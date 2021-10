Video-Analysis: Ολυμπιακός με αρμονία, ρόλους, αρχή και τέλος!

Ο coach Κωνσταντίνος Πανάς σχολιάζει την τεράστια νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης και εστιάζει στο σπουδαίο Βεζένκοφ, στο πάντα χρήσιμο Ουόκαπ και στον απαραίτητο Ταίλερ Ντόρσι.

Θυμάμαι τον Ολυμπιακό να παραπατάει τα τελευταία δύο χρόνια. Δύσκολα χρόνια, που όμως τελείωσαν. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας διατήρησε το βασικό κορμό του και ένταξε στην ομάδα αθλητές που ταιριάζουν στη φιλοσοφία και έλειπαν από τη περσινή πολύ δυνατή προσπάθεια.

Το να κερδίσεις τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι το ένα κομμάτι. Μπορεί να μην συγκινεί πολλούς, ωστόσο το να κερδίζεις μια βασική διεκδικήτρια τετράδας και μάλιστα με εμφατικό τρόπο είναι το πιο σημαντικό. Δεν φτάνει μόνο να κερδίζεις ένα σπουδαίο αντίπαλο, μετράει περισσότερο ο τρόπος που θα το κάνεις και οι «ερυθρόλευκοι», ακόμη και στο σημείο που προσπέρασαν με πέντε πόντους οι Μανδριλένοι, έδειχναν ότι έχουν πίστη στον εαυτό τους και ότι εν τέλει θα κέρδιζαν το παιχνίδι.

Έδινε αυτοπεποίθηση η άμυνα τους. Ο τρόπος που είχε ροή η επίθεση τους. Αυτός ο Ολυμπιακός δεν έδειχνε σε κανένα σημείο, ότι θα άφηνε τη Ρεάλ Μαδρίτης να το προσπεράσει ή να του πάρει μεγάλη διαφορά.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε πως ο φετινός Ολυμπιακός έχει αρχή, μέση και τέλος. Παίζει με συγκεκριμένη φιλοσοφία και πλέον έχει τους παίκτες να την υποστηρίξουν. Δείχνει να έχει πολύ καλή αρμονία σε άμυνα και επίθεση ανεξαρτήτου σχήματος. Όλοι ξέρουν το ρόλο τους και πάμω παρακάτω.

Όσον αφορά τη Ρεάλ, επιμένω στην άποψη ότι αποτελεί τη πιο γεμάτη ομάδα της λίγκας, ειδικά με την επιστροφή των «τραυματιών». Λείπει σίγουρα ο Κάρολ, ο παίκτης που με τόσο πιεστική άμυνα θα εκτελέσει μέσα από ένα turnout και θέλοντας και μη, θα αλλάει το momentum της αναμέτρησης. Το έκανε και πέρυσι. Το θυμάστε; Έδωσε τεράστια ώθηση από τη μεγάλα σουτ και βρήκαν ρυθμό και οι υπόλοιποι.

Σχετικά με τον Ολυμπιακό... Η άμυνα είναι αυτή που του δίνει τεράστια ενέργεια. Πιέζει καλύτερα, «παγώνει» το χαμηλό post με επιθετικές βοήθειες, αλλά η τεράστια διαφορά φαίνεται στο κομμάτι των αποφάσεων. Πλέον δεν υπάρχει μόνο ο Σλούκας ή ο Βεζένκοφ ή ο Πρίντεζης. Πλέον τις αποφάσεις τις παίρνουν μαζί με αυτούς, ο Ουόκαπ και ο Ντόρσει και αυτό είναι τεράστια ευλογία.

Η περιφερειακή γραμμή των «ερυθρολεύκων» είναι από τις καλύτερες της λίγκας. Μην ξεχνάμε και Λαρεντζάκη... Ο οποίος μπαίνει στα «κόκκινα», πιάνει το καλύτερο επιθετικό, βάζει τριποντάρες, όταν κολλάει το σκορ και φυσικά δεν φοβάται να επιτεθεί πάνω στο Ταβάρες!

Όσον αφορά το Ταβάρες... Νομίζω πως είναι, αν όχι ο πιο ολοκληρωμένος, καθώς αυτός πιστεύω είναι ο Μπράντον Ντέιβις, είναι σίγουρα ο πιο επιδραστικός και στη δύο άκρες του παρκέ.

