«Η Παρτιζάν τσεκάρει Βελίτσκα και περιμένει Καλάθη»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Παρτιζάν για τη νέα σεζόν φέρεται να βρίσκεται ο Άρνας Βελίτσκα. Πως εμπλέκεται ο Καλάθης και ο ΠΑΟΚ.

O 26χρονος Λιθουανός γκαρντ αγωνίζεται στη Νεπτούνας και πραγματοποίησε μια πολύ καλή σεζόν στο EuroCup, έχοντας κατά μέσο όρο 14,1 πόντους, 7,7 ασίστ και 4,3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Η Παρτιζάν, όπως σημειώνεται στη Λιθουανία, έχει δείξει το ενδιαφέρον της για την απόκτησή του, θέλοντας να πλαισιώσει στην περιφέρεια τους Κάρλικ Τζόουνς και Σέικ Μίλτον.

Ωστόσο, η υπόθεση του Βελίτσκα είναι άμεσα εξαρτώμενη από εκείνη του Νικ Καλάθη και το αν θα παραμείνει στην ομάδα και τη νέα σεζόν. Ο 37χρονος Ελληνοαμερικανός πλέιμεϊκερ έχει δεχθεί κρούση από τον ΠΑΟΚ, που του προσφέρει καλύτερους οικονομικούς όρους, όμως το μέλλον του παίκτη παραμένει ανοικτό.

Ο Βελίτσκα έχει λάμψει στο εγχώριο πρωτάθλημα της Λιθουανίας και είναι εκ των υποψηφίων MVP της σεζόν, έχοντας κατά μέσο όρο 14,9 πόντους, 7 ασίστ και 4,1 ριμπάουντ.