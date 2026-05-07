Σερέλης: «Δεν υπήρχε εντολή για τρίποντα στο τέλος - Πήραμε το μάθημά μας και θα επιστρέψουμε»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Βαλένθια και το 2-1 στην σειρά ο Χρήστος Σερέλης αναφέρθηκε στα πολλά τρίποντα που εκτέλεσε το «τριφύλλι» στα τελευταία λεπτά και τόνισε πως η ομάδα πήρε το μάθημά της.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ξεκινήσαμε καλά αμυντικά το ματς. Τους αφήσαμε να σκοράρουν εύκολα καλάθια, στον αιφνιδιασμό, ελεύθερα σουτ, spot-up σουτ που είναι καλοί. Για 20 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο είχαν αυτοπεποίθηση και πέτυχαν 52 πόντους. Αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, παίξαμε με αλλαγές στην άμυνα, όχι πολύ καλά στην αρχή, αλλά στην τελευταία περίοδο για 10 λεπτά παίξαμε επιθετικά. Χάσαμε γιατί δεν καταφέραμε στο τέλος να σκοράρουμε μερικά ελεύθερα σουτ που είχαμε. Γενικά, δεν παίξαμε με την ένταση και την ενέργεια που χρειάζεται το τελευταίο ματς για την πρόκριση στο Final-Four. Έχουμε ακόμα ένα ματς στην έδρα μας, νομίζω ότι πήραμε το μάθημά μας και θα επιστρέψουμε».

Για το γιατί δεν εμφανίστηκε με το ίδιο πρόσωπο που είχε στην Βαλένθια: «Δεν έχει να κάνει με χαλάρωση ή ότι οι παίκτες πίστεψαν ότι έχουν τελειώσει τα πάντα. Όντως, στην Βαλένθια κυρίως στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν τακτικά αμυντικά συγκεντρωμένοι, εκμεταλλευόμενοι ίσως ότι ήταν το πρώτο ματς αυτής της ομάδας για την είσοδό της στο FInal-Four. Θεωρώ ότι τα δύο ματς που κερδίσαμε κρίθηκαν στο τελευταίο σουτ, και το σημερινό θα μπορούσε και να πήγαινε παράταση. Παρ’όλο που κάναμε το 2-0 ήταν κοντινά παιχνίδια. Αυτό που σήμερα ήταν πρόβλημα ήταν ότι παρασυρθήκαμε στον ρυθμό της Βαλένθια στην αρχή, θέλαμε πολύ να τελειώσουμε την σειρά γιατί η χρονιά στην. κανονική διάρκεια δεν ήταν αυτή που περιμέναμε και κάναμε το 2-0 και περιμέναμε ότι είμαστε πολύ κοντά στο Final-Four. Υπήρχε μεγάλη θέληση για αυτό, η οποία δεν βγήκε στο γήπεδο. Και αυτό σε κρατάει λιγάκι, όσοι έχετε ασχοληθεί με τον αθλητισμό καταλαβαίνετε τι λέω. Η αλήθεια είναι ότι αφήνοντας μία ομάδα σαν την Βαλένθια να σκοράρει εύκολα, βρήκε αυτοπεποίθηση, έβαλε πολλά και μεγάλα σουτ και αργήσαμε πολύ να επιστρέψουμε».

Για την επιμονή στα τρίποντα με την διαφορά στους 3-5 πόντους: «Δεν υπήρχε κάποια ειδική εντολή. Έχουμε τους παίκτες να σουτάρουν και τρίποντο όταν είναι ελεύθεροι, ήταν ελεύθερα τα σουτ που κάναμε. Τα δύο του Σορτς, άσχετα αν δεν είναι ο καλύτερος της ομάδας, ήταν ένας παίκτης μαζί με τον Ρογκαβόπουλο που επιθετικά τράβηξαν την ομάδα, οπότε δεν μπορείς να έχεις αυτούς τους παίκτες σε καλή μέρα και αν είναι μόνοι τους να μην τους παροτρύνεις να σουτάρουν. Χάσαμε και ένα δίποντο του Χέις-Ντέιβις, ένα μισμάτς. Ό,τι σου δίνει η αντίπαλη ομάδα πρέπει να το παίρνεις. Μιλάμε για παιδιά που έχουν παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν έχει να κάνει αν ήταν δίποντο ή τρίποντο. Αυτά τα σουτ στο τέλος του αγώνα, επειδή κυνηγούσαμε στο τέλος στην άμυνα και σε όλο τον αγώνα, ίσως να μην υπήρχε η κατάλληλη ηρεμία στο μυαλό. Τα σουτ μπορεί να μπουν, να βγουν. Αντιδράσαμε και είναι σημαντικό. Ένα παιχνίδι που φαινόταν πως θα χαθεί εύκολα το φτάσαμε στο πόντο. Το επόμενο πρέπει να το τελειώσουμε πιο νωρίς».

Για το αν στο επόμενο ματς μπορεί αν δούμε περισσότερες αλλαγές και σχήματα χωρίς «5»: «Θα αναλύσουμε το παιχνίδι, θα το δούμε με τον προπονητή. Έχουμε αρχίσει να παίζουμε περισσότερες αλλαγές σε σχέση με την υπόλοιπη χρονιά με αυτή την ομάδα. Είναι μία ομάδα που πολλές φορές δεν χτυπάει τις αλλαγές από έξω και χτυπάει από τους περιφερειακούς. Άρα παίζοντας αλλαγές δεν έχει να κάνει με το πώς θα παίξουν οι ψηλοί αλλά και οι υπόλοιποι περιφερειακοί θα καλύψουν τους χώρους. Στην αρχή όταν παίξαμε με αλλαγές δεν ήμασταν καλοί, σκόραραν εύκολα. Στη συνέχεια κλείσαμε τους διαδρόμους, κλείναμε την ρακέτα και κερδίσαμε 1-2 επιθετικά φάουλ, κλέψαμε 2 μπάλες και ήταν σωστό αυτό. Θα το αναλύσουμε με τον προπονητή και θα αποφασίσουμε. Παρόλο που είχαμε θέληση, δεν είχαμε ένταση, ήμασταν λίγο παθητικοί, περιμέναμε τον αντίπαλο παρά να προσπαθούμε να δράσουμε πριν από αυτόν».