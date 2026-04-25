Τρελαμένος ο Αντετοκούνμπο με το Παλέ: «Δεν την περίμενα αυτή την υποδοχή, απίστευτο» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «τρελάθηκε» με την υποδοχή που του επεφύλλασαν οι φίλοι του Άρη στο Αλεξάνδρειο, με τον Greak Freak να δηλώνει οτι δεν το περίμενε.

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο έδωσε το «παρών» στο Παλέ μαζί με τον καλό τους φίλο και ιδιοκτήτη του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, με τον κόσμο των «κιτρινόμαυρων» να επεφυλλάσει μαγευτική υποδοχή στην οικογένεια του Greak Freak.

Ο σταρ του NBA, βίωσε την αποθέωση από το πλήθος κόσμου που βρέθηκε στο Nick Gallis Hall δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα, τραγουδώντας ένα επικό σύνθημα. «Ρε Γιάννη,Γιάννη άντε τέλειωνε με το ΝΒΑ φτάνει, Έλα εδώ καλό μου παλικάρι για σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα στο γήπεδο λέγοντας: «Δεν την περίμενα αυτή την υποδοχή, είναι απίστευτο».