Euroleague: Τα τατού είχαν τη δική τους... ιστορία! (pics)

Μεγάλα ή μικρά, σπάνια ή κοινότυπα, θρησκευτικά ή συναισθηματικά, σύμβολα δύναμης με βαθύτερο νόημα ή απλά... τρέλα της στιγμής. Τα τατουάζ έχουν τη δική τους ιστορία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μια ιστορία... μπασκετική!

Για πολλούς τα τατουάζ είναι κάτι... παράταιρο. «Μουτζούρες» χωρίς λόγο ύπαρξης στο, κατά τα άλλα, αψεγάδιαστο ανθρώπινο δέρμα. Για κάποιους άλλους είναι κομμάτι του εαυτού τους. Ιστορίες που τους σημάδεψαν, εμπειρίες που θέλησαν να θυμούνται για πάντα, πρόσωπα που «έφυγαν», δοκιμασίες που πέρασαν. Το σώμα τους είναι ο... ναός τους, και τα τατουάζ οι «αγιογραφίες» τους.

Η αλήθεια είναι ότι τα παρκέ μοιάζουν με μικρά φεστιβάλ τατουάζ! Φυσικά στον θαυμαστό κόσμο του NBA οι αστέρες που έχουν «χτυπήσει» τατουάζ αποτελούν πλειοψηφία, όμως τα τελευταία χρόνια και στην Ευρώπη συναντάμε όλο και περισσότερους παίκτες που έχουν πάνω τους, άλλες φορές ένα και άλλες φορές... αμέτρητα τατουάζ.

Αρκετοί παίκτες της Ευρωλίγκας έχουν μεταμορφώσει το δέρμα τους σε πίνακα ζωγραφικής, αποτυπώνοντας στο σώμα τους σύμβολα, φράσεις, πρόσωπα σημαντικά για αυτούς. Με ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους να είναι αφιερωμένο στο μπάσκετ, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από πάνω τους τατουάζ που σχετίζονται με το αγαπημένο τους άθλημα.

Το SDNA σας παρουσιάζει τα τατουάζ των παικτών της Ευρωλίγκας που ξεχωρίζουν, αλλά και το ιδιαίτερο νόημα που έχουν για αυτούς, όπως έχουν οι ίδιοι αποκαλύψει.

1. Σκότι Ουίλμπεκιν: He can and... he will!

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μακάμπι δηλώνει και είναι προφανές πως είναι μεγάλος φαν των τατουάζ. Στο σώμα του έχει πάνω από 16 διαφορετικά σχέδια, με τα περισσότερα εξ΄αυτών να έχουν θρησκευτικό νόημα, ενώ αρκετά έχουν να κάνουν με την οικογένεια του. Ανάμεσα σε αυτά ωστόσο ξεχωρίζουν δύο τα οποία «χτύπησε» για να του δίνουν δύναμη όταν αγωνίζεται.

Συγκεκριμένα στο δεξί του μπράτσο ο Αμερικανός έχει τρεις σταυρούς και μια μπάλα του μπάσκετ. Ο Σκότι Ουίλμπεκιν με αυτόν τον τρόπο δείχνει την πίστη του, ενώ παράλληλα ζητά από τον Θεό να τον προστατεύει και να του δίνει τύχη και δύναμη όταν αγωνίζεται. Ακόμα στο εσωτερικό του μπράτσου του έχει την φράση «I can and I will» δηλαδή «Μπορώ και θα το κάνω» με τον ίδιο να έχει δηλώσει στο παρελθόν πως είναι η φράση - υπενθύμιση να μην τα παρατάει και να συνεχίζει την προσπάθεια για επιτυχίες.

2. Τζέιλεν Ρέινολντς: Πεινασμένος σαν... αγρίμι!

Ο Αμερικανός σέντερ είναι ο... γκουρού των τατουάζ! Έχει στο σώμα του πάνω από 200 σύμβολα και συνεχίζει! Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται το όνομα της μητέρας του, ένα πορτρέτο της κόρης του, αλλά και ένα τατού σχετικό με τον τόπο καταγωγής του, το Ντιτρόιντ.

