Αποκαλυπτικός Τριαντόπουλος: «Περιμένουμε τη Ρεάλ για Λαπροβίτολα - Μπάτζετ κοντά στα 6 εκατ.»

Αποκαλύψεις Τριαντόπουλου για όλα, σε μία καταιγιστική συνέντευξη στη Web TV του SDNA! Τι είπε για μεταγραφές, μπάτζετ, Μάνο Παπαδόπουλο, εισιτήρια, Ολυμπιακό, Ευρωλίγκα.

Όσα είπε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην εκπομπή «Face2Face» με τον Βασίλη Βέργη, στην WEB TV του SDNA:

Αρχικά είπε: «Όταν ξεκίνησε ο όμιλος DPG ήμουν από την αρχή, το 2009, αλλά είχα ξεκινήσει την συνεργασία από την Πράσινη το 2007. Ήμουν από την αρχή, όταν ήταν ακόμα σαν ιδέα η εφημερίδα. Εγώ ήμουν στο οικονομικό κομμάτι γιατί το δικό μου background ήταν οικονομικό και λογιστικό. Εγώ ήμουν στο οικονομικό κομμάτι μέχρι και τώρα που δυστυχώς έκλεισε ο κύκλος της Πράσινης. Και το 2009 με τη δημιουργία του ομίλου ξεκίνησα ως οικονομικός διευθυντής του νεοσύστατου τότε ομίλου DPG. Ήμουν σε διάφορες θέσεις στον όμιλο. Το 2015 έκρινε ο κύριος Γιαννακόπουλος ότι θα ήμουν πιο χρήσιμος αναλαμβάνοντας τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου προσφέροντας εκεί τις υπηρεσίες μου».

Για την πορεία του: «Η δουλειά μου είναι τα οικονομικά και οι αριθμοί. Με τα χρόνια απέκτησα και σημαντική εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων που βοηθάει να τρέξεις μια εταιρεία. Δεν ήταν στους στόχους μου να γίνω αθλητικός παράγοντας. Δεν έχω αυτή την εμπειρία. Μαθαίνω γρήγορα κι αν χρειαστεί να εμπλακώ θα μπω να βοηθήσω».

Για το αν νιώθει κασκαντέρ: «Όλη μου η πορεία είναι λίγο κασκαντέρ στον όμιλο. Μου αρέσουν οι προκλήσεις και τα δύσκολα και όταν υπήρχε μια δύσκολη κατάσταση που χρειαζόταν δυναμικές ενέργειες μου άρεσε να μπαίνω μπροστά».

Για την αλλαγή στη διοίκηση με την αποχώρηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από την ΚΑΕ: «Σε εκείνη τη φάση ήταν κάτι που δεν ήταν άγνωστο για μένα. Αυτό που μου ζητήθηκε να κάνω δεν ήταν άγνωστο, γιατί μπορεί να μην φαινόμουν μπροστά, αλλά δούλευα. Δεν ήταν άγνωστο. Το 2015 βγήκα λίγο πιο μπροστά. Αυτό το κομμάτι που ζήτησε ο κύριος Γιαννακόπουος ήταν αυτό που ήξερα να κάνω. Ο Παναθηναϊκός ήταν δύο κομμάτια, όχι ξένα. Ήταν το κομμάτι ομάδα που υπεύθυνος ήταν ο κύριος Παπαδόπουλος και υπήρχε και η υποστήριξη με τα γραφεία που φρόντιζε για τα υπόλοιπα. Εγώ το πρώτο κομμάτι το ήξερα πολύ καλά. Στο δεύτερο είχα μαύρα μεσάνυχτα».

«Δεν θα ήταν εύκολα τα πράγματα χωρίς τους Αλβέρτη και Διαμαντίδη στην ΚΑΕ»

Για το γεγονός πως ανέλαβε πρόεδρος της ΚΑΕ: «Σίγουρα η προσθήκη των δύο μεγάλων μορφών του Παναθηναϊκού ήταν πολύ σημαντική και δεν θα ήταν εύκολα τα πράγματα χωρίς αυτούς τους δύο. Δεν θέλω να αδικήσω και τα υπόλοιπα παιδιά. Όλοι οι συντελεστές ήταν χρόνια στην ομάδα και έχοντας αυτά τα παιδιά θεώρησα ότι δεν θα έχουμε τόσα πολλά προβλήματα».

Για το αν θα μπορούσε να σηκώσει το βάρος χωρίς τους Αλβέρτη-Διαμαντίδη: «Δύσκολα. Δεν έχω τη γνώση να σηκώσω αυτό το βάρος. Είμαι ένας άνθρωπος που αναλαμβάνω κάτι όταν μπορώ να το πετύχω. Αν δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να ανταπεξέλθω δεν θα το αναλάβω. Όταν μιλάμε για μια κληρονομιά της οικογένειας Γιαννακόπουλου, του Παναθηναϊκού, δεν θα έπαιρνα ποτέ το ρίσκο να κάνω κάτι που δεν γνωρίζω και να κάνω κακό. Δεν θα έπαιρνα πάνω μου κάτι που δεν θα ήμουν όσο περισσότερο βέβαιος».

Για το πότε έγινε η πρόταση της Ζενίτ στον Μάνο Παπαδόπουλο και αν αιφνιδιάστηκε: «Δεν γνωρίζω πότε έγινε. Δεν ξέρω πότε έγινε η πρώτη κουβέντα και τι έγινε μετά. Όλοι αιφνιδιαστήκαμε. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις έναν άνθρωπο που είναι 30-35 χρόνια στην ομάδα που ξέρει και τον χώρο και ξαφνικά μέσα σε 1-2 μέρες ότι ήθελε να φύγει».

Για το αν έγινε προσπάθεια να μεταπιστεί: «Μίλησε και με τον κύριο Γιαννακόπουλο και με εμένα. Εγώ ήμουν ειλικρινής και του είπα πως είπα ναι σε αυτή την προσπάθεια γιατί ήσουν κι εσύ. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια έχουμε δουλέψει μαζί τόσα χρόνια και είπαμε ότι πάμε μαζί. Τώρα φεύγεις και με αφήνεις εκτεθειμένο».

