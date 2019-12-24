LIVE LIVE 24-12-2019 02:00 CLEVELAND CAVALIERS 0 0 <% getScoreHome(670991) %> <% getScoreAway(670991) %> ATLANTA HAWKS Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ NBA H πρώτη 10άδα στο Draft του ΝΒΑ 21-06-2019 03:42 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ NBA Ξανά εκτός ο Ντόρσεϊ, νέα νίκη για Χοκς 30-12-2018 06:28 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ NBA Σεφτέ για «Καβς» κόντρα σε Ντόρσεϊ 31-10-2018 03:44 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ NBA Νίκη χωρίς... Ντόρσεϊ οι Χοκς, 0/4 οι «Καβς» 25-10-2018 05:08 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