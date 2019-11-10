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Charlotte Hornets - New Orleans Pelicans

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Μόλις έξι από τις 30 ομάδες του NBA χωρίς παρουσία σε τελικούς!

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