«Γκάζωσαν» στο τέλος oι Μάτζικ και έκαναν το 2-1 απέναντι στους Πίστονς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με το Ορλάντο να έχει τον έλεγχο σε όλη την πρώτη περίοδο, κρατώντας μικρές διαφορές στα χέρια, ενώ ξέφυγε και με +8 (16-8). Στη δεύτερη περίοδο οι Πίστονς αντέδρασαν και πέρασαν μπροστά με 30-34, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν και πήραν ξανά το προβάδισμα με 61-54 στο ημίχρονο, ενώ νωρίτερα είχαν ξεφύγει και με 59-48.
Στο δεύτερο μέρος οι Μάτζικ ήλεγξαν πλήρως την κατάσταση στο τρίτο δωδεκάλεπτο, κρατώντας σταθερά το προβάδισμα στα όρια του +10, ενώ στην τέταρτη περίοδο πήραν απόσταση ακόμα και με +17 (76-59). Οι Πίστονς επέστρεψαν, πέρασαν ξανά μπροστά (104-105), όμως το Ορλάντο με σερί 9-0, έφτασε εν τέλει στη νίκη και το 2-1.
Πάολο Μπανκέρο με 25 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ενώ ακολούθησαν οι Ντέσμοντ Μπέιν με 25 πόντους και Φραντζ Βάγκνερ με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Για τους Πίστονς, Κέιντ Κάνινγχαμ με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ αλλά και Τομπάιας Χάρις με 23 πόντους και 7 ριμπαάουντ ήταν αυτοί που ξεχώρισαν.
Τα δωδεκάλεπτα: 26-26, 61-54, 87-79, 113-105