Φυσικά τα τατουάζ που σχετίζονται με το μπάσκετ δεν θα μπορούσαν να λείπουν. Στα δεξιά του κεφαλιού του έχει «χτυπήσει» το όνομα της γιαγιάς του την οποία δεν μπόρεσε να δει πριν φύγει από τη ζωή, καθώς εκείνη την ώρα έπαιζε μπάσκετ μακριά από την πατρίδα του. Ακόμα όπως ο ίδιος έχει πει, τα τατουάζ ζώων που έχει τα έκανε καθώς του θυμίζουν τον εαυτό του όταν αγωνίζεται. «Είμαι ένα αγρίμι στο γήπεδο, πάντα πεινασμένος και θα κάνω τα πάντα για να επιβιώσω», είχε απαντήσει ερωτώμενος για αυτά.

3. Ντάνιελ Χάκετ: Ο υιός του Θεού

Ο άσσος της ΤΣΣΚΑ λατρεύει τα τατουάζ κι έχει μάλιστα πολλά θρησκευτικού περιεχομένου. Στο λαιμό του έχει το: «Son of God» που το «χτύπησε» όταν είχε τιμωρηθεί το 2014 από την ιταλική ομοσπονδία με ποινή αποκλεισμού έξι μηνών, επειδή είχε αφήσει την εθνική ομάδα. Στην πλάτη του έχει φτερά αγγέλου και μία προσευχή ανάμεσά τους, ενώ στο μπράτσο έναν άγγελο.

4. Μάικ Τζέιμς: Δεν φοβάται τίποτα και κανέναν!

Ή τον λατρεύεις ή τον... μισείς! Ο Μάικ Τζέιμς δεν ήταν ποτέ το καλό παιδί όμως ο ίδιος δεν... φοβάται τίποτα. Ο Αμερικανός έχει… τρέλα με τα τατουάζ όπως προδίδει και η εικόνα του, ενώ πιστεύει πάρα πολύ και στον Θεό. Ανάμεσα στα πολλά σχέδια που έχει πάνω στο δέρμα του, αυτό που τραβάει την προσοχή είναι ένα τατουάζ στο αριστερό του χέρι το οποίο απεικονίζει δύο χέρια να προσεύχονται και γράφει: «Δεν φοβάμαι τον θάνατο, γιατί με φέρνει κοντά στον Θεό».

5. Γιώργος Πρίντεζης: Το Πρωτάθλημα του 2012, η αρχή της... τρέλας!

Οι συστάσεις για τον Γιώργο Πρίντεζη περισσεύουν. Η επισήμανση για την... τρέλα που έχει με τα τατουάζ, επίσης. Ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ μοιάζει με κινούμενο... έργο τέχνης αφού τα τατού που κοσμούν το σώμα του είναι κυριολεκτικά αμέτρητα.

Αυτά που παρουσιάζουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κρύβουν από πίσω τους μια μπασκετική ιστορία, τα είχε «χτυπήσει» το μακρινό 2012.

Ο Γιώργος Πρίντεζης τότε αμέσως μετά το ιστορικό buzzer beater στην Κωνσταντινούπολη όπου είχε χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του Ολυμπιακού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον τελικό της Ευρωλίγκας με καλάθι στη λήξη του χρόνου αποφάσισε να κάνει ένα τατουάζ αφιερωμένο στη σπουδαία αυτή στιγμή.

Πιο συγκεκριμένα, ο αγώνας ήταν 61 – 60 με την ΤΣΣΚΑ να προηγείται σε έναν τελικό που θα αναδείκνυε τον Πρωταθλητή Ευρώπης. Ο Βασίλης Σπανούλης στην τελευταία επίθεση του παιχνιδιού έκανε τη διείσδυση και ο Γιώργος Πρίντεζης έβαλε το καθοριστικό καλάθι που χάρισε στον Ολυμπιακό τη νίκη και στέφθηκε Πρωταθλητής.

Μετά από τη μεγάλη αυτή στιγμή του λοιπόν, ο Γιώργος Πρίντεζης ξεκινήσει να «βαράει» ένα τατουάζ με θρησκευτικό περιεχόμενο στο δεξί του χέρι και ένα σχέδιο τύπου Maori στο άλλο, θέτοντας κάπως έτσι τις πολύ γερές βάσεις για τα «μανίκια» που ακολούθησαν.