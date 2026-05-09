Ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη στο Game 5 τους... σταθερούς πυλώνες του 2024

Ο Παναθηναϊκός Aktor οδηγήθηκε σε Game 5 με τη Βαλένθια και στο ματς της... χρονιάς (2026) στη "Roig Arena" έχει ανάγκη τις «σταθερές» που τον έφερε στην κορυφή της Ευρώπης προ διετίας (2024).

Η σειρά με τη Βαλένθια εξελίσσεται σε μια πολύ σκληρή δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό Aktor. Οι «πράσινοι» έχασαν το Game 4 στο ΟΑΚΑ, είδαν τους Ισπανούς να επιστρέφουν από το 0-2 και πλέον καλούνται να παίξουν όλη τη σεζόν σε ένα βράδυ. Σε μία έδρα που ήδη τους πίεσε αφόρητα, απέναντι σε μία ομάδα γεμάτη αυτοπεποίθηση και ρυθμό. Σε ένα γήπεδο, βέβαια, από το οποίο έφυγαν με χαμόγελα δύο φορές πριν από λίγες μέρες, όταν εκείνοι έκαναν διπλό break.

Ένα από τα προβλήματα για τον Εργκίν Αταμάν είναι πως ο Παναθηναϊκός Aktor δεν πηγαίνει στο Game 5 με την καλύτερη δυνατή πνευματική και αγωνιστική εικόνα. Ο τραυματίας Κώστας Σλούκας λείπει σε μία στιγμή που η ομάδα έχει τεράστια ανάγκη τον αρχηγό και ηγέτη της. Την ίδια ώρα ο Κέντρικ Ναν προσπαθεί να κουβαλήσει το επιθετικό βάρος, όμως η Βαλένθια έχει... επενδύσει όλη τη σειρά πάνω στα διαρκή double teams και στην προσπάθεια να τον βγάλει από τον ρυθμό του.

Κάπου εκεί φαίνεται -πιο μεγάλη από ποτέ- η ανάγκη για τους «σταθερούς» του 2024 σε άμυνα, επίθεση και κατεύθυνση.

Ο Τζέριαν Γκραντ είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Με εξαίρεση το δεύτερο ημίχρονο του τέταρτου αγώνα, που ήταν συγκλονιστικός και κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό Aktor για μεγάλο διάστημα, ο Αμερικανός γκαρντ δεν έχει δώσει στη σειρά την επιρροή που συνήθως προσφέρει. Οι αριθμοί του είναι χαμηλοί για τα στάνταρ του: 4,8 πόντοι, 14,3% στο τρίποντο και μόλις 6,0 PIR σε 25 λεπτά συμμετοχής.

Το μεγαλύτερο θέμα, όμως, βρίσκεται στην άμυνα. Ο Αμερικανός γκαρντ είναι ο άνθρωπος που αλλάζει τη φυσιογνωμία του «τριφυλλιού» τα τελευταία χρόνια πάνω στην μπάλα. Ο παίκτης που σβήνει δημιουργούς, που δίνει τον τόνο στην πίεση και που επιτρέπει στην υπόλοιπη ομάδα να λειτουργεί με μεγαλύτερη ασφάλεια. Στη σειρά με τη Βαλένθια δεν έχει καταφέρει να είναι το ίδιο επιδραστικός σε σταθερή βάση, ειδικά όταν καλείται να περιορίσει τον Ζαν Μοντέρο.

Παράλληλα, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας χρειάζονται από εκείνον και το ελεύθερο σουτ. Η Βαλένθια δίνει χώρους μακριά από την μπάλα, κλείνει προς τον Ναν και αναγκάζει τους υπόλοιπους περιφερειακούς να εκτελέσουν. Το 1/7 τρίποντα του Γκραντ στη σειρά είναι ένα στοιχείο που πρέπει να αλλάξει στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ αποτέλεσε κομβικό παράγοντα στα δύο παιχνίδια της "Roig Arena", όμως στα ματς της Αθήνας έπεσε αισθητά, με τη δικαιολογία βέβαια πως στο Game 4 οι ρέφερι τον... καθάρισαν με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Παναθηναϊκός, πάντως, έχασε ένα κομμάτι της αμυντικής του ευελιξίας, της ενέργειας στα ριμπάουντ και των σωστών αλλαγών μετά τα σκριν.

Ο Ερνανγκόμεθ είναι απαραίτητος για να λειτουργήσει το πλάνο του Αταμάν. Κυρίως όταν παίζει ως «5», σχήμα που δημιούργησε τεράστια προβλήματα στη Βαλένθια στα πρώτα δύο παιχνίδια. Η ικανότητά του να αλλάζει στα σκριν, να καλύπτει χώρους και να τραβάει τους αντίπαλους ψηλούς μακριά από τη ρακέτα δίνει άλλη ισορροπία στους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης.

Βέβαια, στα χαρτιά οι αριθμοί του (σε ό,τι αφορά τις επιλογές και την ευστοχία του) είναι θετικοί. Έχει 55,6% στο τρίποντο και 100% στα δίποντα. Ωστόσο, η συνολική επιρροή του στα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν μικρότερη από αυτή που χρειάζονται οι «πράσινοι».

Κομβικός, φυσικά, παραμένει και ο Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ έχει ανεβάσει εντυπωσιακά την έντασή του μετά από απουσία ενάμιση χρόνου και η προσπάθειά του είναι συγκινητική. Στο Game 4 πήρε περισσότερες μπάλες, πάλεψε σχεδόν σε κάθε κατοχή και βοήθησε ξανά πολύ στα ριμπάουντ. Τα 7,8ρ. ανά παιχνίδι είναι τεράστιος αριθμός για τη σειρά.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός Aktor χρειάζεται περισσότερη παραγωγή από εκείνον κοντά στο καλάθι. Στο δεύτερο και τρίτο παιχνίδι δεν τροφοδοτήθηκε σωστά, ενώ στο τέταρτο ματς ήταν άστοχος με 4/9 δίποντα. Απέναντι στους ψηλούς του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο Λεσόρ πρέπει να δώσει εύκολο σκορ και να επιβάλλει τη δύναμή του μέσα στη ρακέτα.

Last but not least, μεγάλο βάρος -ενδεχομένως το μεγαλύτερο- πέφτει και στον Εργκίν Αταμάν. Οι δύο νίκες στην Ισπανία πιστώθηκαν σε τεράστιο βαθμό στον Τούρκο προπονητή. Στο πρώτο παιχνίδι έβγαλε τη Βαλένθια από τις συνήθειές της και στο δεύτερο κατάφερε να βάλει όλους τους παίκτες του μέσα στο πλάνο.

Αντίστοιχα, οι δύο ήττες στην Αθήνα χρεώνονται -και- στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός Aktor παρουσιάστηκε κακά προετοιμασμένος πνευματικά και τακτικά, είχε προβλήματα στις αμυντικές επιλογές του και σε αρκετά σημεία της σειράς δεν πήρε βοήθεια από το rotation.

Το ημερολόγιο δείχνει 13 Μαΐου 2026 και οι Κυπελλούχοι ετοιμάζονται για το ματς της χρονιάς. Σε τέτοιες βραδιές, όμως, οι ομάδες συνήθως επιστρέφουν στις πιο σταθερές βάσεις τους.

Το «τριφύλλι», λοιπόν, έχει ανάγκη να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα από τους πυλώνες της ομάδας του 2024 και συνολικά της τελευταίας τριετίας. Τόσο πάνω στο παρκέ, όσο και στην άκρη του πάγκου.