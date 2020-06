Τον Παναθηναϊκό δεν θα τον ξεγράφεις ποτέ. ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ!

Οι σημαίες ξανά στον ιστό τους! Ο Αριστοτέλης Μπενόγλου χαιρετίζει την απόφαση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να πορευτεί διοικητικά στο εξής με δύο «θρύλους» του Τριφυλλιού και του ελληνικού αθλητισμού, τους Φραγκίσκο Αλβέρτη και Δημήτρη Διαμαντίδη και εύχεται να μακροημερεύσουν, βάζοντας ξανά το «πράσινο» τρένο στις ράγες της δόξας...

Πρόσωπα σκυθρωπά, πεσμένο ηθικό, όρεξη εκλιπούσα, καλώς ήρθατε στον Παναθηναϊκό Αθλητικό όμιλο της Covid-19 εποχής. Σήμερα, όμως, «έσκασε» λίγο το χειλάκι μας, είδαμε λίγο πράσινο στην όλη μαυρίλα των ημερών. Όχι μόνο παρέμεινε στο κλαμπ ο πιο πετυχημένος αθλητής σε επίπεδο τίτλων όλων των ομαδικών τμημάτων του Συλλόγου Μεγάλου, ο λατρεμένος μας «Φράγκι», αλλά ήρθε να τον στελεχώσει ο έτερος πολυαγαπημένος μπασκετμπολίστας του Τριφυλλιού, ο «3D».

Πλέον, «3D», δηλαδή... τρισδιάστατη θα είναι και η διοικητική σύνθεση του μπασκετικού Παναθηναϊκού, με τον πολύ σοβαρό και μετρημένο, Τάκη Τριαντόπουλο, να κλείνει την «πράσινη» τριανδρία.

Προσωπικά, ποσώς με ενδιαφέρει αν του χρόνου θα κατακτήσουμε τίτλο ή τίτλους ή αν θα προκριθούμε στον επόμενο γύρο της Ευρωλίγκας (στην οποία καλώς, κατ’ εμέ, παραμείναμε, καθώς η θέση του Παναθηναϊκού είναι ΜΟΝΟ στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση και πουθενά αλλού).

Μου αρκεί που θα βλέπω στον φυσικό τους χώρο, δηλαδή στο κλειστό «Νίκος Γκάλης», τους δύο σημαιοφόρους της μεγαλύτερης ομάδας που ανέδειξε ποτέ ο ελληνικός αθλητισμός. Και ας μην έχουν ενεργό ρόλο στο παρκέ, ευστοχώντας σε τρίποντα ή μαρκάροντας με πάθος στην άμυνα. Μου αρκεί, επίσης, το «ωχ» που ακούστηκε κατά λιμάνι μεριά, στο άκουσμα της είδησης, στην όψη των δύο «πρασινόλευκων» τοτέμ, που, επί πολλά τέρμινα, έχουν... τυραννίσει «ερυθρόλευκες» διαθέσεις!

Η ερχόμενη περίοδος θα είναι δύσκολη και θα τεστάρει τις αντοχές μας. Το στάδιο θα είναι μεταβατικό, τα αποτελέσματα πολλές φορές δεν θα είναι τα προσδοκώμενα. Η παρακαταθήκη που άφησαν οι Παύλος και Θανάσης Γιαννακόπουλος είναι τόσο βαριά και ασήκωτη που έχει... καλομάθει τους οπαδούς του Panathinaikos BC, οι οποίοι δύσκολα αποδέχονται το ρόλο του αουτσάιντερ και επιζητούν επιτακτικα ένα... ράφτη να προσθέσει το έβδομο αστέρι στη φανέλα της ομάδας. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στα έξι μεγάλα πανό από το Παρίσι, τη Θεσσαλονίκη, την Μπολόνια, την Αθήνα, το Βερολίνο και τη Βαρκελώνη, τα λάβαρα με τους τίτλους, τις φανέλες και τα πρόσωπα των δημιουργών ενός από τους μεγαλύτερους μπασκετικούς θρύλους του πλανήτη, ακούγεται με αντίλαλο η φωνή του αρχηγού, από το αποχαιρετιστήριο αγώνα του, το 2009, στο ΟΑΚΑ: «Στις χαρές και τις λύπες μαζί»...

Καλή επιτυχία στη νέα διοικητική τριάδα, τη δεύτερη της σύγχρονης era του Παναθηναϊκού, έπειτα από εκείνη των Παύλου, Θανάση και Κώστα Γιαννακόπουλου. Είθε κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, πλάι στο καταπράσινο της διοικητικής τριανδρίας να προστεθεί και λίγο... μελιτζανί. «We have to live -again- this situation, φίλε». Σε οποιοδήποτε πόστο...

ΥΓ.: Μιας που μιλήσαμε για «πολυτιτλούχους» αθλητές: όσον αφορά τα ομαδικά σπορ, ο πολίστας του Ολυμπιακού, Θοδωρής Χατζηθεοδώρου, είναι ο αθλητής ο οποίος έχει κατακτήσει τους περισσότερους τίτλους με τη φανέλα (στην προκειμένη περίπτωση με το σκουφάκι) ελληνικού συλλόγου: 27 τίτλους μετράει ο πρώην αρχηγός των «ερυθρολεύκων» (12 πρωταθλήματα Ελλάδας, 11 Κύπελλα Ελλάδας, 2 Σούπερ Καπ, 1 Τσάμπιονς Λιγκ και 1 Σούπερ Καπ Ευρώπης). Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης ακολουθεί με 25 τρόπαια (11 πρωταθλήματα Ελλάδας, 8 Κύπελλα Ελλάδας, 5 Πρωταθλήματα Ευρώπης και 1 Διηπειρωτικό Κύπελλο).

Ο «Mr.4», όμως, μετράει και 2 πρωταθλήματα ΕΣΚΑ με την «πράσινη» φανέλα (1991 και 1992) σε επίπεδο εφήβων, ισοφαρίζοντας, κατά κάποιον τρόπο, το εξίσου σπουδαίο επίτευγμα του Χατζηθεοδώρου! (Για την ιστορία, ο «Φράγκι» έχει κερδίσει και 18 τουρνουά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού). Αν, βέβαια, προστεθούν και οι τίτλοι που έχει κατακτήσει ο Αλβέρτης ως team manager (7 πρωταθλήματα, 7 Κύπελλα και 1 Ευρωπαϊκό) ή ως προπονητής του Τριφυλλιού (1 πρωτάθλημα) τότε μιλάμε για τον πιο επιτυχημένο αθλητάνθρωπο στη χώρα (όσον αφορά τα τρόπαια) και σίγουρα έναν από τους πιο άξιους σε ολόκληρη την Ευρώπη!

ΥΓ.2: Τριανδρία σε «πράσινο τιμόνι» είχαμε και την περίοδο 1959-60, στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού, αλλά τότε αφορούσε τον πάγκο. Νίκος Σίμος, Οδυσσέας Τσούτσος και Αντώνης Μηγιάκης (όλοι παλιές δόξες του Τριφυλλιού) εκτέλεσαν χρέη προπονητή. Αποτέλεσμα: ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας, έπειτα από 7 χρόνια...