Για το αν τον ενόχλησε: «Δεν μπορώ και δεν μου αρέσει να κρίνω τις αποφάσεις των άλλων. Ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Δεν μπορώ να κρίνω τι έχει στο μυαλό του, τις ανάγκες του. Δεν μου αρέσει να κρίνω γενικά τους ανθρώπους. Ήταν κάτι που ήταν ξαφνικό και σίγουρα με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Όχι εμένα, τον Παναθηναϊκό έφερε σε δύσκολη θέση».

Για την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Δεν θέλω να μιλάω για τον κύριο Γιανακόπουλο, αλλά σίγουρα τέτοιες καταστάσεις δεν είναι ευχάριστες».

«Έχει έρθει με μεγάλη όρεξη ο Διαμαντίδης - Έγινε μια παρεξήγηση με τον Αλβέρτη και λύθηκε»

Για τον Δημήτρη Διαμαντίδη: «Με τον Δημήτρη είχαμε αρχίσει τις κουβέντες πριν γίνει αυτό με τον Μάνο Παπαδόπουλο. Θεωρούσαμε ότι ο Δημήτρης θα έπρεπε να είναι μέλος της νέας προσπάθειας πριν γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Εμείς τον θέλαμε πάντα κοντά μας. Τώρα που πέρασαν κάποια χρόνια και εκείνος έζησε τα παιδιά του, ήρθε μια στιγμή που θα ήθελε να κάνει κάτι επαγγελματικά, ωρίμασαν οι συνθήκες να δεχτεί και να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Τον αγαπάει τον Παναθηναϊκό και το έχει δείξει. Είναι κομμάτι της ιστορίας και πάντα έχει στο μυαλό του την ομάδα. Ωρίμασαν οι συνθήκες να προχωρήσουμε μαζί στην επόμενη μέρα».

Για τις πρώτες μέρες του ως GM στην ομάδα: «Έχει έρθει με πολύ μεγάλη όρεξη ο Δημήτρης. Φαίνεται η αγάπη και η λαχτάρα του να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Όπως όλοι μας προσπαθούμε να βρούμε τα βήματά μας στις νέες αρμοδιότητες. Έχουμε άριστη σχέση και προσπαθούμε ο ένας να βοηθήσει τον άλλο, να βρούμε τα πατήματά μας και να σταθούμε αξιοπρεπώς».

Για την σημασία της παρουσίας Αλβέρτη-Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό: «Η ασπίδα είναι διπλή. Εκείνοι είναι η δική μου ασπίδα και εγώ είμαι η ασπίδα τους στα οικονομικά. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα που ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει και ο καθένας δεν μπαίνει στα χωράφια του άλλου. Ξέρουν και αυτοί πως θα έχουμε μια καλή και αρμονική συνεργασία».

Για τον Φραγκίσκο Αλβέρτη: «Αυτά εγώ είμαι υπέρ του ρητού τα εν οίκω μη εν δήμω. Και εγώ έχω τσακωθεί με τον Φραγκίσκο και τον Μάνο. Κάποια βγαίνουν, κάποια δεν βγαίνουν. Έγινε μια παρεξήγηση, βγήκε προς τα έξω, λύθηκε και όλα τώρα είναι εντάξει. Πάντα χρειάζεται και οι 2 να βάλουν νερό στο κρασί τους. Το καλό του συλλόγου ήταν να γίνει αυτό που έγινε».

«Ο Βόβορας άξιζε την ευκαιρία και την πήρε - Θέμα του προπονητή η λύση συνεργασίας με τον Παππά»

Για τον Γιώργο Βόβορα: «Ο Γιώργος Βόβορας είναι ένας άνθρωπος που είναι χρόνια στην ομάδα. Έχει αποκομίσει εμπειρίες και επειδή η λογική που έχουμε σε αυτή τη χρονιά είναι να στήσουμε μια ομάδα ανθρώπων σαν οργανισμός με νέους φιλόδοξους ανθρώπους που έχουν τις δυνατότητες για το βήμα παραπάνω, σε αυτή τη λογική έχουμε στηριχτεί στις επιλογές μας. Και ο Γιώργος άξιζε αυτή την ευκαιρία. Η ευκαιρία θα του δινόταν έτσι κι αλλιώς του Γιώργου».

Για το αν υπάρχει ρίσκο στη νέα προσπάθεια: «Το ρίσκο είναι μεγαλύτερο. Όλοι είμαστε νέοι σε αυτό που κάνουμε. Δεν υπάρχει πόστο που να μην είμαστε νέοι σε αυτό που κάνουμε. Έχουμε παρουσία στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είμαστε άγνωστοι με το περιβάλλον. Τα παιδιά γνωρίζουν πώς θέλουμε να λειτουργούμε την ομάδα. Επειδή είναι νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό είναι καλύτερο να μπουν νέοι άνθρωποι με νέες ιδέες και νέα μυαλά, με όποιο ρίσκο υπάρχει. Ήταν η ώρα να δοθεί η ευκαιρία στον Βόβορα».

Για τη λύση συνεργασίας με τον Νίκο Παππά: «Αυτό είναι καθαρά απόφαση του προπονητή και του τεχνικού τιμ. Θεωρώ ότι στον σχεδιασμό και με τον τρόπο που θέλει να παίζει δεν ταιριάζει ο τρόπος παιχνιδιού του Νίκου».

Για το αν ήταν ενήμερος ο Παππάς: «Είχε ενημερωθεί ο μάνατζερ του παίκτη, όχι πολύ ώρα πριν την συνέντευξη Τύπου. Ισως θα μπορούσε να έχει ενημερωθεί νωρίτερα για να μην δημιουργηθεί αυτή η φασαρία».

Για το αν εξέφρασε δυσαρέσκεια ο Παππάς: «Με τον Νίκο δεν έχω μιλήσει, έχω μιλήσει με τον μάνατζερ του. Δυσαρεστήθηκε και αυτός με τον τρόπο που έγινε. Προσπαθήσαμε να του εξηγήσουμε ότι δεν ήταν κάτι προσωπικό. Μετά την πρώτη άσχημη εντύπωση που του δημιουργήθηκε θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι κάτι που είχαμε πρόβλημα με τον Νίκο. Οι δρόμοι μας χωρίζουν φιλικά. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία, υγεία πάνω απ' όλα μέσα απ' την καρδιά μου».

«Ο Παναθηναϊκός ήθελε να φύγει από την Ευρωλίγκα - To BCL ανεβαίνει συνεχώς»

Για το αν συμφωνεί με την παραμονή του Παναθηναϊκού στην Euroleague: «Στην παρούσα φάση, όπως έγινε, δεν μπορούσαμε να φύγουμε από την Ευρωλίγκα. Αυτό που προέκυψε στην πορεία θα γίνει αποτίμηση ζημιάς μιας αποχώρησης. Αυτό που είπε η Ευρωλίγκα ήταν πως κλείσαμε κάποια συμβόλαια που συμμετέχουν κάποιες ομάδες. Αν κάτι αλλάξει, αναλόγως και την ομάδα που θα φύγει, αλλάζει η δυναμική της διοργάνωσης. Αν ο Παναθηναϊκός αποχωρήσει από αυτό το πρωτάθλημα, αυτομάτως αλλάζει και η αξία του προϊόντος, άρα λογικό να επαναδιαπραγματευτούν και οι χορηγοί. Αυτό που ισχυρίστηκε η Ευρωλίγκα τα χρήματα που θα έπρεπε να καταβάλει ο Παναθηναϊκός θα ήταν πολύ περισσότερα. Και αφού θα γινόταν η αποτίμηση της πιθανής ζημιάς που θα προκαλούσε η αποχώρηση και αφού ο Παναθηναϊκός θα έδινε εγγυήσεις ότι αυτό θα πληρωθεί θα έφερνε την κουβέντα στο συμβούλιο των μετόχων. Που φέτος δεν προλάβαινε να γίνει και πρακτικά».

Για το αν πραγματικά ο Παναθηναϊκός ήθελε να φύγει από την Ευρωλίγκα: «Ήθελε να φύγει από την Ευρωλίγκα. Γιατί θεωρούμε ότι αυτά που λέγαμε και αυτά που υποστηρίζαμε έχουν βάση. Νούμερα είναι και τα νούμερα δεν λένε ψέματα. Και οι συμπεριφορές, αλλά εγώ το ξαναλέω από οικονομικής πλευράς. Είναι αυτά που λένε οι αριθμοί. Στο αν αδικήθηκες ή όχι ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Είχε τραβήξει το σχοινί η Ευρωλίγκα. Εμείς στις συζητήσεις που έγιναν είπαμε πως επειδή κάνουμε μια νέα προσπάθεια θέλουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και η Ευρωλίγκα να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Δεν έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε την οποιαδήποτε κόντρα, αλλά δεν θα κάτσουμε απαθείς αν κάτι εξώφθαλμο συμβεί στην ομάδα. Και αυτοί στο ίδιο μήκος κύματος είναι, ότι θέλουν μια ομαλή διεξαγωγή. Οπότε, έγινε ένα πρώτο βήμα να κυλήσει μια χρονιά χωρίς να αρχίσει με εντάσεις. Το πώς θα κυλήσει δεν το ξέρω. Ελπίζω να είναι η αντιμετώπιση που αρμόζει στην ιστορία του Παναθηναϊκού».

Για το αν υπάρχει το BCL στην άκρη του μυαλού: «Το BCL ανεβαίνει. Προσωπική άποψη είναι πως αν έχεις 2 τρένα, που το ένα ανεβαίνει και το άλλο κατεβαίνει, φτάνει η στιγμή που το ένα φτάνει δίπλα στο άλλο. Ίσως αυτή τη στιγμή να μην είναι η κατάλληλη στιγμή που να αξίζει να πάρεις το ρίσκο να φύγεις από την Ευρωλίγκα, αλλά επειδή γίνεται σωστή και σοβαρή δουλειά πιστεύουμε ότι ανεβαίνει και ανεβαίνει πολύ γρήγορα. Τα επόμενα -όχι πολλά- χρόνια θα έχει ανέβει πολύ το επίπεδο του BCL. Στην άκρη του μυαλού είναι ό,τι είναι καλύτερο για τον Παναθηναϊκό».

Για το μπάτζετ του Παναθηναϊκού: «Είναι δυναμικό. Πάμε βήμα-βήμα μέρα με τη μέρα. Δεν θα είναι το μπάτζετ που ήταν πέρυσι, αλλά θα είναι χαμηλότερο. Θα είναι κοντά στα 6 εκατ.».

Για τις χορηγίες: «Δεν έχει επηρεάσει αρνητικά τους χορηγούς η αποχώρηση Γιαννακόπουλου. Υπήρξε μια ανησυχία, φεύγοντας η εγγύηση που έδινε το όνομα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Η πρώτη ερώτηση ήταν αν έφυγε στ' αλήθεια. Τις αποφάσεις σε επίπεδο διαχείρισης είναι αποφάσεις Γιαννακόπουλου. Μου έχει δείξει εμπιστοσύνη και μου έχει αναθέσει την δουλειά. Συζητάμε για την ομάδα από ενδιαφέρον. Προφανώς ενδιαφέρεται για την ομάδα. Δεν θέλει να ασχολείται ενεργά και ουσιαστικά με την καθημερινότητα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πέρα απ το κεφάλαιο Γιαννακόπουλος, ένα ακόμα κεφάλαιο είναι ο κορωνοϊός. Πολλές εταιρείες έχουν πάθει ζημιά. Άρα στο τραπέζι πέφτει και το θέμα της ζημιάς που έπαθαν οι εταιρείες. Μην γνωρίζοντας το μέλλον και βλέποντας ότι τα σημάδια δεν είναι τόσο θετικά τουλάχιστον για το '20, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αν θα έχει κόσμο στο γήπεδο. Αν δεν ξεφύγουν πολύ τα πράγματα μέσα στους επόμενους μήνες θεωρώ ότι ένα ποσοστό της τάξεως το 20-25% θα υπάρχει κόσμος στο γήπεδο».

