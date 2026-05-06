Το poster κάρφωμα του Φρανσίσκο που έβαλε φωτιά στην «Zalgirio Arena» (vids)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έβαλε φωτιά στις εξέδρες της «Zalgirio Arena» με το απίθανο poster κάρφωμα πάνω στον Μπιμπέροβιτς!

Η Φενέρ προηγούνταν με 24-37 στο Κάουνας στα μέσα της δεύτερης περιόδου του Game3 των playoffs απέναντι στην Ζάλγκιρις, και οι οπαδοί των Λιθουανών είχαν «παγώσει» για λίγο.

Ο Φρανσίσκο με ένα ασύλληπτο κάρφωμα στο πρόσωπο του Μπιμπέροβιτς μείωσε την διαφορά και προκάλεσε «σεισμό» στην «Zalgirio Arena».

Δείτε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Φρανσίσκο: