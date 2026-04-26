Ο Ουντόκα τα έβαλε με τους παίκτες του: «Έκαναν τρομερά λάθη, δεν ξέρω αν είναι τα νιάτα ή αν φοβόντουσαν»

Μετά την ήττα των Χιούστον Ρόκετς από τους Λος Άντζελες Λέικερς στο Game 3 ο Ίμε Ουντόκα δεν… μάσησε τα λόγια του.

Οι Χιούστον Ρόκετς δεν μπόρεσαν να υπερασπιστούν την έδρα τους στο Game 3 απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς κσι έτσι βρίσκονται πλέον πίσω με 3-0 στην σειρά.

Οι «Ρουκέτες» κατάφεραν να χάσουν προβάδισμα έξι πόντων στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα της κανονικής περιόδου και τελικά ηττήθηκαν με 112-108 στην παράταση. Μετά το ματς, ο Ίμε Ουντόκα τα έβαλε με τους παίκτες του και δεν… μάσησε τα λόγια του.

«Έκαναν τρομερά λάθη. Δεν ξέρω αν είναι τα νιάτα ή αν φοβόντουσαν την στιγμή» είπε χαρακτηριστικά και στην συνέχεια ανέφερε όλα τα λάθη που έγιναν στα τελευταία δευτερόλεπτα και οδήγησαν την ομάδα του στην ήττα.

Θυμίζουμε πως αρχικά από λάθος η μπάλα κατέληξε στον Μάρκους Σμαρτ, ο οποίος κέρδισε φάουλ για τρεις βολές με 25” και το σκορ στο 101-95. Αργότερα, ο Λεμπρόν Τζέιμς έκλεψε την μπάλα και ευστόχησε σε τρίποντο στα 13” ισοφαρίζοντας το ματς σε 101-101. Τέλος, ο Άλπερεν Σενγκούν αστόχησε στην τελευταία επίθεση και ο Λεμπρόν μάζεψε το ριμπάουντ, δίνοντας μία τελευταία ευκαιρία στους «Λιμνανθρώπους» για να κερδίσουν στην κανονική διάρκεια.