«Έχουμε πουλήσει 250 διαρκείας σε 2 μέρες - Ετοιμάζουμε χορηγικά πακέτα για τη νέα σεζόν»

Για τα εισιτήρια διαρκείας και το πρόβλημα μη ύπαρξης διαρκείας: «Το πρόβλημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο παρουσίας φιλάθλων στην Ευρωλίγκα. Είναι η δύναμή του ο κόσμος του. Ένα μεγάλο κομμάτι του μπάτζετ είναι τα εισιτήρια. Είναι 30% του μπάτζετ. Εμείς πάντα λειτουργούμε και αυτό που κάνουμε πάντα στην ομάδα, μπαίνουμε με το χειρότερο δυνατό σενάριο γιατί δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Ειδικά ένας λόγος παραπάνω φέτος που δεν υπάρχει η εγγύηση Γιαννακόπουλος. Έχουμε κάνει μια πολύ απαισιόδοξη πρόβλεψη για τα εισιτήρια, το 1/4 από πέρυσι. Εμείς θέσαμε στον κόσμο τα εισιτήρια, ως στήριξη στην ομάδα. Ήμασταν ξεκάθαροι προς τον κόσμο ότι δεν εγγυόμαστε ότι θα μπει στον κόσμο. Ακόμα κι αν ανοίξει το γήπεδο δεν εγγυόμαστε ότι θα μπουν όλοι. Πάρα πολλοί φίλοι της ομάδας είπαν να ανοίξουν τα διαρκείας για να στηρίξει ο κόσμος. Ήδη έχουν πουληθεί 250 διαρκείας μέσα σε 2 μέρες. Λάβαμε πολλά μηνύματα στήριξης στην ομάδα. Είναι εντυπωσιακό πως ο κόσμος γνωρίζοντας πως θα δώσει χρήματα αλλά δεν θα μπει στο γήπεδο, πιέζει να ανοίξουν τα διαρκείας για να αγοράσει και να στηρίξει την ομάδα. Έχουμε κάνει και εμείς μια πρόβλεψη απαισιόδοξοι και ελπίζουμε ο κόσμος να στηρίξει την ομάδα. Χτίζουμε βήμα βήμα όσο μας το επιτρέπει και ο χρόνος και η κατάσταση. Πηγαίνουμε βήμα βήμα και βλέποντας και κάνοντας το χτίσιμο της ομάδας. Πηγαίνουμε πολύ προσεκτικά».

Για το πόσο δύσκολο είναι να προσελκύσει χορηγούς: «Είναι δύσκολο, υπάρχει όμως μια παραδοχή που πρέπει να κάνουμε. Όσο υπήρχε ο Γιαννακόπουλος δύσκολα -με εξαίρεση τους μεγάλους χορηγούς- θα έμπαινε κάποιος να βοηθήσει την ομάδα. Και αυτό το είδαμε με τον Ερασιτέχνη. Έλεγαν "έλα μωρέ υπάρχει ο Γιαννακόπουλος να καθαρίσει". Αυτό θεωρώ ότι επηρέαζε τα προηγούμενα χρόνια και επιβεβαιώθηκε με τον Ερασιτέχνη. Και αυτό το είδαμε, δεν ήρθε κάποια βοήθεια από κάποιον. Ο κόσμος βοήθησε πολύ να γραφτούν μέλη και διαρκείας. Παλεύοντας μόνος ο Γιαννακόπουλος με τον κόσμο κατάφερε να κάνει αυτό που έκανε. Το ίδιο συνέβαινε και στην ΚΑΕ έλεγαν εντάξει ήταν ο Γιαννακόπουλος δεν έχουν ανάγκη».

Για το αν θα πρσελκύσουν εύπορους Παναθηναϊκούς να βάλουν χρήματα: «Είναι λίγοι αυτοί που έβαζαν. Είχαμε χορηγούς μεγάλες εταιρείες, αλλά υπάρχουν και μικρότερου βεληνεκούς εταιρείες που θα μπορούσα να βάλουν λεφτά. Έχουμε ετοιμάσει κάποια πακέτα που θα βγουν στην επιφάνεια τις επόμενες μέρες. Το πρώτο πακέτο που θα βγάλουμε θα είναι το «Be part of the team». Εκεί θα λέμε ότι παίρνεις το ταξίδι της Ευρωλίγκας και ένα ελληνικό παιχνίδι. Υπάρχει ένας χορηγός και 2 άτομα ακολουθούν την ομάδα σαν κομμάτι της ομάδα και ζουν την εμπειρία της ομάδας. Θα υπάρξουν 17 τέτοια πακέτα. Το άλλο είναι το Sponsor the player που θα μπορεί να σπονσοράρει έναν παίκτη. Εκεί θα είναι 12 πακέτα. Περιμένουμε έγκριση από την Ευρωλίγκα για 3 μπάνερ για πίσω από τους πάγκους. Κάνουμε πολλές δράσεις, που πέραν των εισιτηρίων και ο κόσμος βοηθάει, πάμε σε ένα επίπεδο παραπάνω με ανθρώπους που μπορούν αν δώσουν χρήματα μέσα από πακέτα χορηγικά. Δεν ζητάμε κάτι χωρίς κάτι ανταποδοτικό. Θέλουμε να δώσουμε κάτι σε όποιον βοηθήσει».

