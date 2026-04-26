Ο Γιάννης γουστ-Άρη και δεν το κρύβει

Τα συναισθήματα ξεχείλιζαν το απόγευμα του Σαββάτου στο Παλέ, η εικόνα αποτέλεσε αδιάψευστος μάρτυρας όσων εξελίχθηκαν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα και ήταν η πρώτη φορά που η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο μπόρεσε να επισκιάσει, έστω και για λίγο, τον θρύλο Νίκο Γκάλη. Γράφει ο Πάρης Τρικαλιώτης.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Γιάννης έδειχνε τα συναισθήματά του για μια ομάδα εκτός των Μπακς και της Εθνικής. Και με έντονο, εκφραστικό τρόπο, όχι απλά με μερικά χλιαρά χειροκροτήματα για τον αδερφό του, τον Κώστα. Τόσο εκείνος, όσο και ο Θανάσης, ζούσαν δυνατά το παιχνίδι και επηρεασμένοι από την καυτή ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει 6.000 φίλοι των «κιτρινόμαυρων», έμοιαζαν να είναι ήδη κομμάτι της οικογένειας του Άρη Betsson.

Και η αλήθεια είναι πως ο Γιάννης έχει βρεθεί και άλλες φορές σε ελληνικά γήπεδα. Έχει πάει στο ΣΕΦ και στο ΟΑΚΑ για ματς των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, όμως εκεί παρακολουθούσε σαν απλός θεατής. Τώρα, στο Παλέ το ζούσε! Σηκωνόταν για να μπουστάρει τους παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, πανηγύριζε, τραβούσε βίντεο και χαμογελούσε κοιτάζοντας τον κόσμο, ενώ πολύ συχνά κουνούσε ρυθμικά το κεφάλι του στα συνθήματα των φίλων του Άρη Betsson. Ειδικά στο αφιερωμένο σύνθημα για τον ίδιο με το «Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το ΝΒΑ φτάνει…».

«Δεν την περίμενα αυτή την υποδοχή, είναι απίστευτο. Τρομερή ατμόσφαιρα, ευχαριστώ πάρα πολύ» ήταν τα λόγια του για όσα έζησε το απόγευμα του Σαββάτου, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και ιστορικό με την ταυτόχρονη παρουσία των δύο μεγάλων μορφών του ελληνικού μπάσκετ. Του ίδιου του Γιάννη και του Νικ. Δύο ονόματα που δένουν το παρόν και το μέλλον του αθλήματος με την χρυσή εποχή που δημιούργησε ο Γκάλης στη δεκαετία του ’80, όχι μόνο στον Άρη Betsson, αλλά σε όλη την Ελλάδα.

Ο Γιάννης και ο Θανάσης, ακόμα και η μητέρα τους, Βερόνικα, το γούσταραν χθες. Έβγαλαν συναίσθημα και ο «Greek Freak» δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες και να μοιράζει αυτόγραφα στους μικρούς φίλους του Άρη Betsson, που τον είχαν περικυκλώσει πριν το τζάμπολ, στο ημίχρονο και μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανιώνιο.

Τα δε βίντεο - stories του Γιάννη στα social media του με την ατμόσφαιρα στο Παλέ αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση και ακόμα μεγαλύτερη προώθηση του Άρη Betsson παγκοσμίως. Δεν είναι και λίγο ένας δις MVP του ΝΒΑ και πρωταθλητής με 16 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram να ποστάρει Άρη.

Το μήνυμα για κάτι μεγάλο στον σύλλογο όχι απλώς πέρασε χθες, αλλά επεκτάθηκε σε κάθε γωνιά της γης. Η παρουσία της οικογένειας Αντετοκούνμπο σημαίνει πολλά και δημιουργεί προσδοκίες για το μέλλον. Ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος ήταν διαρκώς στο πλευρό του Γιάννη, αντιλαμβάνεται κάθε μέρα το πόσο ισχυρά θεμέλια υπάρχουν, τις προοπτικές και τις δυνατότητες για να δημιουργηθεί κάτι σπουδαίο στον Άρη Betsson. Και γιατί όχι με τη συμμετοχή της οικογένειας Αντετοκούνμπο, που ένιωσε την… κάψα από το «φλεγόμενο» Παλέ.