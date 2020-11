2020 NBA Draft: Τα αστέρια του «αύριο» είναι εδώ!

Από τον Άντονι Έντουαρντς στον Τεό Μαλεντόν και από τον ΛαΜέλο Μπολ στον Αρ Τζέι Χάμπτον. Και στο βάθος... Αλεξέι Ποκουσέφσκι. Το SDNA σάς βάζει στο κλίμα του φετινού NBA Draft με τους παίκτες που αναμένεται να απασχολήσουν, καθώς και όσα είπαν μερικά από τα φετινά prospects για την διαδικασία και τους στόχους τους.

H ώρα έφτασε! Το ΝΒΑ Draft επιστρέφει, για να δώσει τη δυνατότητα σε 60 «τυχερά» ταλέντα να κάνουν το πρώτο μεγάλο όνειρό τους πραγματικότητα, να βρεθούν στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ, ακούγοντάς το όνομά τους στους 2 γύρους της διαδικασίας (1-30 ο πρώτος γύρος, 31-60 ο δεύτερος). Ήδη σε αυτή τη διαδικασία έχουν ξεχωρίσει παίκτες, που αναμένεται να απασχολήσουν έντονα τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, υπάρχουν και παίκτες που θέλουν να κάνουν το δικό τους ξεπέταγμα και να δώσουν απαντήσεις σε όσους τους υποτιμούν.

Για ακόμα μια φορά, όμως, υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι έχει δηλώσει συμμετοχή και περιμένει να ακούσει το όνομά του ανάμεσα στα 60 της διαδικασίας. Άλλωστε ο άσος του Ολυμπιακού δούλεψε σκληρά όλους αυτούς τους μήνες και ήδη έχει τραβήξει πολλά βλέμματα.

Κι ενώ οι ώρες περνούν, το SDNA παρουσιάζει τον απόλυτο οδηγό, ώστε να μπείτε πλήρως στο κλίμα της διαδικασίας που θα αρχίσει τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11, 02:00) ώρα Ελλάδας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους παίκτες που υπολογίζεται να βρεθούν στην πρώτη δεκάδα, ή έστω κοντά σε αυτή. Η σειρά των παικτών είναι τυχαία.

Άντονι Έντουαρντς

Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκαν τα Mock Drafts για τη φετινή σεζόν το όνομά του βρισκόταν σταθερά στην πρώτη 3άδα. Ο γκαρντ από το Georgia ξεχωρίζει για τα τρομερά αθλητικά προσόντα του, τα οποία τον καθιστούν ως μια περίπτωση παίκτη που μπορεί να γίνει superstar στο μέλλον. Είναι εκρηκτικός και αυτό οφείλεται στη σωματοδομή του, ενώ έχει την ικανότητα να σκοράρει είτε με κάποιο drive, είτε σε spot-up κατάσταση. Οι ειδικοί τον έχουν ξεχωρίσει και θεωρούν πως θα αποτελέσει περίπτωση franchise player στο μέλλον. Δεδομένα θα βρεθεί σε μία από τις πρώτες 3 θέσεις των επιλογών.

Τζέιμς Ουάισμαν

Μέλος της... Big3 αυτού του Draft μαζί με τον Έντουαρντς και τον ΛαΜέλο Μπολ. Ο επιβλητικός σέντερ πέρασε την σεζόν στο Μέμφις και τους Tigers, καταγράφοντας double double στη σεζόν (19,7 πόντους, 10,7 ριμπάουντ) και έρχεται με... φόρα για να κυριαρχήσει και στα καλάθια του ΝΒΑ. Στις αναφορές τους οι ειδικοί καταγράφουν το ότι πρέπει να βελτιώσει την συγκέντρωσή του, καθώς υποπίπτει εύκολα σε λάθη, όμως φροντίζει να καλύπτει αυτή την «ατέλεια» καθώς έχει τον τρόπο να κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια, ενώ ο συνδυασμός των αθλητικών προσόντων του και της αποτελεσματικότητάς του στο «ζωγραφιστό» καθιστούν το... πακέτο άκρως ενδιαφέρον. Το γεγονός πως απέρριψε τους Τίμπεργουλβς τον βγάζει αυτομάτως εκτός κάδρου για το νο.1 draft pick του 2020, όμως ο ίδιος δεν δείχνει να αγχώνεται ιδιαίτερα.