Για το αν θα είναι ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα: «Θέλω να θίξω και ένα άλλο κεφάλαιο, τη δουλειά που κάνει το τεχνικό επιτελείο με το σκάουτινγκ. Ο Νίκος Παππάς και οι προπονητές. Είναι κομβική η δουλειά του. Όταν αρχίσαμε την Ακαδημία με τον Φραγκίσκο και τους προπονητές, αρχίσαμε ένα πρόγραμμα σκάουτινγκ. Υπάρχει ένα πρόγραμμα επιδοτήσεων για την καινοτομία. Καταθέσαμε ένα πρόγραμμα μαζί με τα ΤΕΦΑΑ για το τμήμα σκάουτινγκ. Κοπήκαμε γιατί δεν το βρήκαν αρκετά καινοτόμο. Όσο μπορούσαμε συνεχίσαμε να το κάνουμε ο Νίκος Παππάς με τους παίκτες, αξιολογώντας τους παίκτες και φτιάχνοντας συνδυασμούς. Τα παιδιά έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Αυτό που πάνε να κάνουν θα πιάσει, θα πετύχει και όταν ολοκληρωθούν οι κινήσεις θα έχει μια αξιοπρεπή παρουσία ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Αυτό που βλέπουμε είναι πως οι 3-4 ομάδες που έκαναν περικοπές, αλλά και η διαφορά είναι τεράστια, οι υπόλοιπες κακά τα ψέματα τις έχει επηρεάσει η κρίση, δεν βλέπω οι διαφορές να είναι τεράστιες. Θα πρέπει να μπει το salary cap κάποια στιγμή στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι καλό για τη λίγκα να είναι οι συγκεκριμένες ομάδες στο Final Four. Από του χρόνου θα εφαρμοστεί το salary cap αλλά ακόμα και τώρα με την κρίση η διαφορά είναι μεγάλη».

Για το αν είναι επιτυχία το Final Four: «Ρεαλιστικά θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια. Θα χρειαστεί να είναι υγιείς οι παίκτες να μην έχουν προβλήματα. Εμείς θα παρακαλάμε να είναι υγιείς οι παίκτες μας να πάνε όλα καλά και αναλόγως των συνθηκών στη συνέχεια».

Με τι θα είναι ευχαριστημένος στο τέλος της σεζόν: «Αν είμαστε στην οκτάδα θα είναι μεγάλη επιτυχία για εμάς. Εγώ θα σταθώ στην κουβέντα του κόουτς Βόβορα. Αν ο κόσμος φεύγει από το γήπεδο με χαμόγελο ακόμα κι αν χάνουμε. Φέτος στοχεύουμε στην προσπάθεια και όχι στο αποτέλεσμα. Όλοι θα δώσουμε το 110% και θα πολεμήσουμε. Να βλέπει ο κόσμος ανθρώπους που μάτωσαν την φανέλα. Να φεύγουν ευχαριστημένοι ακόμα κι αν χάσουν».

«Τον Σεπτέμβρη με Οκτώβρη οι συζητήσεις με ξένα funds για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός»

Για το ενδιαφέρον των ξένων fund για τον Παναθηναϊκό: «Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα γι αυτό δημοσίως. Γίνεται μια πρώτη παρουσίαση Έχει έρθει το πρώτο draft και έχουν γίνει διορθώσεις για να ολοκληρωθεί η παρουσίαση. Μετά υπογράφοντας τα σχετικά σύμφωνα εμπιστευτικότητας με τον κάθε ενδιαφερόμενο παίρνει την πρώτη προσέγγιση με την ομάδα να την γνωρίσει και εφόσον απ' αυτά βρει κάποιο ενδιαφέρον, να μπούμε στη δεύτερη φάση που είναι πιο εξειδικευμένα νούμερα και πιο λεπτομερές πλάνο».

Για τους λόγους που χαρακτήρισε σοβαρό το ενδιαφέρον: «Γιατί ο τρόπος που κινείται, έχοντας την εμπειρία αυτά τα χρόνια, και η προσέγγιση που έχουν κάποιοι επενδυτές, καταλαβαίνω ποιος έρχεται σοβαρά και ποιος έρχεται για να κάνει ντόρο. Έχω αποκτήσει αυτή την εμπειρία. Χτυπάνε καθημερινά την πόρτα του κυρίου Γιαννακόπουλου για επενδυτικά πράγματα. Έχω την ικανότητα να κρίνω ποιος έρχεται για να δημιουργήσει φασαρία και ποιος αρχικά έχει ενδιαφέρον. Η προσέγγιση που έχει γίνει μέχρι τώρα δεν έχει προκαλέσει ντόρο. Δεν θέλουμε να πούμε τίποτα. Δεν είναι πυροτέχνημα. Όσο λιγότερα σας πω, τόσο καλύτερα είναι».

Για τις πιθανότητες να ολοκληρωθεί θετικά η ιστορία: «Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη».

Για τους λόγους που το δημοσιοποίησε: «Ίσως ήταν και λάθος που το δημοσιοποίησα. Δεν είπα και κάτι που εξέθεσε τους ενδιαφερόμενους. Υποσυνείδητα, και επειδή υπήρξε ένα κλίμα πως ο Παναθηναϊκός δεν πουλάει και είναι πυροτέχνημα όλο αυτό, είπα πως όντως ο Παναθηναϊκός πουλάει».

Για το πότε θα ολοκληρωθεί το θέμα με το ξένο fund: «Αυτά συνήθως, την άλλη εβδομάδα θα ξεκουραστούμε κι εμείς, κάθε κουβέντα θα γίνει μετά τον Σεπτέμβρη. Θα προσπαθήσουμε να στείλουμε την πρώτη παρουσίαση μέσα στο καλοκαίρι και από Σεπτέμβρη, Οκτώβρη να το συζητήσουμε».

Για το αν μπορεί να αγοράσει κάποιος τον Παναθηναϊκό με 15 εκατ: «Αυτό είναι απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Δεν είναι του Παναθηναϊκού. Οι μετοχές ανήκουν στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είμαστε σε διαδικασία μεταβίβασης».

Για το αν υπήρξε ενδιαφέρον από Έλληνες για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Από την Ελλάδα δεν έχουμε κάποιο ενδιαφέρον μέχρι στιγμής να πει ότι ενδιαφέρεται για τον Παναθηναϊκό».

Για το αν θα συνδράμει οικονομικά ο Γιαννακόπουλος φέτος: «Αυτό που είπε και ξεκαθάρισε είναι πως αποσύρεται εντελώς από τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός πλέον βαδίζει με τις δικές του δυνάμεις. Αυτό είπε και αυτό ισχύει. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι για χορηγία».

