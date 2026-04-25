«Γκάζωσαν» στο τέλος oι Μάτζικ και έκαναν το 2-1 απέναντι στους Πίστονς

Oι Ορλάντο Μάτζικ πήραν την νίκη (113-105) επί των Πίστονς με σερί 9-0 στο τέλος, έκαναν το 2-1 στην σειρά και έβαλαν την παρέα του Κάνινγκχαμ σε... μπελάδες.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με το Ορλάντο να έχει τον έλεγχο σε όλη την πρώτη περίοδο, κρατώντας μικρές διαφορές στα χέρια, ενώ ξέφυγε και με +8 (16-8). Στη δεύτερη περίοδο οι Πίστονς αντέδρασαν και πέρασαν μπροστά με 30-34, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν και πήραν ξανά το προβάδισμα με 61-54 στο ημίχρονο, ενώ νωρίτερα είχαν ξεφύγει και με 59-48.

Στο δεύτερο μέρος οι Μάτζικ ήλεγξαν πλήρως την κατάσταση στο τρίτο δωδεκάλεπτο, κρατώντας σταθερά το προβάδισμα στα όρια του +10, ενώ στην τέταρτη περίοδο πήραν απόσταση ακόμα και με +17 (76-59). Οι Πίστονς επέστρεψαν, πέρασαν ξανά μπροστά (104-105), όμως το Ορλάντο με σερί 9-0, έφτασε εν τέλει στη νίκη και το 2-1.

Πάολο Μπανκέρο με 25 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ενώ ακολούθησαν οι Ντέσμοντ Μπέιν με 25 πόντους και Φραντζ Βάγκνερ με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Για τους Πίστονς, Κέιντ Κάνινγχαμ με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ αλλά και Τομπάιας Χάρις με 23 πόντους και 7 ριμπαάουντ ήταν αυτοί που ξεχώρισαν.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-26, 61-54, 87-79, 113-105