Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Άμυνα και ριμπάουντ τον πλήγωσαν, Σορτς και Ρόγκα ξεχώρισαν

Ο Παναθηναϊκός για σχεδόν 3 δεκάλεπτα τα έκανε όλα λάθος. Ξύπνησε στο τέλος με Σορτς και Ρογκαβόπουλο, που έδωσαν το σύνθημα για την Παρασκευή, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στη μεγάλη ανατροπή.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Πήρε πολύ παιχνίδι πάνω του κι έβγαλε ενέργεια στο glass floor. Είχε 17 πόντους (5/9 διπ., 2/54 τριπ., 1/1 βολή) και μοίρασε 6 ασίστ, με 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Βαθμός: 8

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Έπαιξε για 4:51 κι έπεσε στο μαρκάρισμα του Ντε Λαρέα, αλλά δεν βοήθησε. Βαθμός: -

Τζέντι Όσμαν: Σε κακή μέρα κι αυτός αμυντικά και με μέτρια ποσοστά στην επίθεση με 10 πόντους (2/4 διπ., 1/3 τριπ., 3/3 βολές). Είχε ακόμα 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 6

Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις: Σε γενικά κακή μέρα στην επίθεση με 2/5 δίποντα και 2/9 τρίποντα και 15 πόντους και με αρκετά κι αυτός προβλήματα στην άμυνα για 30 λεπτά. Είχε ακόμα 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 6

Nίκος Ρογκαβόπουλος: Σε ακόμα ένα ματς στη σειρά που μπαίνει στο ματς και δίνει λύσεις. Θετικός και σε άμυνα και σε επίθεση με 16 πόντους (5/7 διπ., 2/7 τριπ.), έχοντας ακόμα 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 8

Τζέριαν Γκραντ: Δεν του πήγε το ματς στο σκοράρισμα με μόλις 4 πόντους, όλους από βολές (4/4), αλλά βοήθησε δημιουργικά με 7 ασίστ. Είχε όμως κι αυτός προβλήματα στην άμυνα και μέτρησε ακόμα 3 ριμπάουντ και 3 λάθη. Βαθμός: 5

Κέντρικ Ναν: Σε μία από τις συνηθισμένες αντιμετωπίσεις του από τη διαιτησία φορτώθηκε με 4 φάουλ κι έπαιξε μόλις λεπτά. Έχασε σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο και στο 36' αποβλήθηκε κιόλας. Είχε 13 πόντους (2/4 διπ., 3/3 τριπ.), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη. Βαθμός: 6

Ματίας Λεσόρ: Δεν του πήγε καθόλου το ματς και σε πολλές περιπτώσεις βρέθηκε από τις αλλαγές να μαρκάρει γκαρντ και είχε πρόβλημα. Βοήθησε στα ριμπάουντ με 8, αλλά είχε μόλις 4 πόντους (2/3 διπ.) και μέτρησε και 3 λάθη. Είχε και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 5

Kένεθ Φαρίντ: Μπήκε στο παιχνίδι με ενέργεια και είχε 4 γρήγορους πόντους, αλλά έπαιξε μόλις 5:12 λεπτά αφού είχε πρόβλημα κι αυτός στην άμυνα. Βαθμός: 4

Μάριους Γκριγκόνις: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός:

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Παρασύρθηκε κι αυτός από την κακή αμυντική απόδοση του Παναθηναϊκού και δεν έδωσε λύσεις. Είχε 4 πόντους (2/2 διπ., 0/1 τριπ., 0/1 βολή), 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός:

Ντίνος Μήτογλου: Δεν αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -