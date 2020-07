Παναθηναϊκός: Στο κόλπο για Λαπροβίτολα με πολλά «αν»...

Το SDNA καταγράφει τα πραγματικά δεδομένα γύρω από την υπόθεση του Νίκολας Λαπροβίτολα, που αρέσει στο τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού, αλλά η υπόθεσή του παρουσιάζει πολύ σοβαρές δυσκολίες.

Ο Γιώργος Βόβορας και οι συνεργάτες του συνεχίζουν το «σαφάρι» ενόψει της νέας σεζόν, όσον αφορά τη στελέχωση του ρόστερ. Ο Μάρκους Φόστερ αναμένεται να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό τη νέα σεζόν, ενώ η υπόθεση του Νεμάνια Νέντοβιτς έχει μπει στην τελική ευθεία της και το deal δείχνει προ των πυλών.

Την ίδια στιγμή βγήκε στην επιφάνεια ένα ακόμα όνομα παίκτη που αγωνίζεται στην περιφέρεια. Ο λόγος για τον Νίκολας Λαπροβίτολα, που την σεζόν 2019-20 αγωνίστηκε στην Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας πάρει μεταγραφή από την Μπανταλόνα, στην οποία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις.

Η περίπτωσή του, για το «τριφύλλι» παρουσιάζει πάρα πολλές δυσκολίες. Τούτη την ώρα ο διεθνής Αργεντινός γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Μαδριλένους, ενώ σε αυτό δεν υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, υπάρχει μια περιρρέουσα φήμη πως θα μείνει ελεύθερος από την ομάδα του Πάμπλο Λάσο, όμως άπαντες γνωρίζουν πως από τη στιγμή που θα βγει στην αγορά, ως free agent, θα έχει πολλές προτάσεις από ομάδες, τις οποίες δύσκολα θα μπορεί να κοντράρει ο Παναθηναϊκός με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα του.

Εν ολίγοις, θα πρέπει να έχει υπομονή με την περίπτωσή του, η οποία με τα σημερινά δεδομένα μοιάζει να είναι too good to be true...

Επιπλέον, από την πλευρά της ομάδας του Γιώργου Βόβορα δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική κίνηση αυτή τη στιγμή. Είναι παίκτης που αρέσει στο τεχνικό επιτελείο των «πράσινων», όμως κάτι το... χειροπιαστό δεν έχει σημειωθεί. Το μόνο που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, αναφορικά με την περίπτωση του έμπειρου άσου, είναι μια ερώτηση προς τον ατζέντη του, σχετικά με το status του παίκτη και τίποτα περισσότερο.

Συνοψίζοντας, ο Λαπροβίτολα είναι μια περίπτωση που αρέσει στο επιτελείο του Παναθηναϊκού, για τη στελέχωση του ρόστερ, όμως με τα τωρινά δεδομένα οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές και οι «πράσινοι» θα πρέπει να δείξουν υπομονή.