ΛαΜέλο Μπολ

Στον δρόμο που χάραξε ο Λόνζο. Στο Draft του 2017 ο Λόνζο Μπολ επιλέχθηκε στο νο.2 από τους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ το ίδιο ψηλά αναμένεται να βρεθεί και ο μικρότερος αδερφός του, ΛαΜέλο Μπολ. Το θετικό για τον νεαρό γκαρντ είναι πως πριν κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του έπαιξε επαγγελματικό μπάσκετ στη Λιθουανία, αλλά και στην Αυστραλία, δείχνοντας τις δυνατότητές του. Σημείο αναφοράς στο παιχνίδι του είναι η ικανότητά του στην πάσα, που μπορεί να του χαρίσει άμεσα θέση πλέι μέικερ σε μια ομάδα της Λίγκας. Το σουτ είναι ένα στοιχείο που πρέπει να βελτιώσει, κάτι που ίσχυε και με τον αδερφό του, όμως ο Μπολ έχει το potential να γίνει ο παίκτης που θα χτιστεί γύρω του μια ομάδα.

Ονιέκα Οκόνγκου

Αθλητικός, μακρύς και με κοψιά που θυμίζει... Μπαμ Αντεμπάγιο. Για τον Οκόνγκου ο point center (ορολογία που έδωσε ο Τζον Καλιπάρι για τον άσο των Χιτ) της ομάδας του Μαϊάμι αποτελεί παίκτη-πρότυπο και ήδη ο ντόρος γύρω από το όνομά του είναι αρκετός. Δυνατό σημείο του η σωματοδομή και τα αθλητικά προσόντα του, που του δίνουν τη δυνατότητα να σκοράρει με πολλούς τρόπους. Εξαιρετικός στο παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη, αποτέλεσε ένα από τα όπλα του USC καθώς ήταν ο rim protector της ομάδας. Επιπλέον, το εντυπωσιακό wingspam του και η ταχύτητά του κάνουν ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα την περίπτωσή του για το -άμεσο- μέλλον. Στη φετινή διαδικασία θεωρείται ο επόμενος Αντεμπάγιο!

Όμπι Τόπιν

Αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς στο Κολέγιο. Και όχι άδικα. Ο φόργουορντ του Dayton έκανε εντυπωσιακή σεζόν, κυριαρχώντας σε όλους τους τομείς. Διαθέτει εκπληκτικά αθλητικά προσόντα, ενώ με την ίδια ευκολία μπορεί να καρφώσει, αλλά και να σουτάρει από μέση/μακρινή απόσταση. Στοιχεία που θα τον κάνουν έναν από τους πλέον αξιόπιστους παίκτες επιθετικά. Πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική με τους ειδικούς να τον τοποθετούν σταθερά στην πρώτη 5άδα των επιλογών για το φετινό Draft.

Ντένι Αβντίγια

Ο πρώτος Ευρωπαίος της διαδικασίας, εκτός απροόπτου. Την τελευταία 3ετία το όνομά του ακούγεται όλο και πιο έντονα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στις ΗΠΑ περιμένουν από τον Άβντιγια να δείξει με το καλημέρα την ποιότητά του. Από το 4 έως το 8 τοποθετείται στις επιλογές, δείγμα του πόσο πιστεύουν οι ειδικοί στις δυνατότητές του. Έχει την ικανότητα να σκοράρει με πολλούς τρόπους, ενώ παρά το μακρύ κορμί του έχει την ευχέρεια να παίξει και ως γκαρντ. Επιπλέον είναι μεγάλο συν για τον ίδιο το γεγονός πως πριν παίξει στο ΝΒΑ πήρε σημαντικές εμπειρίες στην Ευρώπη, παίζοντας δεκάδες αγώνες υψηλού επιπέδου σε Ισραήλ και Euroleague.