Thomas Walkup

Ο Ουόκαπ είναι σίγουρα η σημαντικότερη κίνηση της ερυθρόλευκης περιφέρειας από την υπογραφή του Ντάνιελ Χάκετ και έπειτα. Ο Αμερικανός είναι η απόλυτη απόδειξη πως το μπάσκετ δεν έχει θέσεις, αλλά χρειάζεται δουλειά και υψηλό μπασκετικό IQ για να εξελιχθείς. Ένας παίκτης που στήριξε κατά κόρον το παιχνίδι του, ως πλάγιος, είναι πλέον από τους καταλυτικότερους quarterback PG της λίγκας. Δεν έχει σημασία πόσους πόντους θα βάζει. Πιέζει τη μπάλα εξαιρετικά, αμύνεται άψογα στις αλλαγές(βλ. Άμυνα στο Πουαριέ που δεν του επέτρεψε καν να πιβοτάρει), είναι επιδραστικός στο αμυντικό ριμπάουντ με το μέγεθος του και φυσικά δημιουργεί καταστάσεις. Όλα αυτά αποφορτίζουν τους Σλούκα και Ντόρσι που είναι ελεύθεροι να πάρουν, μαζί με το Βεζένκοφ τις περισσότερες επιθετικές αποφάσεις.

Tyler Dorsey

Ο Ντόρσι είναι εκείνος ο αθλητής ο οποίος επίσης αποφορτίζει το Σλούκα στο επιθετικό κυρίως κομμάτι, όταν πέρυσι τέτοια εποχή, όλοι κρέμονταν πάνω από τον Έλληνα σταρ. Ο Ντόρσι όχι μόνο δεν χρειάζεται σουτ για να ζεσταθεί(microwave), αλλά αν βρει ρυθμό πραγματικά δεν σταματιέται. Τα σουτ που βάζει στη τελευταία περίοδο όλα μέσα από pull up δίνουν αυτοπεποίθηση σε όλη την ομάδα!

Sasha Vezenkov

Ότι και να γραφτεί για το Σάσα, νομίζω είναι λίγο πολύ γνωστό. Ο Βεζένκοφ πάει για σεζόν καριέρας αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, ωστόσο πάμε να δούμε την επίδραση του, όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Απέναντι σε μια Ρεάλ Μαδρίτης με πιο αθλητική και με μεγαλύτερο μέγεθος γραμμή ψηλών, ο Βεζένκοφ κατάφερε να πάρει τέσσερα επιθετικά, εκμεταλλευόμενος τρία εξ’ αυτών. Παράλληλα την ώρα που η Ρεάλ είχε προσπεράσει στο τρίτο δεκάλεπτο και είχε βγάλει ορισμένες άμυνες, ο Βεζένκοφ με δύο επιβλητικές close out δίνει σκορ στους «ερυθρολεύκους». Φυσικά μια ακόμη δική του close out κλείδωσε περίπου τη νίκη για τον Ολυμπιακό. Όσοι αμύνονται close out στο Βεζένκοφ θα βγουν πολύ επιθετικά γιατί δεν θέλουν να του δώσουν σουτ. Σκεφτείτε λοιπόν πως αυτός ο παίκτης που επιτίθεται πλέον με τρομερή άνεση σε τέτοιες καταστάσεις, τις μέρες που θα είναι ζεστός από τη περιφέρεια, θα είναι ΑΠΙΑΣΤΟΣ. Οι αποφάσεις του σε αυτό το κομμάτι είναι σε άλλο επίπεδο πλέον.

Οι αφανείς ήρωες

Ένα από τα μεγαλύτερα κέρδη του περσινού Ολυμπιακού ήταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ένα τεράστιο κέρδος φέτος είναι η επιστροφή του Κώστα Παπανικολάου. Για τον πρώτο δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, γράφτηκαν παραπάνω... Είναι σπουδαία η δουλειά που έχει κάνει και έχει αποσπάσει το λιγότερο credit από όλους. Όσον αφορά το Παπανικολάου, βάζει δύο τεράστια τρίποντα όταν οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κολλήσει στο σκορ και η Ρεάλ φαίνεται ότι πάει να χτίσει διαφορά. Καρδιά μεγάλου παίκτη!