστάσεις, πρόσωπα και πράγματα!

Στην παρούσα φάση όλα είναι ρευστά -το “γιατί” θα γίνει κατανοητό στη συνέχεια του κειμένου- όμως η μεταρρύθμιση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της και πολλές αλλαγές θα προχωρήσουν άμεσα. Όχι μόνο η απομάκρυνση του Ζόρντι Μπερτομέου, ο διάδοχος του οποίου πιθανότατα θα “κλειδώσει” την Τετάρτη στην γεν. συνέλευση των μετόχων της Euroleague, αλλά χάρη σε αυτή θα πραγματοποιηθούν και κάποιες δομικές που θα δημιουργήσουν γόνιμο έδαφος για την ολοκληρωτική αλλαγή στο ευρωπαϊκό τοπίο.

Μιλάμε για:

Αναδιάρθρωση διοργανώσεων.

Συγχρονισμένο καλεντάρι.

(προφανώς) Συνεργασία FIBA - Euroleague.

Και το κερασάκι στην τούρτα;

Αναβάθμιση, συνολικά, του προϊόντος με την άμεση εμπλοκή του ΝΒΑ!

Η παρουσία του Τέιτουμ

Πάμε όμως να τα εξετάσουμε ένα-ένα, ώστε να συνθέσουμε το παζλ, και να παρουσιάσουμε τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα για το θέμα. Και θα ξεκινήσουμε ανάποδα.

Το ΝΒΑ έχει σφοδρό ενδιαφέρον να επενδύσει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με απώτερο στόχο να το εντάξει κάτω από την ομπρέλα του, όπως κι άλλα “προϊόντα” του μπάσκετ. Πάντοτε υπό τις ευλογίες και τη συνεργασία της FIBA, η οποία μάλιστα στα τέλη Οκτωβρίου (21/10) είχε επιβεβαιώσει τις επαφές με εκπροσώπους του ΝΒΑ και της Euroleague. Σημαντική λεπτομέρεια που δείχνει τον βαθμό ενδιαφέροντος του ΝΒΑ ότι σύμφωνα με πληροφορίες στις επαφές δεν ήταν κάποιος εκπρόσωπος του αλλά ο Νο 2 της Λίγκας, Μαρκ Τέιτουμ (Deputy Commissioner and Chief Operating Officer)!

Το ΝΒΑ, που πρόσφατα άρχισε να δραστηριοποιείται στην Αφρική (2021) με την Βasketball Africa League (BAL), που διοργανώνεται από κοινού από το ΝΒΑ και την FIBA (και σημειώστε έχει χορηγούς τις: NIKE, Air Jordan, Pepsi), εκτιμά πως το μπάσκετ στην Ευρώπη έχει τεράστια ακόμη περιθώρια ανάπτυξης και μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό κομμάτι στην παγκόσμια επέκταση που επιθυμεί με στρατηγικές κινήσεις να πραγματοποιήσει. Οι πληροφορίες για το πλάνο είναι πολλές και διάφορες. Μια εξ αυτών είναι πως η βασική ιδέα των Αμερικανών, οι οποίοι να θυμίσουμε επίσης ότι πριν δύο χρόνια προχώρησαν σε μια στρατηγική συνεργασία με το Basketball Champions League (BCL) της FIBA μέσω του επενδυτικού ομίλου GCBH LP που είναι στενά συνδεδεμένος με το ΝΒΑ, είναι να προβάλλουν τις διοργανώσεις και τις ομάδες από τις οποίες βγήκαν οι πρωταγωνιστές της Λίγκας όπως οι Ντόντσιτς, Σαμπόνις, Μπογκντάνοβιτς, Σατοράνσκι και πολλούς άλλους Ευρωπαίους. Απλοϊκά το moto μπορεί να είναι «εκεί βρήκαμε τον Λούκα και τον Γιάννη».

Προϋπόθεση το τέλος του εμφυλίου

Για να ολοκληρωθεί το σχέδιο το ΝΒΑ έχει θέσει αρχικά μια αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση. Ο “εμφύλιος” στο ευρωπαϊκό μπάσκετ να λήξει. Δεν πρόκειται να επενδύσει, δεν θα ασχοληθεί καν αν υπάρχουν δύο πλευρές που δεν συνεργάζονται, τέσσερις διοργανώσεις που έχουν κατακερματίσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ένα καλεντάρι με αγώνες Εθνικών ομάδων και συλλόγων τις ίδιες ημέρες. Κοινώς: Βρείτε τα και ερχόμαστε!