Πάτρικ Ουίλιαμς

Το στοιχείο στο οποίο ξεχωρίζουν οι περισσότεροι παίκτες της διαδικασίας είναι η επίθεση. Η περίπτωση του Πάτρικ Ουίλιαμς είναι κάπως διαφορετική και γι αυτό συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να βρεθεί εντός της πρώτης 10άδας και αρκετά ψηλά στις επιλογές των ομάδων. Ο Πάτρικ Ουίλιαμς έδειξε πολύ καλή εικόνα στο Florida State στο κομμάτι της άμυνας. Οι ειδικοί θεωρούν πως αυτό είναι το δυνατό σημείο του και έχει όλα τα φόντα για να γίνει ένας εξαιρετικός αμυντικός. Στην επίθεση είχε αρκετές καλές στιγμές, όμως χρειάζεται περισσότερη συνέπεια για να θεωρείται αξιόπιστος.

Ταϊρίς Χαλιμπάρτον

Η πρώτη γεύση από τον απόφοιτο του Iowa State ήρθε το καλοκαίρι του 2019 στο Ηράκλειο. Εκεί όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με την εθνική ομάδα U19 των ΗΠΑ, δείχνοντας την ποιότητά του. Ο Χαλιμπάρτον προέρχεται από μια πολύ παραγωγική σεζόν στο Κολέγιο, σουτάροντας με τρομερή συνέπεια (50,4% στα σουτ, 41,9% στα τρίποντα). Έχει εντυπωσιακό wingspam και αθλητικότητα, που μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ σημαντικό γρανάζι για κάθε ομάδα της Λίγκας.

Άιζαακ Οκόρο

Όπως στην περίπτωση του Ουίλιαμς, έτσι και ο Οκόρο έχει ως δυνατό σημείο την άμυνα. Παίκτης των... ειδικών αποστολών, που πάντα μάρκαρε με μεγάλη αποτελεσματικότητα τον καλύτερο επιθετικό της αντιπάλου ομάδας. Με αυτό το στοιχείο θα πορευτεί και στο ΝΒΑ, καθώς έχει τη νοοτροπια των... προπονητών, πως οι άμυνες είναι αυτές που φέρνουν νίκες και τίτλους. Επιθετικά χρειάζεται ακόμα δουλειά για να καταφέρει να γίνει ολοκληρωμένος παίκτης, όμως θεωρείται ένας από τους καλύτερους αμυντικούς αυτής της φουρνιάς και γι αυτό θα βρεθεί ψηλά στις επιλογές.

Κιλιαν Χέιζ

Όπως ο Άβντιγια, έτσι και ο Χέιζ είναι από τους παίκτες που έχουν τραβήξει τα βλέμματα εδώ και αρκετά χρόνια. Η ικανότητά του στην οργάνωση του παιχνιδιού είναι κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο. Η ικανότητά του στην πάσα τον κάνει να ξεχωρίζει, ενώ μπορεί να οργανώσει το παιχνίδι σε δύσκολες καταστάσεις. Ο Γιάκα Λάκοβιτς τον έριξε στα... βαθιά με την Ουλμ και εκείνος ανταποκρίθηκε. Αναμένεται να βρεθεί ψηλά στις επιλογές (στο μεταίχμιο της πρώτης 10άδας), ωστόσο θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά το περιφερειακό σουτ του για να σταθεροποιήσει την παρουσία του στο ΝΒΑ.

Πέντε περιπτώσεις που αξίζει να προσέξεις

Πέραν της δεκάδας, όμως, στη διαδικασία υπάρχουν και παίκτες που έχουν τραβήξει τα βλέμματα στις ΗΠΑ και αναμένεται να απασχολήσουν αρκετά τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε, το ταλέντο που υπάρχει σε αυτή τη φουρνιά είναι αρκετό, κάτι που έχει καταγραφεί αρκετές φορές από ειδικούς ενόψει της βραδιάς της 19ης Νοεμβρίου.