Για το αν υπάρχει περίπτωση ο Γιαννακόπουλος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό: «Δεν το γνωρίζω αυτό. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει μεγαλώσει με τον Παναθηναϊκό. Αυτά που έχει ζήσει με την οικογένειά του δεν διαγράφονται. Είναι η αγάπη του για την ομάδα και σίγουρα ενδιαφέρεται. Είναι η αγάπη του για τον Παναθηναϊκό. Κατά πόσο θα τον επηρεάσει και θα τον κάνει να θέλει να ξανασχοληθεί δεν μπορώ να το συζητήσω. Αυτό αφορά αποκλειστικά τον ίδιο. Αγαπάει την ομάδα και θέλει το καλό της, παρά τα όσα ασυνάρτητα που ακούστηκαν πως θέλει το κακό της ομάδας. Είναι ντροπή να ακούγονται για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αυτά».

«Πολλά βράδια δεν έχω κοιμηθεί...»

Για το αν τον φοβίζει η αποτυχία: «Είναι ένα βάρος τεράστιο να σηκώνεις στις πλάτες σου ένα όνομα που λέγεται Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τον φοβίζει η αποτυχία. Το να πάρεις ένα τέτοιο brand μια τέτοια επένδυση, μια τέτοια ευθύνη με τόσο κόσμο από πίσω και έχει δημιουργήσει έναν ξεχωριστό δεσμό με τον κόσμο. Αν πάρεις αυτό το πράγμα και το τινάξεις στον αέρα σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Είναι τόσο μεγάλη η κληρονομιά και η τεχνογνωσία και η αγάπη όσων είναι εδώ, γιατί αυτό που κάνουμε δεν είναι επάγγελμα. Δεν είχα καμία φιλοδοξία παραπάνω απ' όσα έκανα στη ζωή μου. Δεν θέλω να φτιάξω καριέρα. Πήγα εκεί γιατί το ένιωθα υποχρέωση στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και μέσα στα χρόνια έχω αγαπήσει την ομάδα και αυτό που κάνω».

Για το αν κοιμάται τα βράδια: «Πολλά βράδια δεν έχω κοιμηθεί. Υπάρχει το άγχος για το πότε θα κλείσουμε παίκτες, μήπως να περιμένω λίγο. Από την αρχή ήταν ξεκάθαρο πως ήταν συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεν υπάρχει η υπέρβαση, να βάλετε 200 χιλιάρικα παραπάνω. Είναι συγκεκριμένο το ταβάνι, το οποίο έχουμε κάνει μια πρόβλεψη και αυτό είναι που με κάνει να μην κοιμάμαι τα βράδια για να είναι πετυχημένη η πρόβλεψη. Θεωρώ θα έχω κάνει σωστή διαχείριση».

Για τη φορολογία: «Τα τελευταία μηνύματα που πήραμε ήταν πως θα γίνουν αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε η κυβέρνηση πριν από καιρό. Είναι σημαντικό θέμα τα συμβόλαια και ο ΦΠΑ στα εισιτήρια. Παλιότερα ήταν 6% και πήγε στο 24%. Αυτό θα βοηθήσει πολύ εφόσον μειωθεί ο ΦΠΑ και η φορολογία στους παίκτες. Υπήρξαν και οι δεσμεύσεις για τα δάνεια. Αυτά τα βλέπω δύσκολο να γίνονται. Τα βασικά κίνητρα που βλέπω είναι φορολογικά. Σε πρώτη φάση η κυβέρνηση είπε ότι θέλει να βοηθήσει τον αθλητισμό, γιατί σε μια περίοδο που ο κόσμος είναι πιεσμένος ο αθλητισμός είναι διέξοδος. Κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου και ελπίζοντας».

Για τη σχέση με τους οργανωμένους: «Ο λόγος που έγινε η συνάντηση ήταν να διαχωρίσουμε τον Παναθηναϊκό από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Την κόντρα που υπάρχει ούτε να την συζητήσω θέλω ούτε να την κρίνω. Θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε πως κάνουμε μια προσπάθεια να στηρίξουμε την ομάδα για την επόμενη μέρα και πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε αυτή την προσπάθεια. Με ένα εισιτήριο, χωρίς να ανάψω καπνογόνο γιατί η Ευρωλίγκα με τσακίζει στα πρόστιμα και θωρακίζουμε την ομάδα και πάμε προσηλωμένοι στον στόχο μας για να έχουμε μια αξιοπρεπή προσπάθεια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και αυτοί είναι στο ίδιο μήκος κύματος, θέλουν να στηρίξουν την ομάδα, θα κάνουν ό,τι μπορούν. Δεν μπορούν να εγγυηθούν στο 100% όταν σε ένα πλήθος θα υπάρξει ένας που θα κάνει χαζομάρα. Είναι διαφορετικό να έχεις 1-2 φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς και να τους απομονώνεις και είναι διαφορετικό μια μαζική αντιμετώπιση. Είπαμε όλοι μαζί θα σταματήσουμε τος παραβατικές συμπεριφορές, αλλά και να προστατέψουμε την ομάδα και το προϊόν μας. Στον χορηγό ένα προϊόν πουλάω. Όλο αυτό πρέπει να το προστατέψουμε».

Για το αν θα δείξει υπομονή ο κόσμος: «Αυτή τη φορά θα πρέπει να κάνουμε την έκπληξη και να δείξουμε κάτι διαφορετικό. Και ο κόσμος να δείξει την υπομονή. Σίγουρα θα υπάρξουν αυτοί που θα κάνουν κριτική στην πρώτη ήττα, αλλά γενικότερα πιστεύω ότι ο κόσμος θα δείξει υπομονή και θα αγκαλιάσει την προσπάθεια. Θέλουμε δίπλα μας όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος για εμάς είναι σημαντικός. Δεν κάνουμε διακρίσεις».

Για το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία των Αλβέρτη-Διαμαντίδη στην συνάντηση με τους οργανωμένους: «Ο Διαμαντίδης και ο Αλβέρτης είναι δυο άνθρωποι συνδεδεμένοι με την ιστορία του Παναθηναϊκού. Εγώ είμαι συνδεδεμένος με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Εγώ έχω πάρει μια αποστολή από τον Γιαννακόπουλο να στηρίξω αυτή την προσπάθεια. Άρα, εδώ είμαι σαν πρόεδρος του Παναθηναϊκού και να συζητήσω το καλύτερο για την επόμενη μέρα».

