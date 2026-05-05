Ναν ενόψει Game 3: «Αυτοί είναι οι αγώνες που θέλει να παίζει κάθε αθλητής»

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να «σκουπίσει» την σειρά με την Βαλένθια και ο Κέντρικ Ναν μίλησε στο Club 1908 ενόψει του Game 3 κόντρα στις «νυχτερίδες».
Ο Αμερικανός άσος του «τριφυλλιού» δήλωσε ανυπόμονος, ενώ σημείωσε ότι αυτοί είναι οι αγώνες που θέλει να παίζει κάθε αθλητής.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
Για το πόσο έτοιμος είναι για το Game 3 στο Telekom Center: «Είμαι έτοιμος. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε Game 5, αλλά αυτοί είναι οι αγώνες που θέλει κάθε αθλητής να παίζει. Παιχνίδια που κρίνουν την πρόκριση στο Final-4. To Game 3 είναι σαν Game 5 για εμάς, για να τελειώσουμε την σειρά και να προχωρήσουμε»