Ανάμεσα στα ονόματα που αναμένεται να ξεχωρίσουν βρίσκονται ο Κόουλ Άντονι, που προέρχεται από μια άκρως παραγωγική σεζόν με το North Carolina, όντας ο ηγέτης των Tar Heels την περασμένη σεζόν. Από τα χρόνια στο High School είχε συγκεντρώσει τα βλέμματα και φέτος αναμένεται να είναι από τους rookies με την μεγαλύτερη προσοχή στη Λίγκα

Ο Νίκο Μανιόν είναι παίκτης τον οποίο ακολουθούν εξαιρετικές κριτικές από τότε που «συστήθηκε» στον κόσμο σε ηλικία 16 ετών. Έκτοτε ο απόφοιτος του Arizona έχει εξελίξει το παιχνίδι του και αναμένεται να είναι από τους παίκτες που θα τραβήξουν τα βλέμματα στη διαδικασία.

Από... κοντά και ο Τεό Μαλεντόν. Έχοντας εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, την Euroleague, ο Γάλλος γκαρντ θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Σε αυτή του την προσπάθεια μάλιστα είχε ως «μέντορα» τον Τόνι Πάρκερ, στην Βιλερμπάν.

Ο ΛεΜέλο Μπολ δεν ήταν ο μοναδικός που βρέθηκε στην Ωκεανία τους προηγούμενους μήνες. Ο Αρ Τζέι Χάμπτον έκανε και αυτός το βήμα προς το επαγγελματικό μπάσκετ, παίρνοντας σημαντικές εμπειρίες. Οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν σταθερά την πορεία του και στη φετινή διαδικασία του Draft είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα.

Last but not least στην πεντάδα που αξίζει να προσέξει κάποιος είναι ο Πρέσιους Ατσίουα. Ο συμπαίκτης του Τζέιμς Ουάισμαν στο Μέμφις στα 21 του χρόνια είχε μια άκρως παραγωγική σεζόν με τους Tigers με 15.8 πόντους και 10,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, αποτελώντας το alter ego του Ουάισμαν κοντά στο καλάθι. Τα αθλητικά προσόντα του δεν έχουν περάσει απαρατήρητα στη Λίγκα.

Ο Ποκουσέφσκι έτοιμος για το «άλμα»

Στη διαδικασία θα υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Κι αυτό χάρη στον Αλεξέι Ποκουσέφσκι, ο οποίος δήλωσε συμμετοχή στο Draft τη φετινή σεζόν, με σκοπό να διεκδικήσει το όνειρό του. Για την ώρα οι ειδικοί τον φέρνουν είτε μέχρι την 14η θέση, είτε μέχρι την 40η, κάτι που σημαίνει πως ακόμα είναι... ρευστά τα πράγματα όσον αφορά την επιλογή του.

Ο Σέρβος άσος έχει εμπειρία από την Ευρώπη, καθώς αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, κάνοντας προπονήσεις δίπλα σε παίκτες όπως ο Βασίλης Σπανούλης, ο Γιώργος Πρίντεζης, ο Κώστας Παπανικολάου. Επιπλέον, πήρε ώρες... πτήσεις τόσο στην Euroleague, όσο και στην σκληροτράχηλη Α2, όπου αγωνίστηκε με την ομάδα του Πειραιά.

Το ύψος του και η ικανότητά του στην ντρίμπλα είναι στοιχεία τα οποία έχουν... λατρέψει οι Αμερικανοί στον «Πόκου», ο οποίος τους τελευταίους μήνες βρίσκεται στις ΗΠΑ και δουλεύει ασταμάτητα, ώστε να κάνει το όνειρό του πράξη.

Στις ΗΠΑ παρακολούθησαν ενδελεχώς την πορεία του τα τελευταία χρόνια και ιδίως τους τελευταίους μήνες. Ο Κρις Έμπερσολ είναι NBA Director, Elite Basketball Lead και παρακολούθησε ενδελεχώς την πορεία του «Πόκου». Μιλώντας μάλιστα στο SDNA στις 09/07 είχε σταθεί στα στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει.

«Ο Ποκουσέφσκι έχει πολλά θετικά στοιχεία στο παιχνίδι του. Νιώθει το παιχνίδι και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που κινείται στο παρκέ. Θα πρέπει όμως να αποκτήσει συνέπεια στο jump shot του. Εάν καταφέρει να έχει συνέπεια στο τρίποντο αυτό θα τον κάνει να περάσει περισσότερη ώρα στο παρκέ. Επιπλέον, θα πρέπει να δουλέψει το σώμα του περισσότερο. Είναι φυσικό αυτό για την ηλικία του.

Όμως στο ΝΒΑ θα πρέπει να είσαι σε πολύ καλή κατάσταση και αυτό σε βοηθάνε πολύ οι εγκαταστάσεις. Όμως έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης και το ταβάνι του είναι ο ουρανός», είχε πει χαρακτηριστικά σε μία από τις τοποθετήσεις του. Και τα λόγια αυτά ήταν απόρροια ενδελεχούς μελέτης στο παιχνίδι του διεθνή γκαρντ/φόργουορντ τα τελευταία χρόνια.

Πλέον ο χαρισματικός άσος απέχει λίγες ώρες από την πρώτη μεγάλη βραδιά της καριέρας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στην πρώτη από τις πολλές που εύχεται να ακολουθήσουν και στις οποίες ευελπιστεί να κάνει τα όνειρά του πράξη.

Τα prospects στο SDNA

Για το τέλος δώσαμε τον λόγο στους... πρωταγωνιστές. Αυτούς δηλαδή που δούλεψαν σκληρά τους τελευταίους μήνες και πέρασαν δεκάδες ώρες σε γυμναστήρια και υπολογιστές για workouts και zoom calls με ομάδες. Μερικοί από τους παίκτες που δήλωσαν συμμετοχή στο NBA Draft του 2020 μίλησαν στο SDNA, δείχνοντας τις διαθέσεις τους για τη νέα σεζόν.

Τζέιμς Ουάισμαν: «Η προσδοκία που έχω για τη νέα σεζόν είναι να μάθω όσα περισσότερα μπορώ. Σε καμία περίπτωση δεν θα σταματήσω από το να προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Όταν λέω να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος, αυτό σημαίνει να βγάζω την καλύτερη version του εαυτού μου. Θα παλεύω σκληρά, θα μαθαίνω στην ομάδα μου και θα είμαι ανταγωνιστικός κάθε στιγμή στο παρκέ».

Ντένι Αβντίγια: «Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Ετοιμάζομαι να γίνω draft. Έχω φέρει την οικογένειά μου μαζί και οι φίλοι μου θα με δουν. Ήταν μαζί μου σε όλο αυτό. Είναι κάτι που έχω δουλέψει πολύ σκληρά ώστε να φτάσω ως εδώ. Είναι ξεχωριστό συναίσθημα και είναι ένα προνόμιο να είσαι στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο δυνατό».

Τεό Μαλεντόν: «Τα workouts του τελευταίου μήνα κύλησαν πολύ καλά για μένα. Νιώθω ότι έκανα καλή δουλειά σε όλο αυτό το διάστημα. Ήμουν σε θέση να δείξω πόσο πολύ βελτιώθηκα σε σχέση με την περσινή σεζόν, ενώ έκανα έξτρα δουλειά στο σώμα μου, αλλά και στην τεχνική μου σαν παίκτης. Οπότε, μπορώ να πω με σιγουριά πως κύλησε πολύ καλά για μένα το διάστημα αυτό»

Κίλιαν Χέιζ: «Τη νέα σεζόν και καλώς εχόντων των πραγμάτων καταφέρω να βρεθώ στη Λίγκα θα ήθελα από την πρώτη προπόνηση θέλω να δείξω από την πρώτη μέρα ποιος είμαι και γιατί με επέλεξε η ομάδα μου. Έτσι, θα υπάρξει εμπιστοσύνη και ό,τι κι αν συμβεί το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Θέλω να αφήσω το δικό μου αποτύπωμα και ό,τι μου ζητήσει ο κόουτς θα το κάνω. Θα παίξω σκληρή άμυνα, θα δημιουργήσω. Ό,τι ζητήσει ο προπονητής ώστε να νιώσω την εμπιστοσύνη της ομάδας προς το πρόσωπό μου»

Ονιέκα Οκόνγκου: «Αυτό που θέλω είναι να είμαι σε θέση να γίνομαι όλο και καλύτερος. Όποια ομάδα κι αν με επιλέξει θέλω να έχω επιρροή στο παιχνίδι, να κερδίζω και να είναι η καριέρα μου στο σωστό δρόμο. Το καλύτερο για κάθε αθλητή είναι σημαντικό αυτό. Για μένα αυτό που θέλω είναι να κερδίζω, να έχω επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας μου και αν καταφέρω να είμαι και καλός συμπαίκτης, ακόμα καλύτερα».

Τζος Γκριν: «Το πιο σημαντικό για μένα, σε αυτή τη φάση, είναι πως είμαι νέος. Είμαι νέος σε ηλικία, οπότε έχω πολλά να μάθω και πολλά να αναπτύξω στις ικανότητές μου. Είναι σημαντικό για μένα να βλέπω πτυχές στο παιχνίδι άλλων παικτών, που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία από μένα και να μάθω από αυτά. Είναι σημαντικό γιατί πρόκειται για μια διαδικασία εκμάθησης και κάθε βήμα, κάθε συμβουλή από τους μεγαλύτερους θα με βοηθήσει σε αυτόν τον τρόπο»

Τζέισον Μάξεϊ: «Ο κόουτς Καλ (Καλιπάρι) είναι ο καλύτερος! Από την πρώτη μέρα προπονήσεων αυτό μου έλεγε ήταν πως θα με πιέσει πραγματικά πάρα πολύ, όπως έκανε σε όλους τους παίκτες του που έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο. Μου είπε ότι έβλεπε πολλές προοπτικές σε μένα και το παιχνίδι μου. Έβλεπε ότι μπορώ να πετύχω σπουδαία πράγματα στο μέλλον. Και έτσι εγώ δεν χαλάρωσα σε καμία στιγμή. Έχει τον τρόπο να παίρνει το καλύτερο από τους παίκτες του και αυτό έκανε και με μένα. Πραγματικά εκτιμώ όλη την προσπάθεια που έκανε, λαλά και το διάστημα που δουλέψαμε».

Αϊζάια Στιούαρτ: «Για να πάω στο επόμενο επίπεδο αυτό που θέλω είναι να έχω επιρροή εντός παρκέ σε όποια ομάδα κι αν βρεθώ. Βραχυπρόθεσμα θέλω να να είμαι έτοιμος να παίξω και να έχω επιρροή στο παιχνίδι και να είμαι σε θέση να δουλέψω με την ομάδα μου από την πρώτη μέρα προετοιμασίας».

Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς: «Ήταν πολύ παραγωγική η σεζόν που είχα στο Κολέγιο. Από ένα σημείο και μετά απέκτησα συνέπεια στο παιχνίδι μου, αλλά τώρα ερχόμενος στο ΝΒΑ θα πρέπει η ανταγωνιστικοτητά μου να είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να έχω ανταγωνιστική νοοτροπία. Όταν είμαι στο παρκέ πρέπει να βάζω τα ελεύθερα σουτ και να δημιουργώ για τους συμπαίκτες μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο»

Κάιρα Λιούις τζούνιορ: «Δεν ξέρω ακόμα τι μπορώ να περιμένω για τη νέα σεζόν. Αυτό που ξέρω με σιγουριά είναι πως θα μπω στο παρκέ και θα δώσω το καλύτερο που μπορώ. Θα δουλέψω όσο πιο σκληρά μπορώ. Θα είμαι ο καλύτερος συμπαίκτης και θα πάρω όποια ευκαιρία βρω στο δρόμο μου».

Ζέκε Νάτζι: «Θέλω να κατακτήσω το βραβείο του Rookie of the Year. Υπάρχει κόσμος που με υποτιμάει και δεν περιμένει από μένα να κάνω τα πράγματα που δείχνω πάνω στο παρκέ. Έχω ένα βάρος στους ώμους μου σχετικά με αυτή την κατάσταση και θέλω να αποδείξω σε όλους πως έχουν κάνει λάθος που με υποτιμούν σαν παίκτη»

Βέρνον Κάρεϊ τζούνιορ: «Αυτό που θέλω είναι να είμαι παραγωγικός από την πρώτη μέρα και να αποδείξω στον εαυτό μου πως αξίζω να βρίσκομαι σε αυτή τη Λίγκα».