Ξεφάντωσε με "We are the champions" η Μπουργος (vid)

Η Μπουργος έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του πρώτου BCL της ιστορίας της, με τους παίκτες και το προπονητικό σταφ της ομάδας να πανηγυρίζουν με την ψυχή τούς.

Μεγάλες στιγμές ζει η Μπουργος. Η ομάδα της Καστίλης έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου στο Final 8 του BCL, επικρατώντας της ΑΕΚ στον μεγάλο τελικό. Μια εξέλιξη που έκανε το κλίμα άκρως πανηγυρικό στα ενδότερα της ομάδας.

Οι πρώτοι πανηγυρισμοί έγιναν στο παρκέ, με το πέρας της απονομής του τίτλου. Η συνέχεια ήρθε έξω από τα αποδυτήρια. Ο Βίτορ Μπενίτεθ έδωσε τον τόνο και το πάρτι άρχισε.

Την ατμόσφαιρα δονούσε το τραγούδι των Queen "We are the champions" και στο αυτοσχέδιο πάρτι συμμετείχαν άπαντες στην αποστολή της ομάδας.