Για το πώς κύλησε η κουβέντα: «Πήγε πολύ καλά η κουβέντα σε γενικές γραμμές. Στα περισσότερα συμφωνήσαμε ότι πρέπει να προστατέψουμε την ομάδα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η παρουσία των Αλβέρτη και Διαμαντίδη. Μπροστά στην προσφορά και στο όνομά τους εγώ είμαι τίποτα».

«Πολύ σοβαρό παιδί ο Σαντ Ρος, ο Μπράουν δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα»

Για τους λόγους της απόκτησης του Νέντοβιτς: «Δεν ασχολούμαι. Έχω πει από την αρχή ότι δεν ασχολούμαι με το ρόστερ».

Για την απόκτηση του Σαντ Ρος: «Εμείς προσπαθούμε να βρούμε περιπτώσεις που για τον α, β λόγο θα έρχονταν στον Παναθηναϊκό πιθανώς και έχοντας καλύτερη πρόταση. Οι λόγοι είναι γιατί κάποιοι θα ήθελαν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο για να δείξουν τις δυνατότητές τους. Ίσως κάποιοι να έχουν ένα σκαλοπάτι για να μπουν στην Ευρωλίγκα και να ξεκινήσουν μια καριέρα στην Ευρωλίγκα. Οπότε, κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που θα προτιμούσαν τον Παναθηναϊκό, στοχεύουμε σε τέτοιες περιπτώσεις που να ταιριάζουν και στο πλάνο του προπονητή».

Για το αν βοήθησε η επικοινωνία του Φραγκίσκου Αλβέρτη με τον Δημήτρη Ιτούδη: «Και ο Δημήτρης και ο Φραγκίσκος είναι μαζί με το τιμ και όπου μπορούν να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν είναι κάθε μέρα από πάνω».

Για τον Σαντ Ρος: «Είναι ένα παιδί σοβαρό, μετρημένο και εξηγώντας του το πλάνο αυτό που μου είπε είναι πως θέλω πάντα να παίζω για να κερδίζω, δεν μου αρέσει να χάνω. Παρακολουθώντας την πορεία του στην Ελλάδα τον θεωρώ σημαντική κίνηση. Από τα λίγα που ξέρω είναι μια πολύ καλή κίνηση».

Για τους Μποχωρίδη και Κασελάκη: «Ο Μποχωρίδης κατά πάσα πιθανότητα είναι τελειωμένη υπόθεση. Με τον Κασελάκη συζητάμε».

«Ο Λαπροβίτολα έχει πει πως τον ενδιαφέρει ο προοπτική του Παναθηναϊκού»

Για τον Λαπροβίτολα: «Περιμένουμε να λυθεί το συμβόλαιό του με την Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν ξέρω τι τους κρατάει πίσω. Εμείς ξέρουμε ότι έχει ένα συμβόλαιο που προσπαθεί να το λύσει. Προφορικά έχουμε εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχει πει ότι ναι με ενδιαφέρει. Φυσικά μας φοβίζει η παρουσία άλλων ομάδων. Είναι εξαιρετικός παίκτης. Το θέμα στη Ρεάλ είναι πως διαχειρίζεται κεντρικά την κρίση αυτή και γίνονται διεργασίες. Ελπίζουμε να υπάρξει ένα αίσιο τέλος. Όσο καθυστερούν αυτές οι καταστάσεις δεν είναι καλό».

Για τις υπόλοιπες κινήσεις: «Δεν ξέρω αν μας μένει. Θα συζητήσουμε με τα παιδιά».

Για τον Ουίτινγκτον: «Ο Ουίτινγκτον απ' ότι γνωρίζω έχει τελειώσει. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα φάει και λίγο ξύλο στα μεταγραφικά. Δεν αθέτησε κάποια συμφωνία. Πάνω στη διαπραγμάτευση χάλασε. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες».

Για τον Λορένζο Μπράουν: «Ήταν επιλογή του παίκτη να μην έρθει στην Ελλάδα».

Για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού: «Η αλήθεια είναι ότι ακούω διάφορα γύρω και φτάνουν σε αυτιά παικτών πράγματα. Τα έχουμε ακούσει και εμείς. Υπάρχει κάποια πίεση σε κάποιους παίκτες και στην αγορά ότι ο Παναθηναϊκός θα διαλυθεί. Εγώ αυτό που λέω είναι πως πάμε μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι μας για να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Δεν πάμε για υπέρβαση γι αυτό είναι περιορισμένα τα πράγματα. Πάμε βήμα βήμα και ούτε πόντο παραπέρα. Το πλάνο που έχουμε κάνει θα μας βγει. Δεν έχουμε κάνει υπερβολές. Είναι πιο σημαντικό να μείνει καθαρό το όνομα της ομάδας, παρά το να πάω παραπέρα από εκεί που φτάνω για να φτιάξω μια ομάδα αμφιβόλου αποτελέσματος για να πάρω ρίσκο. Πάμε να προστατέψουμε το όνομα του Παναθηναϊκού κι ας βγούμε 16οι».

Για τον Φριντέτ: «Έχουμε ζητήσει από τον Φριντέτ να βρει κάποια ομάδα. Εχθές ενημερώθηκα ότι υπογράφθηκε μια αλλαγή στην Κίνα οι ξένοι από 2 να γίνουν 4. Υπάρχει μια τεράστια αγορά εκεί. Είναι παίκτης με όνομα και θα βρει ομάδα για την επόμενη περίοδο».

Για το αν είπε ο Γιαννακόπουλος πως θα κάλυπτε εκείνος το συμβόλαιο του Φριντέτ σε περίπτωση που έμενε στην ομάδα: «Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Απλά, αν δεν βρεθεί φόρμουλα είναι κάτι που δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Έχουμε πάρει και τα ρίσκα μας. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα μιλήσω με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Από την αρχή ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα και θεωρώ ότι θα βρει ομάδα. Πιστεύω θα βρει ομάδα στην Κίνα».

Για το αν θα αποκτηθεί 4άρι: «Δεν ξέρω, μπορεί. Δεν ξέρω τον σχεδιασμό της ομάδας. Θα κρίνει πολλά και πού θα κλείσουμε τον άσο. Είναι άλλο να έρθει ο Λαπροβίτολα. Αν δεν έρθει θα είναι διαφορετικά. Έχουμε δικά μας παιδιά για να χτίσουμε. Έχουμε τον Καλαϊτζάκη και συζητάμε τι είναι καλύτερο για το παιδί. Θέλει και εκείνος να παίξει να αγωνιστεί. Εμείς πιστεύουμε στον Γιώργο και θα κοιτάξουμε τι είναι καλύτερο για να εξελιχθεί».

Για τον κεντρικό χορηγό: «Η σύμβαση έληξε 30/06 αλλά αυτό είναι άσχετο. Είμαστε συζητήσεις με τον ΟΠΑΠ για ανανέωση. Μπορεί να ήταν και τυχαίο γεγονός πως επιλέχτηκε μια μπλούζα χωρίς το Πάμε Στοίχημα. Δεν ήταν κάτι στημένο. Ο ΟΠΑΠ είναι ένας χορηγός που είναι χρόνια δίπλα μας. Έχει στηρίξει τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει να το κάνει. Πολύ σύντομα θα προβούμε σε ανακοινώσεις».

Για τα τηλεοπτικά: «Αυτή τη στιγμή έχουμε υπογεγραμμένο συμβόλαιο με την Cosmote. Αυτό ξέρω, δεν έχουμε κάνει συζητήσεις».

Για την προσπάθεια που έχει γίνει για κεντρική διαχείριση: «Ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει ποιο είναι το συμφέρον του, αλλά και της διοργάνωσης, χωρίς να προσβάλει χορηγούς και συνεργάτες που είναι δίπλα του. Θα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Προσωπικά το θεωρώ λίγο δύσκολο, δεν ξέρω αν υπάρχουν τα κονδύλια από πλευράς ΕΡΤ. Μακάρι να υπάρξουν και να υπάρξει κεντρική διαχείριση. Αλλά ούτε η Ευρωλίγκα έχει τέτοια».

Για το αν είναι ελκυστική η Basket League: «Αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι παρουσιάστηκαν πολλές ομάδες με προβλήματα, έχει ένα πρόβλημα το ελληνικό πρωτάθλημα. ΠΑΟΚ και Άρης είναι ιστορικές ομάδες με την δική τους ιστορία. Σίγουρα το προϊόν θέλει πολύ μεγάλη βελτίωση. Γίνεται σημαντική προσπάθεια από την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, αλλά βλέπω ομάδες πιο μικρές που προσπαθούσαν να είναι σε καλό επίπεδο, να κάνουν πίσω. Είναι λίγες οι προσπάθειες που γίνονται. Σίγουρα θα χρειαστούν άνθρωποι να επενδύσουν στο μπάσκετ, αλλά θα πρέπει να στηριχτεί το προϊόν και να βρεθούν έσοδα να στηριχτούν οι ομάδες. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη για το ελληνικό μπάσκετ. Το ότι δεν συμμετέχει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα μειώνει αυτή την αξία. Αυτό ήταν μια επιλογή του Ολυμπιακού».

«Να ανέβει με νόμιμο τρόπο ο Ολυμπιακός στην Basket League»

Για την απουσία του Ολυμπιακό στην Basket League: «Από εμπορικής άποψης, ένα πρωτάθλημα χωρίς Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ θα είναι διαφορετικό. Για να διεξαχθεί ένα πρωτάθλημα και να υπάρχει ο ΕΣΑΚΕ και να λειτουργήσει το μπάσκετ υπάρχουν κάποιοι κανόνες και πρέπει να τους ακολουθούμε. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Δικαίωμά του είναι δεν τον κατηγορεί κανέναν. Πιστεύει πως υπάρχουν θέματα. Αυτά πιστεύει και δικαίωμά του. Εγώ επισήμως δεν έχω ακούσει κάποια πρόθεση από τον Ολυμπιακό να παίξει στην Α1. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει όλη αυτή η παραφιλολογία. Είναι ανάγκη του ελληνικού μπάσκετ να έχει όλα τα brands. Από τη στιγμή όμως που ένα brand δεν δείχνει την επιθυμία να είναι γιατί το συζητάμε».

Για ενδεχόμενη άνοδο του Ολυμπιακού στην Basket League: «Να ανέβει με όποιον νόμιμο τρόπο προβλέπεται. Αυτό είπαμε εμείς. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να ανέβει με νόμιμο τρόπο. Είτε αγωνιστικά, είτε αγορά ΑΦΜ. Αυτό είναι νόμιμο. Από τη στιγμή που -τουλάχιστον για φέτος- είναι ξεκάθαρο ποιοι πέφτουν και ποιοι ανεβαίνουν, έχει ξεκαθαριστεί από την ΕΟΚ. Το να πάρω ΑΦΜ είναι κάτι που επιτρέπεται. Είναι νόμιμο; Ας πάρει ΑΦΜ και να ανέβει. Είναι να ανέβει αγωνιστικά η σωστή οδός; ΟΚ. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν θέλουμε να ανέβει επουδενί ο Ολυμπιακός. Εμείς είπαμε να ανέβει με νόμιμη και προβλεπόμενη διαδικασία».

Για τις εκλογές της ΕΟΚ: «Με αυτά δεν έχω πολύ μεγάλη σχέση. Θα επιδιώξουμε το καλύτερο για το άθλημα. Να βελτιωθεί το μπάσκετ στην Ελλάδα. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης το ελληνικό μπάσκετ. Στο μυαλό μας έχουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Εμείς για πρόσωπο δεν έχουμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή. Ανάλογα με τις εξελίξεις και τα πρόσωπα που θα κατέβουν θα τοποθετηθούμε».

Κλείνοντας είπε: «Να πω στον κόσμο ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον Παναθηναϊκό. Να δείξει υπομονή και στήριξη. Εμείς θα το παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις και να είναι δίπλα μας και να κάνει υπομονή και να μην είναι πιεστικοί σε αυτή την προσπάθεια. Θα έχουμε μια ωραία, αρμονική, ήσυχη και τίμια χρονιά».