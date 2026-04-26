Η Μπαρτσελόνα ήταν αυτή που κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη στο ματς-θρίλερ με την Μπασκόνια (95-92) και έτσι την προσπέρασε στον βαθμολογικό πίνακα.

Η Μπασκόνια φιλοξένησε την Μπαρτσελόνα για την 28η αγωνιστική της ACB, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε… θρίλερ. Μετά το καλό ξεκίνημα των «Μπλαουγκράνα» η Μπασκόνια επέστρεψε και οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Στην τέταρτη περίοδο η ομάδα του Πασκουάλ βρέθηκε να προηγείται με διψήφια διαφορά και έμοιαζε πως είχε… καθαρίσει το παιχνίδι. Στα τελευταία λεπτά ωστόσο έχασε το μυαλό της και οι γηπεδούχοι επέστρεψαν σε απόσταση ενός σουτ. Όμως, στο φινάλε ο Φόρεστ αστόχησε σε τρίποντο για ισοφάριση και η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη με 95-92. Έτσι, πλέον και οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 19-9, με την Μπαρτσελόνα να είναι στην τέταρτη θέση και την Μπασκόνια στην πέμπτη.

Για τους νικητές ο Σενγκέλια είχε 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 29:56, με τον Κλάιμπερν να προσθέτει 16 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 20:38. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Σίμονς με 25 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 29:44 και ο Ντιακιτέ με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 29:53.

Κοντά στο σκορ οι δύο ομάδες και μπροστά η Μπαρτσελόνα στο ημίχρονο

Η Μπαρτσελόνα μπήκε πολύ πιο δυνατά στο ματς και πήρε από νωρίς τον έλεγχο. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ πήρε εύκολα ένα προβάδισμα 16 πόντων με σερί των Μάρκος, Πάντερ και Κουστούριτσα (3-19), όμως στα τελευταία λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου η Μπασκόνια… ξύπνησε, βρήκε λύσεις στην επίθεση με τους Λουβαβού-Καμπαρό, Σίμονς, Έντουαρντς και Κούρουτς και έτσι ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο στο -6 (20-26). Στο δεύτερο δεκάλεπτο η εικόνα του ματς δεν άλλαξε. Οι γηπεδούχοι παρέμειναν κοντά στο σκορ και δεν επέτρεψαν στους «Μπλαουγκράνα» να ξεφύγουν ξανά. Ο Σπανιόλο έριξε την διαφορά στον πόντο (36-37), ο Σίμονς με βολές κατάφερε να ισοφαρίσει σε 43-43, αλλά οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να προηγηθούν και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ 45-47.

Πήγαν για… αυτοκτονία αλλά πήραν τη νίκη οι «Μπλαουγκράνα»

Στην επανάληψη η Μπασκόνια κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ με τον Κούρουκς (54-52), αλλά με τους Κλάιμπερν και Πάντερ οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 56-59. Ο Σενγκέλια ανέβασε την διαφορά στους 5 (56-61), αλλά πέντε πόντοι του Κούρουκς και τέσσερις του Σίμονς έφεραν τους γηπεδούχους στο +2 (67-65). Ο Σενγκέλια έβαλε ξανά μπροστά την ομάδα του, αλλά το buzzer-beater του Ντιακιτέ διαμόρφωσε το 69-68 του δεκαλέπτου. Στην τελευταία περίοδο οι δύο ομάδες έμειναν στο σκορ μέχρι τα μισά περίπου. Τότε οι Μπριθουέλα και Σενγκέλια πέτυχαν 10 αναπάντητους πόντους για το 78-88 και έμοιαζε να… τελειώνουν τον αγώνα. Ωστόσο, με τους πέντε πόντους του Ντιακιτέ και τις βολές τους Σίμονς 12,4” πριν το φινάλε η Μπασκόνια κατάφερε να μειώσει στους 3 (91-94) και ο Μάρκος δεν κατάφερε να κάνει επαναφορά, υποπίπτοντας σε παράβαση 5”, με την κατοχή να περνάει ξανά στους γηπεδούχους. Στα 10,2” ο Λουβαβού-Καμπαρόο οδηγήθηκε στην γραμμή των βολών και ευστόχησε σε 1/2 (92-94). Ωστόσο, η Μπασκόνια δεν μπόρεσε να πάρει το ριμπάουντ και στα 8,8” ο Κλάιμπερν πήγε και αυτός στην γραμμή της «φιλανθρωπίας». Με τη σειρά τους, ευστόχησε και αυτός σε 1/2 (92-95) και ο Φόρεστ αστόχησε σε τρίποντο, με την Μπαρτσελόνα να παίρνει τελικά τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 45-47, 69-68, 92-95

Τα στατιστικά του αγώνα.