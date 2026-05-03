Μπούτσκος: «Διδάξαμε ήθος και πολιτισμό στον τελικό - Να γράψουμε μία όμορφη μπασκετική ιστορία στα playoffs»

Ο Παντελής Μπούτσκος μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στο Περιστέρι Betsson για τα προημιτελικά της Stoiximan GBL μίλησε για τον τελικό με την Μπιλμπάο και για την δυσκολία της σειράς με την ομάδα του Ξανθόπουλου.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Το παιχνίδι ήταν δύσκολο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έπρεπε να διαχειριστούμε όλο το συναίσθημα, το ενεργειακό και πνευματικό άδειασμα από τον τελικό και δεύτερον γιατί απέναντί μας έχουμε έναν πολύ σπουδαίο αντίπαλο με πολύ ποιότητα που έχει παίξει εξαιρετικό μπάσκετ.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Δεν είναι καθόλου εύκολο να διαχειριστούμε τα τόσο έντονα συναισθήματα του τελικού. Πραγματικά, έπρεπε να προσεγγίσουμε πνευματικά όλη την διαχείρηση που κάναμε, να καταλάβουμε ότι έπρεπε να πάρουμε το μάθημα, να κοιτάξουμε μπροστά, αλλά αν δεν υποφέρεις, αν δε νιώθεις τον πόνο, δεν μπορείς να κρυφτείς, δεν μπορείς να τον αποφύγεις. Θα πρέπει να τον ζήσεις για να αγοράσεις την εμπειρία, να αγοράσεις όσα σε κάνουν να εξελιχθείς σαν παίκτης και σαν προσωπικότητα. Σίγουρα μία και κάνουμε αναφορά στον τελικό, ήταν ένας τελικός που διδάξαμε ήθος και πολιτισμό και οι δύο ομάδες και αυτό μας κάνει περήφανους. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα, όσο περήφανοι και να είμαστε για το ευρωπαϊκό μας ταξίδι. Δεν μας υπολόγιζαν πολλοί, είναι η ώρα να κοιτάξουμε μπροστά, γιατί αυτό που είναι μπροστά σου είναι σπουδαιότερο από αυτό που έχει περάσει, από το παρελθόν. Το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Πρέπει να κοιτάξουμε πως θα γράψουμε μία όμορφη μπασκετική ιστορία στα play-offs.

Το έργο δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχω μεγάλο σεβασμό για το Περιστέρι, πολύ ποιοτική ομάδα, εξαιρετικό μπάσκετ, πολύ physical στην άμυνα, τίποτα δεν είναι εύκολο στα play-offs. Πρέπει να πολεμήσεις για κάθε κατοχή και να περιμένουμε μία σκληρή μάχη στην Αθήνα. Από τις 21 Μαρτίου παίζουμε κάθε τρεις μέρες και η μόνη ήττα σε αυτό το διάστημα που πραγματικά κόστισε ήταν του τελικού. Πρέπει να σκεφτούμε ενεργειακά το κομμάτι, γιατί και η Μπιλμπάο είχε μία εβδομάδα ξεκούραση να προετοιμαστεί για τον δεύτερο και φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο ενεργειακά η διαφορά. Το Περιστέρι είχε χρόνο να προετοιμαστεί για εμάς ενώ ήμασταν στον τελικό. Πρέπει να κάνουμε για άλλη μία φορά σωστή διαχείριση και του φορτίου και της ενέργειας και των συναισθημάτων για να είμαστε έτοιμοι για μία μεγάλη μάχη την Τετάρτη».

Για το πώς καλύφθηκε το πνευματικό άδειασμα: «Νομίζω ότι κεφαλαιοποίησαμε όλο το κανάλι της επικοινωνίας που έχουν τα παιδιά. Είμαστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλον. Είμαστε ομάδα που ο ένας είναι έτοιμος να θυσιαστεί για τον άλλον και στην πιο δύσκολη στιγμή είμαστε ενωμένοι».