Είτε λόγω αυτή της εξέλιξης, είτε συγκυριακά οι εξελίξεις στην Euroleague φαίνεται πως βοηθούν σε αυτό. Η αποχώρηση του Ζόρντι Μπερτομέου θα ανοίξει τον δρόμο για τη συνεργασία και την ενοποίηση των διοργανώσεων που έχουν δημιουργήσει οι δύο πλευρές (Euroleague, Eurocup, BCL, FIBA Europe cup), αλλά και θα αναθερμάνει ακόμη περισσότερες τις σχέσεις του ΝΒΑ με την ECA (Euroleague, Eurocup). Για το τελευταίο αρκεί, όπως ανέφερε πηγή των πληροφοριών μας, να ανατρέξουμε στο πότε σταμάτησαν τα φιλικά ματς των ομάδων του ΝΒΑ με ομάδες της Euroleague αλλά και από πότε οι τελευταίες δεν συμπεριλαμβάνονται πια στο δημοφιλές videogame ΝΒΑ2Κ! Οι αιτίες είναι άγνωστες, αλλά το γεγονός φανερώνει πως για κάποιους λόγους το ΝΒΑ αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία.

Οι (μυστικές) συναντήσεις ΝΒΑ με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Από εκεί και πέρα η FIBA, από την πλευρά της θέτει έναν βασικό όρο. Να υπάρξει η μέγιστη δυνατή σύνδεση του πρωταθλήματος της Euroleague με τα εθνικά πρωταθλήματα. Να μην είναι κλειστό πρωτάθλημα, ούτε τόσο περιορισμένες οι θέσεις των ομάδων που δεν έχουν μακροχρόνια συμβόλαια.

Τόσο για τον όρο του ΝΒΑ, όσο και για εκείνο της FIBA, η νέα τάξη πραγμάτων της Euroleague είναι θετικότατη και ήδη έχουν γίνει κάποιες ανταλλαγές απόψεων. Εδώ να αποκαλύψουμε πως όταν η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως βρέθηκε «το ΝΒΑ στα γραφεία της» οι “επισκέπτες”, Τσους (Χεσούς) Μπουένο (Ισπανός πρώην μπασκετμπολίστας και νυν NBA vice-president of NBA Europe, Middle East, and Africa), Γιώργος Αϊβάζογλου (Vice President, Head of Fan Engagement & DTC), παρέμειναν στην Αθήνα και πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Ολυμπιακό, με την παρουσία των Αγγελόπουλων και τον Παναθηναϊκό για ανταλλαγή απόψεων για το ζήτημα του ευρωπαϊκού μπάσκετ! Ο πρώτος, το όνομα του οποίου κρατήστε το για τη συνέχεια, έκανε και άλλες επαφές και πρόσφατα βρέθηκε στην Τουρκία και τη Λιθουανία για τον ίδιο λόγο.

Η νέα τάξη πραγμάτων της Euroleague, που από τον Νοέμβριο ουσιαστικά διοικείται από την 5μελη Επιτροπή την οποία επέλεξαν οι ομάδες/μέτοχοι με τον Μπερτομέου να παραμένει στη θέση του (πρόεδρος και CEO της ECA) μέχρι τη λήξη της θητείας του (30/6/2022), έγινε γνωστό από τις πρώτες ημέρες της “επανάστασης των 7” (Μακάμπι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΤΣΣΚΑ, Ζαλγκίρις, Μιλάνο, Έφες - η τελευταία την ύστατη στιγμή πριν από τη ψηφοφορία άλλαξε θέση), πως θεωρεί ότι το Eurocup λαμβάνει μεγάλο μερίδιο από τα έσοδα τους και θα είχαν μεγάλο όφελος αν καταργείτο! Επίσης είναι απολύτως θετικοί για να γεφυρωθεί το χάσμα με τη FIBA, καθώς ο πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών μόνο αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να έχει.

Μεγαλύτερη EuroLeague, συγχώνευση EuroCup και BCL και σύνδεση μεταξύ τους

Έτσι σύντομα θα έχουμε αναδιάρθρωση των διοργανώσεων. Με το Eurocup να ενοποιείται με το BCL και να διοργανώνεται από τη FIBA. Δεν έχει γνωστό αν το FIBA Europe Cup θα απορροφηθεί ή θα υφίσταται ως 3η διοργάνωση, που θα αποτελεί προθάλαμο για την είσοδο στις μεγαλύτερες και συνδετικό κρίκο με πιο “μικρά” εθνικά πρωταθλήματα.

Η νέα Euroleague θα έχει περισσότερες ομάδες. Στόχος να φτάσει τις 24, για να γίνονται 46 αγωνιστικές, άρα περισσότεροι αγώνες. Το format θα αλλάξει και μάλιστα, οι πληροφορίες λένε, πως θα αλλάξει άμεσα. Ακόμη κι αν η εμπλοκή του ΝΒΑ δεν πραγματοποιηθεί ή προκύψει αρκετά αργότερα από όσα αναφέρει το καλύτερο σενάριο της υπόθεσης.

Η σύνδεση της νέας Euroleague με τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση (BCL+Eurocup) θα διευρυνθεί. Δεν θα είναι όπως τώρα που μία (η κάτοχος) ή maximum δύο (και η φιναλίστ) του EuroCup προβιβάζονται στην Euroleague. Θα είναι σίγουρα περισσότερες. Κάποιες πηγές ανέφεραν πως μπορεί να είναι ακόμη και έξι! Αλλά μικρή σημασία έχει μπροστά σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι όμως μέρος της διασφάλισης που ζητά η FIBA να μεγιστοποιηθεί η σύνδεση με τα εθνικά πρωταθλήματα.

Το μπασκετικό Netflix που αλλάξει τον χάρτη

Και για να φτάσουμε στο πιο ελκυστικό και πιο εντυπωσιακό. Πληροφορίες λένε πως όταν υλοποιηθούν όλα αυτά, το ΝΒΑ σχεδιάζει να εντάξει την Euroleague, μαζί με άλλες διοργανώσεις (Basketball Africa League, G-League κ.α) στην ίδια διαδικτυακή πλατφόρμα, που θα προσφέρει σε οποιονδήποτε συνδρομητή όλο το “μπουκέτο” των μεγάλων διοργανώσεων. Ανάλογη πλατφόρμα του Apple TV ή του Netflix αν θέλετε! Με παραγωγή του ΝΒΑ, που εφόσον δείτε εκείνη για τους αγώνες του BAL θα αντιληφθείτε πως θα σημειωθεί τεράστια αναβάθμιση, που θα κάνει το προϊόν πολύ πιο ελκυστικό με ότι αυτό συνεπάγεται (αναφέραμε και νωρίτερα τους χορηγούς του BAL).

Το κομμάτι του “μπασκετικού Netflix” προφανώς είναι ένα project που θέλει χρόνο για να εφαρμοστεί, αλλά τα υπόλοιπα αναμένεται να τρέξουν άμεσα. Ενδεχόμενα η αρχή των εξελίξεων να σηματοδοτηθεί τυπικά την Τετάρτη, οπότε θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη, γεν. συνέλευση των μετόχων κατά την οποία πιθανότατα θα αποφασιστεί το ή τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τη διοίκηση της Euroleague μετά την αποχώρηση του Ζόρντι Μπερτομέου.

Μποντιρόγκα και Τσους Μπουένο

Το μεγάλο φαβορί είναι ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα! Ο Σέρβος, που έχει διατελέσει αντιπρόεδρος στη Σερβική Ομοσπονδία (μέλος επιτροπών της FIBA και GM στη Ρόμα) φέρεται να συγκεντρώνει την πλειοψηφία μεταξύ των μετόχων για να αναλάβει τη θέση του προέδρου της Euroleague. Υπάρχουν, έλεγαν οι φήμες που κυκλοφορούσαν στο Βελιγράδι τις ημέρες του final-four κι άλλα δύο ονόματα στο τραπέζι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο ένας είναι ο Τσους Μπουένο, στο όνομα του οποίου αναφερθήκαμε νωρίτερα με τη σημείωση να το κρατήσετε για τη συνέχεια. Κάποιες εκ των ισπανικών ομάδων υποστηρίζουν τον αντιπρόεδρο του ΝΒΑ Europe, η εμπλοκή του οποίου είναι αντιληπτό πως θα συνδράμει για την εφαρμογή του πλάνου που αναλύσαμε. Ωστόσο δεν αποκλείεται η απόφαση να περιλαμβάνει δύο ρόλους, καθώς ο Ζόρντι Μπερτομέου είχε συγκεντρώσει πάρα πολλές αρμοδιότητες στο χαρτοφυλάκιο του και υπάρχει η σκέψη -ίσως και η λειτουργική ανάγκη- να επιμεριστούν αυτές σε περισσότερα από ένα άτομο.

Την Τετάρτη θα έχουμε συζήτηση επί αυτών των θεμάτων και ενδεχομένως και αποφάσεις, οπότε θα αποκτήσουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα. Τόσο για τα πρόσωπα, όσο και για τις αρμοδιότητες αλλά και για το χρονικό διάστημα, καθώς πληροφορίες λένε πως δεν αποκλείεται λόγω της μεταβατικής περιόδου να οριστεί μονοετής θητεία.

Όπως και να έχει είναι βέβαιο πως το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται μπροστά σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Είναι βέβαιο πως θα αλλάξει και μάλιστα μπορεί να αλλάξει σε βαθμό που να μην έχει καμία σχέση με όσα παρακολουθούσαμε έως τώρα. Οι αλλαγές όπως αντιλαμβάνεστε μπορεί να είναι πραγματικά συνταρακτικές, με τις περισσότερες να γίνονται άμεσα. Όχι την ερχόμενη σεζόν, αλλά αμέσως μετά σε βάθος τριετίας!